Столтенберг - євродепутатам: Ви маєте нарощувати допомогу Україні, це в інтересах вашої безпеки

Ціна для НАТО і ЄС за підтримку України вимірюється грішми, натомість українці платять за європейську безпеку життям. ЄС слід наростити допомогу Україні, аби у майбутньому не довелося платити набагато вищу ціну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час слухань у Комітеті Європейського парламенту із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть якщо комусь байдуже до морального боку у питанні підтримки народу України, ви маєте дбати про інтереси власної безпеки. Тож ви мусите платити. Платити за підтримку, за гуманітарну допомогу, за наслідки економічних санкцій. Тому що альтернативою є плата набагато вищої ціни пізніше", - сказав Столтенберг.

Він закликав пам'ятати про те, що "ціну, яку ми платимо як ЄС і НАТО, можна виміряти грошима. Ціна, яку вони (українці - ред.) платять, вимірюється життями, які втрачаються кожного дня".

"Тож ви маєте припинити скаржитися і натомість нарощувати свою допомогу. Крапка!" - ці слова Столтенберга депутати Європарламенту зустріли оплесками. При цьому генсек НАТО зауважив, що Захід має бути готовим підтримувати Україну впродовж тривалого часу.

Також читайте: НАТО збирається переозброїти Україну сучасною зброєю, - Столтенберг

"Це має свою ціну. Санкції мають свою ціну, важливою є ціна військової та економічної підтримки. Але ціна непідтримки може бути набагато вищою. Частково тому, що це є моральним питанням. Йдеться про суверенну незалежну державу з населенням понад 40 мільйонів людей, які живуть в Європі та були жорстоко атаковані набагато потужнішою Росією. Якщо ми не будемо реагувати на це після того, що ми бачили в Бучі та в інших місцях, у моєму розумінні, це б не відповідало гідній поведінці сусідів та друзів України", - зауважив Столтенберг.

Він наголосив: якщо не діяти та дозволити РФ продовжувати цю жорстокість, дозволити, щоб вона ще й отримувала винагороду за таку жорстокість – у цьому випадку ціна для Європи буде набагато вищою.

"Це в наших інтересах – допомогти Україні. Ви маєте розуміти: якщо Україна програє (війну), це створить небезпеку для нас. Це зробить Європу навіть більш уразливою для російської агресії. Уроки з подій у Грузії 2008 року, анексії Криму у 2014 році, підривних дій на Донбасі у 2014 році, зрештою, повномасштабне жорстоке вторгнення (в Україну) президента Путіна у лютому - все це говорить про те, що вони (РФ) просто використовують силу. Вони мають таке бажання. Вони поновили ідею сфер впливу, коли великі сили можуть вирішувати, що мають робити менші сусіди. І це робить уразливішими всіх нас", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Також читайте: Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу