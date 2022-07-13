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Газ не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, – прем’єр Чехії Фіала

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,газ

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти РФ, який не обмежуватиме імпорт російського газу.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Безумовно, проблематично включити в санкції енергетику. Потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції. Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу", – заявив чеський прем’єр.

Санкції для посилення тиску через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повинні заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в РФ, та охопити більшу кількість осіб.

Європейська комісія має представити пакет найближчими днями, а країни-члени ЄС можуть схвалити нові обмеження одразу після цього, зазначив Фіала.

Також читайте: Євросоюз працює над посиленням контролю за виконанням санкцій проти Росії, - WSJ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Вопрос газового эмбарго уже решен. Причем парашей.
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13.07.2022 23:20
+12
Газ- гроши- зброя . ЕС платит дважди - за газ раше і за зброю УКРАІНЕ. Ще беженців содержить

раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами

Ну і хто дурак ?
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13.07.2022 23:30
+6
Значить скрутіть ті санкції в трубочку і засуньте собі в дупи.
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13.07.2022 23:30
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Вопрос газового эмбарго уже решен. Причем парашей.
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13.07.2022 23:20 Відповісти
ну судя по новостям ( если это не хайп журналюг ) то к лету 2023 останиться одна венгрия
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14.07.2022 00:15 Відповісти
А я думаю, шо ж це кацапскі боти до усьору з цим газом так знатно тролять. Зараз сюди прибіжать болтать єрундой про рускій газ для Європи.
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13.07.2022 23:26 Відповісти
Вони просто невзмозі побудувати достатньо швидко LNG-термінали, а доних доступи до ГТС, зоб потім реверсом закачувати. Гарний вихід це каспійський газ. Та й є механізм не блокувати газ, а блокувати рахунок на який поступає газ. Але я дуиаю, що найбільше давить це промисловість Німеччини та Франції, так як це нвйбільші економіки Європи, на мазут вони всі швидко не перейдуть, це фізтчно неможливо. Бо потрібно зробити план підприємтва, технічні норми, а ще пройте екологічну комісію, яка може це все завернути. Європа до цього неготовилася, так як і ми. Розвідка Європи не вірила США, тому це буде важко пережити цю зиму. Плюс звичайно лоббі пвдприємст в парламентах.
Наші теж провтикпли із запвненням газовиї сховищ. Тому обзивати нікого не потрібно в Європі, це хіба викличе агресію, а не допоможе по пришвидшенню вирвшення питання.

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13.07.2022 23:30 Відповісти
Бачу, що замість Собакевича - любава на зміну заступила.

Горбатько, давай бігай, гавкай, провокуй! Чи ти вже пляшку присів відпочити?
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13.07.2022 23:55 Відповісти
Я не знаю, яка у вас освіта, але ви бачу геть не розумієте, що ввдбувається. Може клясти, обзивати інші країни, але потім не дивуйтеся, що до вас повернулися задницею. Всьупати в дискусію з вами немає сенсу, бо ви не аргументуєте свої слова, хіба емоціюєте! Але ваші емоці не допоможуть нашій економіці та економіці Європи. Просто зайдіть в обмінник і гляньте курс євро до долара. І поцікпвтеся чому так. І моя вам порада перед тим, як хамити хоть трохи вивчіть питання, бо виглядаєте недалекою людиною!
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14.07.2022 00:21 Відповісти
Моя вам порада , перед тим як тролити українською - вивчіть її . Кількість помилок у ваших мозкопромивальних постах вражає. Безграмотний експерд мене ніколи не переконає у своїй правоті, а коли з ним на підхваті бот ghfhg - це вже таке палєво, що аж смішно.

Боти! Ви спалили контору! Йдіть геть!
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14.07.2022 00:51 Відповісти
Я вам відкрию секрет. Я так пишу, бо через сенсорній клавіатурі кнопки маленькі, і часто нажимаєш не на ту клавішу, а це в Цензорі неможливо відредагувати написане. За вашою ідеологією, всі хто вам протиставляє є ботом! Розчарую це не так! Ті що не за зе і критикують владу є порохоботи, ходь багато не підтримує Петра Олексійовича, але вам байдуже. Тому, можете своїх тупих фантазій триматися і далі, але вважайте, щоб рожеві окуляри нерозбилися стеклами в середину.
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14.07.2022 09:15 Відповісти
Я вам відкрию «секрет» ( таємниця) , у мене теж сенсорна клавіатура і я чомусь нажимаю саме ту клавішу. Відкрию ще один не «секрет»я - рафінований Порохобот і це всім давно відомо.

Ви сюди зайшли на «вогник» відпрацювати свіжу кремлівську методичку. Тому вас треба спамити та видаляти коментарі.

«Не розбилися» - пишеться тільки так, безграмотна тупа фантазерка любава не вчи нас жити.
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14.07.2022 09:34 Відповісти
Якщо мене якась тупа курка обзиває кацапським ботом, бо не хоче сприймати реальність, то вибачте ви дно! В укоаїнській мові є слово секрет,- СЕКРЕТ1, у, ч. 1. Те, що не підлягає розголошенню, що приховується від інших; таємниця. [Печариця (сідає, наче сам до себе): ] Бажав би я знати, що то за секрети шепче одна панночка другій на вушко? (Мирний, V, 1955, 145); - Я не маю ніяких секретів вам говорити (Фр., VI, 1951, 188); З Юрком у Степана Федоровича завелись якісь секрети (Коз., Вибр., 1947, 19); // чого. Прихована причина. Сьогодні бомбою влітає в редакцію Лубенець, обличчя сяє, в руках еластичність, помолодшав навіть. Весь секрет метаморфози у тому, що він перший пошив собі форму (Коцюб., III, 1956, 165); Найголовніше джерело «Енеїди» [І. Котляревського] - реальна тогочасна дійсність, а секрет її вічного успіху - в талановитому, майстерному відтворенні життя (Ком. Укр., 9,1969, 87); // Невідомий комусь іншому або ще не відкритий прийом, спосіб (одержання, виготовлення і т. ін. чого-небудь). - Рідина, яку ви бачите в водозборах,.. не проста вода. Це насичений хімічний розчин. Формула розчину - мій секрет (Смолич, І, 1958, 69); Почала опановувати секрети в'язання й Поля (Автом., Щастя.., 1959, 7); Виробничі секрети мають місце не тільки в промисловості, але й у сільському господарстві, коли воно ведеться на капіталістичній основі (Ком. Укр., 4, 1962, 34).
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14.07.2022 09:40 Відповісти
Швидко працюєш, елітна курва!
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14.07.2022 09:47 Відповісти
Ну, можете ще Лану Зеркаль внести в боти, якщо ви просто не розумієте, що таке ГТС:

Хто може замінити РФ на енергетичному ринку ЄС?

Таких країн багато. Канада, Алжир, Венесуела і багато інших можуть наростити видобуток нафти і замістити російську нафту на ринку.

Але це питання не одного дня, це дійсно питання 6-9 місяців, тому ми і говоримо, що ембарго на нафту може бути з якоюсь відкладеною умовою.

Це дозволить мінімізувати негативний вплив заборони на ціни.

Згадайте США: коли почалася війна, навіть для них було важко запровадити ембарго на російську нафту. Там точилася дискусія, що це викличе інфляцію, і що виборці будуть незадоволені політикою Байдена.

Але коли політичне рішення було прийняте, це спочатку призвело до зростання цін, але потім США пішли на вивільнення резервів, і це вже дещо збалансувало ринок. І це тільки початок.(с)
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14.07.2022 09:26 Відповісти
Та заспокойся вже!

Буде у твого ***** Європа купувати і гази, і нафту, все як у тебе написано. Тільки не нервуй. Кремлівська ****
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14.07.2022 09:37 Відповісти
Заспокайся ти тупа курка! Імбіцильне створіння. Культурно ж свої думки висловлювати невміємо та аргументувати, але обзивати, то легко.
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14.07.2022 09:42 Відповісти
Ти пасматрі какой важний куріца! Абзиваєцца, сцук!

