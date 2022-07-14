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Окупанти у Криму у постійній напрузі: поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кримський,міст

Окупанти в Криму перебувають у "постійній напрузі", а міст через Керченську протоку охороняється "шаленою" кількістю систем протиповітряної оборони.

Про це розповів в інтерв'ю НВ секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили. Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого", – сказав Данілов.

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Він також прокоментував "димову завісу" над Кримським мостом – за словами секретаря РНБО, це росіянам потрібно в рамках навчань, щоби захищати об'єкт критичної інфраструктури.
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Топ коментарі
+37
Добре. Менше ППО доїде до фронту. Ну а про ефективність С400 проти ******** ракет всі уже в курсі.
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14.07.2022 00:30
+25
Певна річ... Якби я вкрав в сусіди свого шмат городу й кричав, що то моє, я б теж був у постійній напрузі.
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14.07.2022 00:33
+19
Наші ЗСУ і Крим повернуть і цю зрадницьку владу знесуть. Почнуть з Дєрьмака .
Як казав Великий комбінатор: «Заграніца нам поможет».
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14.07.2022 01:00
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Ааа! Сцуки! Сидять панталони сушать!
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14.07.2022 00:30 Відповісти
Дерьмак проти підриву моста, тому його і не підірвали?
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14.07.2022 05:57 Відповісти
Добре. Менше ППО доїде до фронту. Ну а про ефективність С400 проти ******** ракет всі уже в курсі.
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14.07.2022 00:30 Відповісти
шось говорили і саму с-400 замочили, і с-300 мочили. Наскільки точьна інфа хз
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14.07.2022 00:41 Відповісти
під луганськом с-400 , у кацапів через це срач страшний стосовно розробників ((
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14.07.2022 00:50 Відповісти
а чого срач? вони ніби не в росії живуть: там же завжди так і в усьому.
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14.07.2022 00:53 Відповісти
с-300 під Новой Каховкой ніби?
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14.07.2022 00:53 Відповісти
доречі і Миколаів переробленими під наземні цілі ракетами с-300 обстрілювали з під Нової Каховки
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14.07.2022 00:56 Відповісти
писали чуваки в нєдоумєнії ***** такі дорогі зенітні ракети на таку ***** використовувать. З'явилась підозра - туговато з ракетами. Хоча така ракета з точки зору тероризму дуже потужна, створюючи велику хмару уламків. Велика швидкість ускладнює перехоплення.
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14.07.2022 01:01 Відповісти
винахідливі стреляють зенітними по землі, протикорабельними по землі
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14.07.2022 01:10 Відповісти
ну то наші займуться дайвінгом, поки раша дивиться на ппо а ппо у небо
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14.07.2022 00:31 Відповісти
Ви знаєте вчора цілий вечір думала про дайвінг і міст
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14.07.2022 06:29 Відповісти
Те пусте(дайвинг)... Заре подводные роботи-мины очень эффективно справляются с поставленными задачами. Их главное примерно рядом высадить( в море) к месту назначения сами доберутся... Дак и залягут на дне. в очiкуваннi слушноi години.
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14.07.2022 07:41 Відповісти
Де ми ті "роботи-міни" візьмемо і звідки візьмемо засоби доставки? Потрібні міні-підводні носії А у нас вони є? І звідки їх гнать? З Одеси? У подібних підводних човнів теж є обмеження по радіусу дії Це вода а не повітряний простір Так що не "фантазуй"
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14.07.2022 09:49 Відповісти
По этому мосту часто медленным ходом едут составы с боеприпасами, можно рассчитать координаты по времени в какой точке они будут находиться с момента пуска Гарпунов, и парочкой ракет, пущенных по составу с боеприпасами, можно полностью уничтожить часть моста..
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14.07.2022 09:50 Відповісти
Певна річ... Якби я вкрав в сусіди свого шмат городу й кричав, що то моє, я б теж був у постійній напрузі.
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14.07.2022 00:33 Відповісти
І так постійно ,ходжу та какаю,ходжу та какаю ,во життя настало ,а про туризм,то "кінь не волявся "
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14.07.2022 00:33 Відповісти
пускали дим в очі хаймарсам ))
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14.07.2022 00:33 Відповісти
Аналоговнет )
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14.07.2022 00:35 Відповісти
Не хаймарсам. GPS-ові пускали... Нащо Ви так...
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14.07.2022 00:49 Відповісти
Ти ба якi садюгi!
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14.07.2022 12:52 Відповісти
Ви б ще точно вказали день і час обстрілу моста, щоб рашисти краще підготувались.
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14.07.2022 00:38 Відповісти
Треба дочекатися, пока попустить
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14.07.2022 00:50 Відповісти
В цьому щось є щоб не спали
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14.07.2022 06:30 Відповісти
Тепер після " стамбульських домовленостей" буде "зернове перемир'я" і можна забути і про міст і про ураження захоплених портів і кацапських кораблів. А зеблани з трусів вискакують так задоволенні своїм жирним шашличником-недомірком.
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14.07.2022 00:39 Відповісти
Завтра Данілов скаже, що наступ ЗСУ скасовується, бо рашисти підготувались до оборони, причому зненацька, навіть Буданов не встиг спам'ятатися.
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14.07.2022 00:42 Відповісти
Ну так . По гарним дорогам везуть підготовку до оборони . ВОТ ХТО СКЛАДАВ ПЛАН ВІДБУДОВИ ШЛЯХІВ В УКРАЇНІ за гроши українців ? Чомусь в центрі і на заході України шляхі так ретельно не готували. Лучша траса Київ- ЧОП вся в ямах на Закарпатті , чого 20 років не було ‼️‼️‼️

