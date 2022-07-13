УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5741 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 118 20
війна (56827) Євросоюз (7128) Столтенберг Єнс (1354)

Столтенберг - євродепутатам: Ви маєте нарощувати допомогу Україні, це в інтересах вашої безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

Ціна для НАТО і ЄС за підтримку України вимірюється грішми, натомість українці платять за європейську безпеку життям. ЄС слід наростити допомогу Україні, аби у майбутньому не довелося платити набагато вищу ціну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час слухань у Комітеті Європейського парламенту із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть якщо комусь байдуже до морального боку у питанні підтримки народу України, ви маєте дбати про інтереси власної безпеки. Тож ви мусите платити. Платити за підтримку, за гуманітарну допомогу, за наслідки економічних санкцій. Тому що альтернативою є плата набагато вищої ціни пізніше", - сказав Столтенберг.

Він закликав пам'ятати про те, що "ціну, яку ми платимо як ЄС і НАТО, можна виміряти грошима. Ціна, яку вони (українці - ред.) платять, вимірюється життями, які втрачаються кожного дня".

"Тож ви маєте припинити скаржитися і натомість нарощувати свою допомогу. Крапка!" - ці слова Столтенберга депутати Європарламенту зустріли оплесками. При цьому генсек НАТО зауважив, що Захід має бути готовим підтримувати Україну впродовж тривалого часу.

Також читайте: НАТО збирається переозброїти Україну сучасною зброєю, - Столтенберг

"Це має свою ціну. Санкції мають свою ціну, важливою є ціна військової та економічної підтримки. Але ціна непідтримки може бути набагато вищою. Частково тому, що це є моральним питанням. Йдеться про суверенну незалежну державу з населенням понад 40 мільйонів людей, які живуть в Європі та були жорстоко атаковані набагато потужнішою Росією. Якщо ми не будемо реагувати на це після того, що ми бачили в Бучі та в інших місцях, у моєму розумінні, це б не відповідало гідній поведінці сусідів та друзів України", - зауважив Столтенберг.

Він наголосив: якщо не діяти та дозволити РФ продовжувати цю жорстокість, дозволити, щоб вона ще й отримувала винагороду за таку жорстокість – у цьому випадку ціна для Європи буде набагато вищою.

"Це в наших інтересах – допомогти Україні. Ви маєте розуміти: якщо Україна програє (війну), це створить небезпеку для нас. Це зробить Європу навіть більш уразливою для російської агресії. Уроки з подій у Грузії 2008 року, анексії Криму у 2014 році, підривних дій на Донбасі у 2014 році, зрештою, повномасштабне жорстоке вторгнення (в Україну) президента Путіна у лютому - все це говорить про те, що вони (РФ) просто використовують силу. Вони мають таке бажання. Вони поновили ідею сфер впливу, коли великі сили можуть вирішувати, що мають робити менші сусіди. І це робить уразливішими всіх нас", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Також читайте: Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
13.07.2022 21:23
+5
достойно, Столтенберг!
Але не всі бюоргери в світі розуміють, що Україна розплачується кров'ю за їх благополуччя; не всі погоджуються платити за це; не всі розуміють, що саме ***** і лаптєстан - ворог цивілізації. Люмпен (а їх голосує на виборах близько 50%) - взагалі цього не доганяють.
показати весь коментар
13.07.2022 21:33
+4
показати весь коментар
13.07.2022 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.07.2022 21:23 Відповісти
Євродепутати Столтенбергу-а нам насрати...
показати весь коментар
13.07.2022 21:26 Відповісти
Столтенберг - євродепутатам: Ви маєте нарощувати допомогу Україні, це в інтересах вашої безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n3353984