Шо злякалась, що не заплатять за те, що спалила контору?
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14.07.2022 09:45 Відповісти
Тільки, ще одна ремарка Українська економіка повністю зележить від вливання в б'юджет грошей Європи та США. Вже гопстоп компанія пообзивала конгресвумен, САП ніхто не назначта, економіку не перебудував, свої підприємства військові в сраці, але всралася нам Європа! Оригінально. Завершую, бо туткрім істерії нічого путнього немає.
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14.07.2022 09:45 Відповісти
Зникни, разом зі своїми газами.
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14.07.2022 09:48 Відповісти
Свинею зветься така людина… (Стій-стій-стій! Не туди заїхав… Отак завсіди, як про свиню почнеш, так когось із знайомих і згадаєш…)

Свинею зветься така тварина, що має чотири ноги, одне рило, один гвинтом хвіст, пару ушей, любить, коли їй кричати: "Пацьпацьпацьпацюуу". Дуже не любить, коли на неї гримнути: "Чучу, бодай тобі була здохла".

Оце є свиня.(с)О.Вишня
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14.07.2022 09:59 Відповісти
Свинособака ! Не засмічуй гілку флудом!
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14.07.2022 10:04 Відповісти
їх поперерджали як і деяких за пару років, і, як і деякі вони казали "не нагнітайте, це лише комерційний проект".
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14.07.2022 00:43 Відповісти
Значить скрутіть ті санкції в трубочку і засуньте собі в дупи.
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13.07.2022 23:30 Відповісти
это так только кацапы говорят
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14.07.2022 00:55 Відповісти
Газ- гроши- зброя . ЕС платит дважди - за газ раше і за зброю УКРАІНЕ. Ще беженців содержить

раша продае газ і виробляє зброю і громить інфраструктуру України ,наповнює ЕС беженцами

