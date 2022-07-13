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Рашисти посилили роботу своїх ДРГ на Луганщині: виходять на українські блокпости у формі ЗСУ, шукають слабкі місця, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські найманці з ПВК "Ліга" виходять на українські блокпости та намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, при цьому окупанти розмовляють українською і перевдягнені у форму українських захисників.

Про це Гайдай написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"рашисти посилили роботу своїх ДРГ кількісно та якісно: на наші блок-пости виходять найманці з "Ліги", що говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму.

Ситуація більш-менш стабільна. орки не наважуються йти в наступ. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами. Але тим не менш, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безуспішно", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два населених пункти Луганщини підконтрольні Україні, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай
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Топ коментарі
+17
На Цензорі такі самі ДРГ, розмовляють українською, вдягнуті в украінський прапорець, але от тільки коментарі прокацапські. Я їх одразу вираховую, у мене на цих тварюк датчик стоїть.
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13.07.2022 23:19
+10
перевертни донецкие луганские
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13.07.2022 23:33
+9
А звідки вони знають українську? Щоб вільно спілкуватися українською, треба або проживати досить довго в україномовному середовищі, або бути україномовними з дитинства
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13.07.2022 23:17
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а що, як треба русскіє і українську вивчать і путін х...ло скажуть, і українську історію вивчать на відмінно, все що завгодно, аби тільки потім ножем до самого сердца дістати.
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13.07.2022 23:07 Відповісти
киву поймали?
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13.07.2022 23:14 Відповісти
А звідки вони знають українську? Щоб вільно спілкуватися українською, треба або проживати досить довго в україномовному середовищі, або бути україномовними з дитинства
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13.07.2022 23:17 Відповісти
Завербовані хахли з на расєі, які знають мову та прекрасно працюють, як і інтернетах на фронтах та і на окупованих тимчасово областях.
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13.07.2022 23:21 Відповісти
"То наші заробітчанє" - прикриваючісь якими зебоба з пецєй 8 років не хотіли впроваджувати візовий режим з ворогом.
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14.07.2022 00:08 Відповісти
На Донбасі є села які розмовляють українською мовою . Також є у Бєлгородської області та Воронезької сам бачив і чув. Як на митниці місцеві росіяни розмовляли з російськими митником.
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13.07.2022 23:28 Відповісти
перевертни донецкие луганские
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13.07.2022 23:33 Відповісти
А ти думаєш - серед наших мало "манкуртів"?
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14.07.2022 06:32 Відповісти
Какую Луганщину всё ещё обороняет Гайдай? Какой конкретно город?
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13.07.2022 23:18 Відповісти
На Цензорі такі самі ДРГ, розмовляють українською, вдягнуті в украінський прапорець, але от тільки коментарі прокацапські. Я їх одразу вираховую, у мене на цих тварюк датчик стоїть.
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13.07.2022 23:19 Відповісти
Reuters: ЗША паспяхова выпрабавалі гіпергукавую ракету.
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13.07.2022 23:42 Відповісти
Нехай везуть, треба перевірити більш ретельно
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14.07.2022 00:11 Відповісти
А що це ще за прохідний двір? З 2014-го ще на блокпостах паролі були....
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14.07.2022 01:37 Відповісти
Ой, який жах блокпост, у нас через державний кордон з 14-го року, заїжджай на чому хочеш, хоч на танку.
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14.07.2022 11:34 Відповісти
Вчить мову, + додоткові заходи безпеки - пароль, стрічка, які міняються кожні 6 годин
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14.07.2022 07:44 Відповісти
Штирлица...вы обосрались на данбассе летом 2014г...я вас отправляю в Сирию мочить в сортире не бандитов Асада...
Тока не перепутайте...на дамбасе вы были за быдло моцкальское...а в Сирии будете за не бандита Асада...
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14.07.2022 07:56 Відповісти
Враг на видумку - хитрец ,
Но все равно ему ****** !
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14.07.2022 10:16 Відповісти
 
 