Євродепутати такі думають :
- ЗАРАЗ ДАМО ЇМ ЗБРОЮ, ІЇ УКРОБОРОНПРОМ ПРОДАСТЬ ЗА ВАЛЮТУ І ВОНА ВСПЛИВЕ
ДЕСЬ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ І МИ ЩЕ БУДЕМО ВИННІ ЯК СПІВУЧАСНИКИ, НАФІГ НАМ ТАКА ПОДСТАВА, КРАЩЕ ДАМО ЩОСЬ РАДЯНСЬКЕ, АБО СТАРЕ 😅
показати весь коментар
13.07.2022 21:30 Відповісти
вместо того шоб дать рашке *****, всех кацапов пустить под нож и поделить их ресурсы на шарка эти друзи-галапузы сидят и сопле жуют...
показати весь коментар
13.07.2022 21:31 Відповісти
Ведь победителям достается все. По праву победы!!!
показати весь коментар
13.07.2022 21:35 Відповісти
И женщины, хотя машку захарову нада растворить в кислоте, и нефть, и газ, и алмазы!!!
показати весь коментар
13.07.2022 21:36 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 21:44 Відповісти
Мечтаю, что бы бандеровцы ходили по расее, отбириали у местных ресурсы, а кацапам давали плеткой кожаной по ***** и шоб кровью земля питалась, во славу Иисуса, мать его, Христа
показати весь коментар
13.07.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 22:01 Відповісти
достойно, Столтенберг!
Але не всі бюоргери в світі розуміють, що Україна розплачується кров'ю за їх благополуччя; не всі погоджуються платити за це; не всі розуміють, що саме ***** і лаптєстан - ворог цивілізації. Люмпен (а їх голосує на виборах близько 50%) - взагалі цього не доганяють.
показати весь коментар
13.07.2022 21:33 Відповісти
Для Заходу показник президент і парламент, в нас президент кончений малорос дебіл (якщо не відкрий зрадник), і парламент повний таких же спор вірусу малороства. НА КОГО їм опиратись в дпомоозі? Що Хаймарси особисто через кордон передавати військовим? що всю допомогу армії в обхід владии давати?! ЯК ЦЕ Провернути?!
показати весь коментар
13.07.2022 21:38 Відповісти
надеюсь этого викинга заменит джонсонюк...
показати весь коментар
13.07.2022 21:38 Відповісти
нинішня ЄС, в лиці Німечини і Франції, це стара повія,яка знаходить задоволення в грошах , котрі їй платить рашистськи сутинер куйло,за те.що трахає її у всі дирки і їй до одного місця, що ця рашистська потвора одночасно вбиває український народ.
показати весь коментар
13.07.2022 21:42 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 21:49 Відповісти
Можете не підтримувати і буде мир - руzzкій міръ.
показати весь коментар
13.07.2022 21:49 Відповісти
Евросрака прикрита українським життям...
показати весь коментар
13.07.2022 21:55 Відповісти
Т.е.Украина теперь НАТО замещает по защите Европы?
показати весь коментар
13.07.2022 21:55 Відповісти
Привет от офицеров рабсейского вермахта, они психопатически верещат про новый руzzкий порядок и я не шучу, таки мир и происходящее искривлены у них по своему, не взирая на реальность.
показати весь коментар
13.07.2022 21:57 Відповісти
Україна завжди була "бампером" між кацапами те цивілізованим світом. Якщо цей "бампер" зникне то бампером стануть всі Східноєвропейські країни. Іх кацапи стануть підкорювати різними методами (від вбивств керівників до економічних війн до воєнних дій) одну за одною. І вони про це відверто заявляють вже сьогодні. Бити ядеркою вони будуть через "бампер" який їм також потрібний для захисту від радіації. Тому першими жертвами ядерних ударів стануть Берлін, Париж, Осло, Брюссель і Неаполь (а не Рим бо в Римі Папський банк де сховані гроші *****)... Європейці мають усвідомити що Третя Світова Війна вже почалася! Сьогодні війну можна і потрібно закінчити поразкою ***** в Україні лише за 1-2% доходу європейських родин. Якщо "зажлобитись" то Буча з Ірпенем буде по всій Європі. І це в кращому випадку! В гіршому з застосуванням ЯО життя на планеті закінчиться. І саме до цієї війни кацапи почали активно готувати своє тупе населення...
показати весь коментар
13.07.2022 22:20 Відповісти
НАТО = ЕС
показати весь коментар
14.07.2022 06:26 Відповісти
 
 