Ну і хто дурак ?
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13.07.2022 23:30 Відповісти
Це така многоходовочка, у ***** навчились. Не дарма ж вони ***** постійно влаштовують сєкас по телефону.
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13.07.2022 23:32 Відповісти
Так, а тепер дивітся Європа відмовляється від газу, немаючи повної альтернативи, бо вони не чикпли віцни, як і ми! За ці місяці технічно неможливо побудувати нові термінали-LNG, пляс є країни, які немають доступ до маря, в них тоді єдиний варіант реверс, але тоді потрібно під'дння терміналу до ГТС, це не робится за 5-6 місяців. Стає поомисловість, немає податків, втрата робочої сили, інфляція, неможливість купувати зброю! Тому їм потрібно час, щоб цю систему переробити. Звичайно виручить каспійський газ. Так є проблеми з лоббі підприємтв, які мали плюшки від Газпрому, але взагальному Європа неготова до цього на даний час. І не обзивайте інші країни, які нам допомагають, це не гарно. Україна теж дофіга просрала і не підготовилася до цього.
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13.07.2022 23:37 Відповісти
не чекали війни? що цей проект з газовою трубою до добра не доведе їх попереджали ще тільки коли це все гівно почало будуватися! тільки...це ж попереджали країни які не є Провідними Економіками Європи, їх і не слухали.
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14.07.2022 00:45 Відповісти
ты кацапобот
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13.07.2022 23:42 Відповісти
Ви взагалі знаєте, який б'єджет Євросоюзу? Там основні дотацвї йдуть від підприємств Німеччини, Італії, Франції. Ці країни оплачують медичну страхівку, платять місячну допомогу, та був безкоштовний транспорт, плюс вливання коштів у б'юджет України, військова допомага, навчають наших військових на своїх полігонах! Це мільярди, і вибачте наші співвічизники ніяк це не оплатили. Так, обідно, але досить жити в рожевих укулярах, якби все було так просто, то вже б було зроблено!
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13.07.2022 23:51 Відповісти
так і витрачається левова частка на проекти Німеччини і Франції, хиба ні? Вони свої проекти реалізують. Оплатили наші співвітчизники, кров"ю оплатили, щоб дати час тим, "хто не чекав".
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14.07.2022 00:48 Відповісти
Иван Иван 7cede0c3 ты долпайоп ватный что ты несешь дятел?
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14.07.2022 00:57 Відповісти
Коли маєшь справу з терористом то наслідки непердбачувані.Так ***** пошив Захід в дурні але це їм важко визнати, особливо бізнесменів які ризикнули мати справу з кгбістом та втратили там інвестиції ви тільки уявіть -два трильйони доларів...
тільки в одну калугу за 10 років влили 15 млрд.дол як от німецький Volkswagen зробив і таких лохів сотні..
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13.07.2022 23:44 Відповісти
та то купа гроші! а по калузі так і не скажеш.
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14.07.2022 00:49 Відповісти
ну ***** сделал дураком прежде всего себя - потеряв триллионы долларов за пару месяцев
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14.07.2022 01:01 Відповісти
вы обе дуры как и все кацапские троли
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14.07.2022 00:59 Відповісти
Sankciji eto xoroso,no nado zdelat tak stob kacapi neobosli ix cerez drugyje strani kak Serbija,Turcija,Indija ,Kitaj ili poxozyje
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13.07.2022 23:31 Відповісти
чи через Канаду, яка віддасть турбіну мінетчині, і не через саму мінетчину, яка поставить цю турбіну і заупстить той поток, якщо бункерний тсарь соізволіт обогрєть нєрадівих німців
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13.07.2022 23:33 Відповісти
Та та турбіна ще без розуміння куди піде ,може з Катару нафту гнати ,подивимось
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14.07.2022 00:18 Відповісти
Накладуть санкції на кацапських двірників? Заборонять ім іздити на Захід, відкривати рахунки в західних банках?
При цьому продовжать сплачувати по мільярду боксів в місяць тільки за енергоносії.
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13.07.2022 23:31 Відповісти
ты тупорылый будешь немцам дома отапливать зимой своим тупым языком?
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14.07.2022 01:02 Відповісти
Скільки кубів меркелей потрібно кожному фріцу?
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14.07.2022 07:45 Відповісти
русня: блокує чорноморські порти України та морський шлях для вивезення зерна, борошно у супермаркетах Європи подорожчало втричі.
Європейський Союз: "пом'якшує" блокаду калінінграду, 7-й санкційний пакет - "газ ні ні, тільки не це"(((
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13.07.2022 23:32 Відповісти
Калінвнграт транзит з росії в росію. Там немає нічого критичного для нас. Головне занизити ціну на російську нафту в межах 40-50 доларів на барель та довитися зі Саудівською Араввює, щоб вона збільшила видуботок. А сауди вже мають на кацапів зуб, бо ті їх видавили з Китайського ринку. Далі Європі потрібно пережити зиму, до адаптувати підпртємства, хто на мазут, кого на сланцевий газ і тоді все піде. Тому Європейці зараз посилють військову допомогу,бо санкції через зниження нкономіки Європи є повільнішими. Але досить обзивати країни, які нам допомагають. Наша влада теж багато чого просрала, але ми ж себе не обзиваємо тими словпми, що ми обзивпємо інших!
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13.07.2022 23:44 Відповісти
для вас, для кого це для вас? для москалів звісно нічого критичного немає. А для нас є.
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14.07.2022 00:50 Відповісти
ты и есть тупая москалька
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14.07.2022 01:05 Відповісти
О, ще одне ольгинське вилізло.

