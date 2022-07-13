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ООН створить команду експертів для допомоги Україні у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в Гаазі провела зустріч із спеціальним представником Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен, під час якої обговорювалося надання допомоги Україні у розслідуванні злочинів сексуального насильства як зброї війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Паттен повідомила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом. Досвідчені фахівці допомагатимуть прокурорам і слідчим і співпрацюватимуть із громадянським суспільством.

"Впровадження найкращих світових практик допоможе нам досягти комплексного захисту постраждалих від сексуального насильства та ефективного розслідування злочинів сексуального насильства, пов'язаних із конфліктом", - наголосила Венедіктова.

Вона також додала, що російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни. Прокурори документують і разом з іншими правоохоронними органами розслідують військові злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"Ми розуміємо, що більшість постраждалих поки не звертаються до правоохоронців через страх і стрес після подібних звірств. І лише створення безпечних умов для тих, хто вижив, зможе змінити цю ситуацію", - зазначила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція здійснює понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуальних злочинів військових РФ, - Павліченко

Уточнюється, що Офіс генпрокурора у співпраці з командою Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства у контексті збройного конфлікту. Вона спрямована на забезпечення їх реабілітації, запобігання повторній віктимізації та створення ефективного механізму реагування на кожний випадок.

Сторони також обговорили доповнення до стратегії практичним проєктом захисту потерпілих у партнерстві з міжнародними організаціями. "Це має бути захищене середовище, де жертви та свідки зможуть заявити про злочин, отримати комплексні сервіси – медичну, психологічну, юридичну допомогу та відновлення після пережитого", – резюмувала Венедіктова.

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Автор: Володимир Янченко
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ну то ви тепер зробити "умови", щоб не звертався ніхто, не дурно ж наш омбудсмен чувак який фанатіє від незаконних збагачень, вірно?
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13.07.2022 23:01 Відповісти
А чи не допоможуть вони ще розслідувати рейдерське звільнення Денісової? Виявляється Денісова казала правду! А декому дуже не хотілося чути цю правду!
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13.07.2022 23:04 Відповісти
ВО!!!!!!!!!!

Как пригорало у некоторых фсбшных деятелей по этой теме...а тут раз - и рот закрыли, и тему возглавили

Это вы "господа хорошие" еще не знаете, что творилось на Донбасе в 2014-15...это все умолчали...и сейчас хотят скрыть весь масштаб преступлений...а сейчас масштаб на 2 порядка выше (если не больше)

С зерном порешали? Хорошо, я не против! Фермеры, как правило, продают свое зерно внутри Украины разным "скупщикам" (никто голову не будет заморачивать - фрахтовать и ждать месяц или 2, пока им привезут по 100 200 тонн), они в свою очередь перепродают дальше. Фермеры свое зерно по контрактам продали скупщикам. Скупщики не могут продать дальше. Решаем вопрос на переговорах, устанавливаем перемирие, орки дальше убивают-воруют-насилуют, Украина повесила на шею себе очередной меморандум...все сыты, богаты и хорошо спят...Украина опять в "одном месте"...а в этом году не сможем собрать урожай, сделать запас, не будет на посев, фермеры не смогут оплатить кредит, будут вынуждены продавать землю непонятко кому и за сколько, где брать потом зерно??? откуда его нарисовать??? потом скажут- так то Украина кормила-кормила...корми дальше! И будут везти наше зерно под непонятно какие условия и цены....

Алеши-алеши, ничего Украину не учит...как вас заставить выучить историю Украины хотя бы с 1917 по 1931 - это же всего лишь 14,5 лет...это не сложно! И потом просто сделать перечень последствий, хотя бы на 10 пунктов
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13.07.2022 23:41 Відповісти
якщо коротко і без дипломатії - генеральний прокурор мотнулась в Гаагу і відзвітувалась про відрядження: "ООН розгляне створення групи по допомозі і тд...". Питання тільки в одному, по телефону було ніяк?)
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13.07.2022 23:14 Відповісти
на міжнародному рівні має бути сформована жорстка асоціація росіянин=********, російский солдат=гвалтівник дітей.

це має вкарбуватись у мізки кожного на довгі-довгі десятиріччя, як це сталось із служителями церкви після гучних скандалів.
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13.07.2022 23:15 Відповісти
Злочини,придумані Денисовою? )) Чи все ж таки УП за чиїмось замовленням опублікувала наклеп?
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13.07.2022 23:23 Відповісти
шо оон шо венидиктова
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13.07.2022 23:45 Відповісти
Немає вже ніяких зґвалтувань. То Денісова все вигадувала. Її звільнили і все - зґвалтування припинились. (лютий сарказм)
раська фєдєраська накладе велике та довге «вето» на усі ваші розслідування.
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14.07.2022 00:29 Відповісти
І що в результаті? Зроблять грізну заяву?
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14.07.2022 08:22 Відповісти
 
 