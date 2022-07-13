Газ не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, – прем’єр Чехії Фіала

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти РФ, який не обмежуватиме імпорт російського газу.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Безумовно, проблематично включити в санкції енергетику. Потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції. Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу", – заявив чеський прем’єр.

Санкції для посилення тиску через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повинні заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в РФ, та охопити більшу кількість осіб.

Європейська комісія має представити пакет найближчими днями, а країни-члени ЄС можуть схвалити нові обмеження одразу після цього, зазначив Фіала.

Також читайте: Євросоюз працює над посиленням контролю за виконанням санкцій проти Росії, - WSJ