Окупанти у Криму у постійній напрузі: поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста, - Данілов

Окупанти в Криму перебувають у "постійній напрузі", а міст через Керченську протоку охороняється "шаленою" кількістю систем протиповітряної оборони.

Про це розповів в інтерв'ю НВ секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили. Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого", – сказав Данілов.

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Він також прокоментував "димову завісу" над Кримським мостом – за словами секретаря РНБО, це росіянам потрібно в рамках навчань, щоби захищати об'єкт критичної інфраструктури.