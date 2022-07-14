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ЗСУ завдали ударів по пунктах управління військ РФ і посадковому майданчику в Новій Каховці, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,хлань

Ударів українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці.

Про це повідомила Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Ранком і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат.

Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острову.

Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був "впійманий на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди.

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В рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено "виключення з активів" 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 вдк.

Контрдиверсійні заходи мають свої результати. Ще один ворожий агент, який спланував серію терактів в Одеській області, засуджений до восьми років позбавлення волі. Слідством було встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаного Придністров`я.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Також об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+14
Слава ЗСУ!!!
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14.07.2022 02:12
+7
непогано
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14.07.2022 02:05
+7
У них рукожопи з перепою тремтять.
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14.07.2022 02:39
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непогано
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14.07.2022 02:05 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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14.07.2022 02:12 Відповісти
Не попасти по пустому острову - неймовірна рукожопість
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14.07.2022 02:33 Відповісти
У них рукожопи з перепою тремтять.
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14.07.2022 02:39 Відповісти
Це просто високоточні немаючі аналогів радянські технології. В твіттері навіть відео гуляє одного з попередніх ударів, яке до речі демонстрували самі росіяни. Так ось з "неймовірної точності" російських технологій прості американці там в коментарях ржуть тому що точність попадання 1 з 3 в кращому випадку і це про острів взагалі, а не про якийсь об'єкт на ньому.

До речі наші літаючі пепелаци теж не кращі. Все ж одного походження. Але як у нас кажуть проблеми техніки можна закрити тактикою застосування і прямими руками, що для росіян і їх жопи замість голови та взагалі рукожопості ще та фантастика.
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14.07.2022 04:59 Відповісти
Утилизация российской армии - https://m.youtube.com/watch?v=NW0GIvQeWtI
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14.07.2022 04:00 Відповісти
Бідний-бідний острів "Зміїний", там же нікого немає, а вони літають його бомбити , ще й не попадають. Зі страху руки трусяться, бояться знижуватися, сильний зсув вітру ?
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14.07.2022 04:04 Відповісти
Ну треба ж ванькам з чвк про якісь перемоги начальству звітувати. Вони ж всі найманці і якщо звітів не буде то гроші не отримають.
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14.07.2022 05:02 Відповісти
Тепер треба ще глибше, склади в севастополі вмф
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14.07.2022 04:12 Відповісти
Що таке "посадковыий" майданчик? Десь о десятій(приблизно) було чутно два вибухи зі сторони Н.Каховки.Але дитонацій не було чутно....все ж 20км від міста....
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14.07.2022 05:24 Відповісти
Для посадки вертольотів!
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14.07.2022 05:40 Відповісти
Нравіцца нє нравіцца ******* наближаєцца!
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14.07.2022 05:38 Відповісти
Шпиону и диверсанту восемь лет! Изверги! И еще говорят, что не фашисты. У тех, кто его прислал можно только за отрицание войны почти столько а то и больше получить, а если придумать что-то про терроризм, так и двадцатку получить не проблема. Кстати, у них нет Савченко (на самом деле Портнова).
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14.07.2022 08:16 Відповісти
 
 