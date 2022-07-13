Газ не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, – прем’єр Чехії Фіала
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти РФ, який не обмежуватиме імпорт російського газу.
Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Безумовно, проблематично включити в санкції енергетику. Потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції. Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу", – заявив чеський прем’єр.
Санкції для посилення тиску через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повинні заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в РФ, та охопити більшу кількість осіб.
Європейська комісія має представити пакет найближчими днями, а країни-члени ЄС можуть схвалити нові обмеження одразу після цього, зазначив Фіала.
Будь ласка, зачекайте...
Наші теж провтикпли із запвненням газовиї сховищ. Тому обзивати нікого не потрібно в Європі, це хіба викличе агресію, а не допоможе по пришвидшенню вирвшення питання.
Горбатько, давай бігай, гавкай, провокуй! Чи ти вже пляшку присів відпочити?
Боти! Ви спалили контору! Йдіть геть!
Ви сюди зайшли на «вогник» відпрацювати свіжу кремлівську методичку. Тому вас треба спамити та видаляти коментарі.
«Не розбилися» - пишеться тільки так, безграмотна тупа фантазерка любава не вчи нас жити.
Хто може замінити РФ на енергетичному ринку ЄС?
Таких країн багато. Канада, Алжир, Венесуела і багато інших можуть наростити видобуток нафти і замістити російську нафту на ринку.
Але це питання не одного дня, це дійсно питання 6-9 місяців, тому ми і говоримо, що ембарго на нафту може бути з якоюсь відкладеною умовою.
Це дозволить мінімізувати негативний вплив заборони на ціни.
Згадайте США: коли почалася війна, навіть для них було важко запровадити ембарго на російську нафту. Там точилася дискусія, що це викличе інфляцію, і що виборці будуть незадоволені політикою Байдена.
Але коли політичне рішення було прийняте, це спочатку призвело до зростання цін, але потім США пішли на вивільнення резервів, і це вже дещо збалансувало ринок. І це тільки початок.(с)
Буде у твого ***** Європа купувати і гази, і нафту, все як у тебе написано. Тільки не нервуй. Кремлівська ****
Шо злякалась, що не заплатять за те, що спалила контору?
Свинею зветься така тварина, що має чотири ноги, одне рило, один гвинтом хвіст, пару ушей, любить, коли їй кричати: "Пацьпацьпацьпацюуу". Дуже не любить, коли на неї гримнути: "Чучу, бодай тобі була здохла".
Оце є свиня.(с)О.Вишня
раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами
Ну і хто дурак ?
тільки в одну калугу за 10 років влили 15 млрд.дол як от німецький Volkswagen зробив і таких лохів сотні..
При цьому продовжать сплачувати по мільярду боксів в місяць тільки за енергоносії.
Європейський Союз: "пом'якшує" блокаду калінінграду, 7-й санкційний пакет - "газ ні ні, тільки не це"(((
брись за парєбрік.
А це о ті 6міс.,- 2010 року оголосили про сам проєкт.
У червні 2015 року уклали угоду про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV та Engie[14].
22 лютого 2017 року «Nord Stream 2 AG» і компанія «Allseas» уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Відповідно до угоди, Allseas протягом 2018 і 2019 років забезпечить укладання труб обох ниток газогону з використанням трьох трубоукладальних суден - Pioneering Spirit, Solitaire й Audacia[15].
Напркінці 2019 року було анонсовано, що «Північний потік-2» може запрацювати в середині 2020 року[16].
«Зима близько» (с)
(і ці люди, рвучи на себе коштовні майтки, переконували нас, що їм спати не дає доля боснійських мусульман чи жертв геноциду в Руанді...)