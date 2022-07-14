ЗСУ завдали ударів по пунктах управління військ РФ і посадковому майданчику в Новій Каховці, - ОК "Південь"

Ударів українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці.

Про це повідомила Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Ранком і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат.

Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острову.

Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був "впійманий на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди.

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В рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено "виключення з активів" 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 вдк.

Контрдиверсійні заходи мають свої результати. Ще один ворожий агент, який спланував серію терактів в Одеській області, засуджений до восьми років позбавлення волі. Слідством було встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаного Придністров`я.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Також об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області", - йдеться у повідомленні.