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14.07.2022 09:16 Відповісти
Пам"ятаєте - я більше року тому Вам писав на "автотемі", що цікаво було-б глянуть на карті відновлені "зеленими" ділянки доріг Я думав саме про їх "радіальність" по території України! Недавно мені показали - я "наче в воду дивився"! Від кордону Росії ці дороги сходяться до ключових міст України Тобто три роки тому "зелене шобло" почало систематичну і всеосяжну підготовку до здачі України Про що я почав писать через півроку після їх приходу до влади - коли вони почали масово "розхвиськувать" гроші на що-попало, а не на розвиток ВПК
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14.07.2022 09:30 Відповісти
Мене теж дивувал приоритет будівництва доріг. Я часто ізжу по західний України - там дорогами не займалися. Траса Київ- Чоп по якій іде 90% міжнародних перевезень просто в жахливому стані - такого не було 20 років
А у моїх будивельників в ровенськой області , ближче до білоруський границі вдруг зайнялися дорогами
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14.07.2022 09:43 Відповісти
З трусів вискакують - зачотно
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14.07.2022 00:52 Відповісти
А ти зараз у нас на Банковій бачиш "владу"? Там сидить шобло переляканих недоумків які зробили за три роки ВСЕ щоб кацапи взяли Україну голими руками А коли не вийшло - спробували очолить "патріотичний визвольний рух" У нас не влада воює з російською армією а народ в особі ЗСУ
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14.07.2022 06:27 Відповісти
шобло переляканих недоумків
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14.07.2022 09:18 Відповісти
А могли просто ещё пару слоёв асфальта положить.
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14.07.2022 00:39 Відповісти
Для того, что бы взорвать крымский мост нужно не просто попасть ракетой, а попасть ракетой в эшелон с боеприпасами на мосту)
Поэтому пусть срутся и ждут ракеты, но скорее всего будет просто ехать закладка в эшелоне)
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14.07.2022 00:40 Відповісти
не прикалкйся так і треба. Шоб то були їхні **********, заміновані і дистанційно підірвані на мосту. Сам бачиш, дими, ППО.
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14.07.2022 00:51 Відповісти
ни хрена подобно есть более дешевый вариант -попасть в опору-сваю под водой и мост сам целиком отправится в свободное плавание
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14.07.2022 04:45 Відповісти
100 баллов. Щ
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14.07.2022 09:20 Відповісти
чем попасть?
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14.07.2022 15:22 Відповісти
Welcome Himers to the bridge:
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14.07.2022 00:44 Відповісти
Там арки не дают главному пролёту сложиться.
Нужна ножовка или типа того.
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14.07.2022 03:08 Відповісти
Точка опоры арки - самое слабое место
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14.07.2022 09:22 Відповісти
Опоры - то что остаётся от мостов.
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14.07.2022 11:16 Відповісти
Все що потрібно знати про зрадницькі "переговори" в Туреччині. І досить мріяти про міст ,Крим і деокупацію захопленних портів.

Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".
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14.07.2022 00:53 Відповісти
Наші ЗСУ і Крим повернуть і цю зрадницьку владу знесуть. Почнуть з Дєрьмака .
Як казав Великий комбінатор: «Заграніца нам поможет».
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14.07.2022 01:00 Відповісти
Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 09:25 Відповісти
Цікаво - А СКІЛЬКІ СЕРЕД ВЛАСНИКІВ ТОГО ЗЕРНА УКРАЇНЦІВ ?
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14.07.2022 09:28 Відповісти
Аааа, боятся! Все таки надо им дать коленом под зад, надо!
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14.07.2022 00:56 Відповісти
ну дык наверное отремонтировать сложно будет, проход перекроет, в\из крыма хрен проедешь ну и Хйло опять же сдохнет раньше, нервы - они не железные. хотя конечно дорогами опять же не постреляешь.
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14.07.2022 00:56 Відповісти
Та нах хлопці. Все буде так як треба . Все буде Україна цім лошка
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14.07.2022 00:58 Відповісти
Кто в курсе, когда селитру повезут по мосту, звоните майору Черно...Чернокерченко.
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14.07.2022 00:58 Відповісти
мені звоніть план у розробці. Десь де вантажать бк треба і мінувать, і хтось тоді з пультом БАЦЦЦ
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14.07.2022 01:15 Відповісти
"Майже кожного дня там відбуваються навчання"
Намагаються навчити С300 і С404 бачити Байрактари і Хаймерси.Не дуже виходить, не получаєцця
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14.07.2022 01:06 Відповісти
шалена кількість ПРО саме по собі є досить бажаною цілью, потрібен лише вірно обраний інструмент, можна цілий день спостерігати за бригадою ,котра намагається з допомогою звичайного набору руйнивника цегляних стін розібрати дерев'яну побутівку , а вона не хоче,вони бьються з нею весь день але кожен саморіз тримається до останнього..... Побутівка перемагае дуже впевнено, наступного дня з'являються два хлопці з шуруповертами, та хитрими бітками з лівою різьбою, для викручування заіржавілих та злізаних саморізів, з балачками, реготом та перекурами, вони за три години перетворюють ту побутівку у декілька штабелів переважно ділової деревени, занавес, правільний інструмент, та вміючі їм користуватися люди.... Гадаю тут теж саме....
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14.07.2022 01:17 Відповісти
И що?
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14.07.2022 01:31 Відповісти
треба дистанційний підрив ешелона з бк на мосту
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14.07.2022 01:34 Відповісти
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14.07.2022 02:08 Відповісти
По мосту возят столько детонирующего хлама, что только попади
и будет как с "Москвой".
Ремонт под огнём HIMARS - отдельное шоу.
Мост будет назваться Крымско-Чернобаевский.
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14.07.2022 03:06 Відповісти
Потвори, на відміну від нас, готуються до нападу
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14.07.2022 06:03 Відповісти
Зато данилов не в напрузі. Південь здали і йому *****.
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14.07.2022 06:20 Відповісти
Від ракети Атакмс ППО не врятує.
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14.07.2022 07:01 Відповісти
ось по цим засобам ппо і треба вдарити..., це буде такий неочікуваний крок...
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14.07.2022 07:55 Відповісти
підозрюю, що ппо на мосту розмістили, і навчання там же. буде падати і горіти все красіво разом
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14.07.2022 09:12 Відповісти
в долине Бекаа в 1982-м тоже было ОЧЕНЬ много ПВО. Результат известен
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14.07.2022 10:32 Відповісти
На крейсере "Москва" было навалом ПВО и ПРО - и что, и где ?
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14.07.2022 11:28 Відповісти
У кацапів і ппо,і бойові дельфіни,і спецназ, тільки вони забули про простого бухого ваньку- рядового,який за ящик водяри міну в транспорт з бк впихне.як кажуть ,,крепости падут от отритих изнутри ворота".
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16.07.2022 21:20 Відповісти
 
 