брись за парєбрік.
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14.07.2022 01:15 Відповісти
Здрібніли троленята геть чисто. Судячи з риторики, - школота, клас 5-й або 6-й. В крайньому разі найтупіший семикласник. До спаму їх - так простіше.
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14.07.2022 01:24 Відповісти
Нє, такому лайну засмічувати форум не треба дозволяти. Вони дуже швидко перетворять поважний сайт на помийку. Справа ж не тільки у тому, що працюють тупі малолітки, є і дорослі єксперди. Недопустимо те, що вони прокремлівські хотєлкі тут декларують та ще переконують усіх у своїй правоті. Це працює пропагандистська машина, яку треба знешкодити та відправити за рускім корабльом.
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14.07.2022 01:35 Відповісти
Власне, це я і мав на увазі. Тріснути "тапкою по тарганові" можна по-різному. Можна звернутись до модератора, щоб "приголубив" (доволі марудна процедура), а можна і просто до спаму (так простіше).
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14.07.2022 01:44 Відповісти
Сергій Тим потому что ты тупой как валенок
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14.07.2022 01:03 Відповісти
Видимо это было одно из условий для разблокировки експорта украинского зерна. Ждем дальше какие еще на какие уступки Украина и Европа пошли ради разблокировки зернового вопроса. Разумеется нам самые главные компромисы не расскажут
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13.07.2022 23:39 Відповісти
а ты немцем кормить будешь если они останутся бузе газа падло кацапское?
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14.07.2022 01:06 Відповісти
Нехай валєжнік збирають, як ви на кацапії робите.
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14.07.2022 01:17 Відповісти
Ага, ну понятно. Наложат еще санкции на швейцарские счета Моторолы? Чуствую дороговато и не в нашу пользу вылезут нам переговоры по экспорту зерна.
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13.07.2022 23:42 Відповісти
дурачки. Сперва закройте у себя ДОМА газовый кран, а потом кричите на европу, идиоты опэшные
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13.07.2022 23:43 Відповісти
крім кацапів ніхто більш газ не видобуває ?
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13.07.2022 23:52 Відповісти
Добуває, але доставте його. Потужності lng-терміналів, що є нерезинові і аони вже наповну. Є країни без доступу до моря, тому їхні ГТС потрібно підключити, до тих систем, які отоисують через lng, а це не робиться за 6 міс. Друге каспійський газ через південий газовій потік, але він покриває небвльше 20-30відсотків від потужностей, от і порахуйте, скільки впм часу потрібно. Підприжмства перевести потрібно на мазут, але в ЄС є екологічгі комімвї, які будуть ці підпримства мурижити і вони незалежать від позиції уряду.
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14.07.2022 00:02 Відповісти
коли фріцам знадобився ПП-2 вони його збудували за літо . зараз вони будують щось ? думати про екологію коли гинуть люди , можуть тільки кончині циніки ! настав час фріцам платити за дешевий кривавий газ .
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14.07.2022 00:33 Відповісти
так війна і по екології б"є дуже сильно, о ті фосфорні снаряди, азот розбомбили, військові частини на Атомних електростанціях, а яке потепління від вибухів, скільки в повітря пішло шкділивих речовин і до води. То ж навіть якщо тільки і виключно про екологію думати, навіть так виходить що той газ зовсім не дешевий і абсолютно в результаті неекологічний, що краще би вже вугіллям палили би.
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14.07.2022 01:02 Відповісти
Яких 6міс? Ви взагалі розмієте, що таке підготувати високоспецифічну інженерну споруду. Скільки інженерам потрібно часу на рзробку, утвердження плану, та узгодження з урядом та місцевою владою, пройти вмі комісії! Так в Німеччині є кпцапське лоббі,ніхто не сперичається, але після фрау Меркель їм потрібно час, щобвсе перебудувати. ЗаразШолбца підловили в сексскандал і будуть нтм крутити.
А це о ті 6міс.,- 2010 року оголосили про сам проєкт.

У червні 2015 року уклали угоду про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV та Engie[14].

22 лютого 2017 року «Nord Stream 2 AG» і компанія «Allseas» уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2». Відповідно до угоди, Allseas протягом 2018 і 2019 років забезпечить укладання труб обох ниток газогону з використанням трьох трубоукладальних суден - Pioneering Spirit, Solitaire й Audacia[15].

