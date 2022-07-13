ООН створить команду експертів для допомоги Україні у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в Гаазі провела зустріч із спеціальним представником Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен, під час якої обговорювалося надання допомоги Україні у розслідуванні злочинів сексуального насильства як зброї війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Паттен повідомила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом. Досвідчені фахівці допомагатимуть прокурорам і слідчим і співпрацюватимуть із громадянським суспільством.

"Впровадження найкращих світових практик допоможе нам досягти комплексного захисту постраждалих від сексуального насильства та ефективного розслідування злочинів сексуального насильства, пов'язаних із конфліктом", - наголосила Венедіктова.

Вона також додала, що російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни. Прокурори документують і разом з іншими правоохоронними органами розслідують військові злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"Ми розуміємо, що більшість постраждалих поки не звертаються до правоохоронців через страх і стрес після подібних звірств. І лише створення безпечних умов для тих, хто вижив, зможе змінити цю ситуацію", - зазначила генпрокурор.

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Уточнюється, що Офіс генпрокурора у співпраці з командою Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства у контексті збройного конфлікту. Вона спрямована на забезпечення їх реабілітації, запобігання повторній віктимізації та створення ефективного механізму реагування на кожний випадок.

Сторони також обговорили доповнення до стратегії практичним проєктом захисту потерпілих у партнерстві з міжнародними організаціями. "Це має бути захищене середовище, де жертви та свідки зможуть заявити про злочин, отримати комплексні сервіси – медичну, психологічну, юридичну допомогу та відновлення після пережитого", – резюмувала Венедіктова.

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