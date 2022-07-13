УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5741 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 770 28
війна (56827) зерно (1239) ООН (2765) перемовини (2483) Гутерріш Антоніу (340)

У Стамбулі відбувся критичний прогрес щодо експорту зерна з України, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

"Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем", – сказав Гутерріш, додавши, що "ми побачили проблиск надії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами генсека ООН, учасники переговорів у Стамбулі не уклали угоди, але домовилися працювати над нею. Він додав, що сторонам ще належить узгодити технічні деталі експорту зерна.

Гутерріш подякував Туреччині за посередницькі зусилля, а також російським і українським посадовцям – "за конструктивну роботу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Стамбулі домовились створити координаційний центр з вивезення українського зерна, - Міноборони Туреччини

"Сьогодні – важливий і суттєвий крок на шляху укладання угоди", - додав генсек ООН і зазначив, що наступна зустріч щодо питання вивезення зерна відбудеться наступного тижня.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Украина походу нужна ООН только как источник шарового зерна для аборигенов Африки и они уже не скрывают что накрылись их десятилетние схемы распила бабла на поставках продовольствия не желающим сеять и пахать товарисчам из Эфиопии и ЧАД...
показати весь коментар
13.07.2022 22:31
+15
Просто аутисти, сидить маньяк, жертва, друг маньяка, і поліція і вмовляють маньяка не вбивати жертву, КІНЧЕНІ
показати весь коментар
13.07.2022 22:29
+10
ні, нишпарять у жертви по кишенях, чи не приховала вона якусь зброю, щоб від маньяка відбитися.
показати весь коментар
13.07.2022 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто аутисти, сидить маньяк, жертва, друг маньяка, і поліція і вмовляють маньяка не вбивати жертву, КІНЧЕНІ
показати весь коментар
13.07.2022 22:29 Відповісти
ні, нишпарять у жертви по кишенях, чи не приховала вона якусь зброю, щоб від маньяка відбитися.
показати весь коментар
13.07.2022 22:32 Відповісти
як то кажуть - чётаржу...
показати весь коментар
13.07.2022 22:30 Відповісти
И так совпало, что этот прогресс случился аккурат после освобождения Змеиного. Совпадение? Не думаю!
показати весь коментар
13.07.2022 22:31 Відповісти
Украина походу нужна ООН только как источник шарового зерна для аборигенов Африки и они уже не скрывают что накрылись их десятилетние схемы распила бабла на поставках продовольствия не желающим сеять и пахать товарисчам из Эфиопии и ЧАД...
показати весь коментар
13.07.2022 22:31 Відповісти
срср годував Кубу, а ці годують Ефіопію, Чад, ще там когось. Але і ті інші - українським зерном.
показати весь коментар
13.07.2022 22:33 Відповісти
як кажуть англомовні - good morning sunshine... Україна для цього тільки я потрібна
показати весь коментар
13.07.2022 22:38 Відповісти
а вони навіть і для цього не годяться.
показати весь коментар
13.07.2022 22:55 Відповісти
100% навар...
а бомбити перестануть тільки конкретний порт або пару портів.
жодна млядь не заставила *****, перестати атакувати Одесу.
а виглядає це так:
ти киздуй трохи правіше,
бо ми хочемо наваритись
а як по дугому???
показати весь коментар
13.07.2022 22:51 Відповісти
критичний прогрес) це так зараз називається домовленість з терористами? ну ну побачимо, що з того вийде..
показати весь коментар
13.07.2022 22:32 Відповісти
ну а що може вийти з домовленостей з терористами?
показати весь коментар
13.07.2022 22:35 Відповісти
Сдаст Членограй Николаев и Одессу , как Херсон и Мариуполь с Луганском‼️ До Середины уже скоро
показати весь коментар
14.07.2022 01:05 Відповісти
На деньги, потраченные на это збиговысько, лучше бы купили парочку Байрактаров для ЗСУ

показати весь коментар
13.07.2022 22:34 Відповісти
чи БТРа Piranha III
показати весь коментар
13.07.2022 22:40 Відповісти
2014: Спільний з кацапами центр з контролю та координації питань припинення вогню.
Кацапи вогонь припиняли?

2022: Спільний з кацапами координаційний центр з експорту українського зерна морським шляхом.
...
показати весь коментар
13.07.2022 22:57 Відповісти
Нічого не вийде )
Хлові треба голод як засіб тиску на Європу і США.
Ядерну зброю бояться все менше, планово прикручують нафтовий і газовий кран. А терор над українським населенням не змусить Україну піти на територіальні поступки.
Хло отримує особливу насолоду від кидалова.

Так буде з турбіною до ПП1. Так буде і з зерном.
Спосіб знайдеться: іхтамнєти обстріляють судна з зерном, морська міна здетонує абощо.
Граблі Граблевичі Грабельницькі.
показати весь коментар
14.07.2022 01:32 Відповісти
критический прогресс відбувся
показати весь коментар
13.07.2022 23:01 Відповісти
Є ще час опамятатись: які з цих мавп засудили дії ***** - тим дати згідно контрактів, решта - ***** разом згутієрешем. Помолоти на муку і в Польщу й Румунію на зберігання. Чи всі осліпли?
показати весь коментар
13.07.2022 23:13 Відповісти
Тут вже розвели зраду. Але я так зрозумів що перемир'я полягає в тому, що під час проходу кораблів з зерном У ЧОРНОМУ МОРІ з боку Одеси не будуть відбуватися військові дії. А все інше буде як і зараз. Як били орків у Херсоні та Мелітополі - так і будемо бити далі.
показати весь коментар
13.07.2022 23:29 Відповісти
переговоры с оккупантами? очередной раз? а морское право и вот это вот все официально - нахрен? под "эгидой оон".
показати весь коментар
14.07.2022 00:36 Відповісти
ООН підлизало рашистам, це прогрес?
показати весь коментар
13.07.2022 23:31 Відповісти
Чергове фуфло яке шкодить Україні.
показати весь коментар
13.07.2022 23:31 Відповісти
Оружие давайте,а не зерно вам. А то африканцы понабегают и срака вам будет. ООН давно полный импотент и любители кацапов.
показати весь коментар
13.07.2022 23:49 Відповісти
Кому що а курці просо.
показати весь коментар
14.07.2022 00:37 Відповісти
а чего там с краденным зерном? это тоже скорее всего эти самые "технические детали".
показати весь коментар
14.07.2022 00:39 Відповісти
а война то таке.....
показати весь коментар
14.07.2022 09:06 Відповісти
Тоже мне секрет!
Расия согласится на вывоз украинского зерна в обмен на разрешение вывоза расийского!
показати весь коментар
14.07.2022 09:09 Відповісти
 
 