Напркінці 2019 року було анонсовано, що «Північний потік-2» може запрацювати в середині 2020 року[16].
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14.07.2022 09:34 Відповісти
ты тупой валенок зимой падло ночуй на улице так как ты против отопления кацапским газом
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14.07.2022 01:07 Відповісти
Валєжнік збирай, лапоть смердючий!

«Зима близько» (с)
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14.07.2022 01:19 Відповісти
ну хто з нас тупійший видно , бо ти дебільне за 30 років мову вивчити не здатне ! назву країни вивчив ? взимку доводилось не одноразово ночувати серед поля , тож мене цим не злякаєш . я краще грітимусь дохлими кацапами ніж їхнім газом ! вчи мову засранець !
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14.07.2022 01:40 Відповісти
ЄС - співучасники вбивства українського народу,через фінансування рашистського окупанта України.
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14.07.2022 00:06 Відповісти
а ты оказывается гандон кацапский
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14.07.2022 01:13 Відповісти
Росія - торговий партнер № 1 для України, тому найбільше війну проти України фінансує саме Україна і є співучасником вбивства українців.
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14.07.2022 10:03 Відповісти
газ не ввійде до пакету - хто б сумнівався - це вже трохи відгонить законами фізики

(і ці люди, рвучи на себе коштовні майтки, переконували нас, що їм спати не дає доля боснійських мусульман чи жертв геноциду в Руанді...)
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14.07.2022 00:06 Відповісти
не писти кацап иди лучше газ у себя выключи на хрен он тебе нужен?
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14.07.2022 01:08 Відповісти
почався розворот - Еуропа підставляє дупцю *****. Тепер воно має всі важелі шантажу теплолюбивих гейропейців
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14.07.2022 00:09 Відповісти
капац пошел *****..
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14.07.2022 01:09 Відповісти
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14.07.2022 01:20 Відповісти
***** залишили найважливіший важіль впливу на Європу
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14.07.2022 00:10 Відповісти
так ты есть ***** тупорылое - ты хочешь что бы немцы зимой сидели без отопления и без работы?
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14.07.2022 01:10 Відповісти
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14.07.2022 01:21 Відповісти
В Украине до сих пор не понимают что Запад вовсе не заинтересован в победе Украины и в разгроме паРаши. Вы всё продолжаете удивляться тому что Украине по большому счёту не дают то, что ей нужно. И что этот самый Запад, при в значительной степени декларативной поддержке Украины, реально финансируют паРашу. Прежде всего через нефтегаз. Особенно газ. Тот же наш имбецил Трюдо носил жёлто-голубую ленточку но позволил отдать турбины для балтийского трубопровода. Слова с Запада приходят очень правильные, но действия - половинчатые. Поддерживают Украину ровно настолько, чтобы война продолжалась. Ну понятно, глобалистам нужен либо Ковид, либо "глобальное потепление", либо война. Любой, как тут говорят, disruption.
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14.07.2022 00:13 Відповісти
не трынди бот кацапский
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14.07.2022 01:12 Відповісти
Это всё, на что ты сподобился, убогий?
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14.07.2022 05:49 Відповісти
Многа букаф, якщо б ОПі вдалося здати країну за 3 дні то всі б зглотнули і не кривилися, а так як дали відсіч то мусять допомагати, бо багато є дибілів якім руки чешуться щось захопити.
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14.07.2022 08:04 Відповісти
*****
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14.07.2022 00:18 Відповісти
Ну з газом рф сама собі вводить санкції. Треба взагалі всі банки відключити від свіфт, крім хіба що газпромбанку, бо там Угорщина знов виїбнеться.
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14.07.2022 07:04 Відповісти
Парнёры опять обосрались.
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14.07.2022 08:04 Відповісти
васинька, отключи у себя газ и свет. и посиди недельку
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14.07.2022 09:37 Відповісти
 
 