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Білорусь (5972) війна (56827) кордон (3129) комендантська година (178) диверсія (276) Монастирський (370)

Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами. Обговорюється запровадження відповідальності за порушення комендантської години, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонники,кордон

Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів з Білоруссю та поблизу лінії фронту.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із республікою Білорусь. Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота - Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ", - сказав міністр.

Він відзначив кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами.

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"Перше – це відеонагляд за проєктом "Безпечна країна". Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку... І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби і профілактики ДРГ. Всі ці заходи на час воєнного стану також будуть залишені", - наголосив очільник МВС.

За його словами, уряд нині обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години і це рішення цілком підтримує.
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Топ коментарі
+5
Мінні поля вздовж кордону з бяшками на найбільш "прохідних" напрямках. І негайно!
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13.07.2022 23:40
+4
Віддеруть від душі.
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13.07.2022 23:44
+3
БУЛЬБАШИ хочуть бути дерунами в України
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13.07.2022 23:43
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А диверсанти чиї ? Кацапські чі бульбаши ?
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13.07.2022 23:33 Відповісти
а у них же спільні. Писали 2/3 бульбаши, решта русня
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13.07.2022 23:39 Відповісти
писали шо Тука повідомив (йому знайомі військові говорили), декілька ДРГ вже зловили
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13.07.2022 23:42 Відповісти
БУЛЬБАШИ хочуть бути дерунами в України
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13.07.2022 23:43 Відповісти
Віддеруть від душі.
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13.07.2022 23:44 Відповісти
писали вже шо десь на Волині вже знаходили і схрони зі зброєю та вибухівкою. Очевидно припасли диверсанти.
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13.07.2022 23:46 Відповісти
Мінні поля вздовж кордону з бяшками на найбільш "прохідних" напрямках. І негайно!
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13.07.2022 23:40 Відповісти
Так БЕЗМОЗГЛА військовими керує А вона БЕЗМОЗГЛА
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13.07.2022 23:44 Відповісти
Зараз найвеличніший візьме під козирок і скаже слухаюсь.)))
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13.07.2022 23:46 Відповісти
Тебе спитать забули! Вже стоять давно!
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14.07.2022 05:00 Відповісти
Довжина кордону становить 1084 км. Щось мені неспокійно...
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14.07.2022 06:51 Відповісти
Уже могли бы стену на границе с белорахой построить, вон поляки смогли, а у нас вечно не на часе все.
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13.07.2022 23:43 Відповісти
что б они втопились у болотах
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13.07.2022 23:44 Відповісти
Зайдуть з паролями та документами (інформація взята з інтерв'ю одного командира який побував в полоні)(зрада , але надіюсь цього разу їм (диверсантам) дадуть гідну відсіч
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13.07.2022 23:44 Відповісти
Паролі змінюються через певний час.
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13.07.2022 23:47 Відповісти
 
 