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Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисячі новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Також читайте: Окупанти готуються до ведення бойових дій у Мелітополі, - мер Федоров

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
  • Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
  • Окупанти продовжували завдавати авіаційних та артилерійських ударів у районі Сіверська та на захід від Донецька.
  • Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
  • Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
  • Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
  • Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

Читайте: Окупанти у Криму у постійній напрузі: поставили шалену кількість ППО для охорони Кримського моста, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Один такой ударный нацбат путинских муджахидов уже действует:

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14.07.2022 07:59
+14
Уже на полигоне!


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14.07.2022 08:00
+12
гонят скот на бойню......
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14.07.2022 07:21
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Раньше это называлось "в добровольно-принудительном порядке".. Только тогда добровольно вкалывали на субботниках и ходили на демонстрации...
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14.07.2022 07:05 Відповісти
Совкове пляцтво… «Вата» дозволяє із собою так поводитися.
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14.07.2022 07:12 Відповісти
гонят скот на бойню......
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14.07.2022 07:21 Відповісти
скот скотом, но он обязательно кого то убьет - вот если у тя брат там, то например такой ублюдок его ранит. так шо слова типо - ээээ давай еще 100500, выглядят лицемерненько
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14.07.2022 09:03 Відповісти
Теперь еще и комсомольцев- добровольцев придётся п@*******.
Ну ладно. Мацква скоро подъедет?
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14.07.2022 07:37 Відповісти
Стадо баранів на бійню шикуйсь по ранжиру.
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14.07.2022 07:38 Відповісти
Деж их всех хоронить? 🤔
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14.07.2022 07:55 Відповісти
Один такой ударный нацбат путинских муджахидов уже действует:

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14.07.2022 07:59 Відповісти
с такого черноротого хлебала только щи пить...
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14.07.2022 11:26 Відповісти
Щи-пать?
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14.07.2022 15:21 Відповісти
Тобто до цього були раби? 😁
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14.07.2022 08:00 Відповісти
Наймити!
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14.07.2022 10:59 Відповісти
Уже на полигоне!


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14.07.2022 08:00 Відповісти
зеков тоже не выковыряют с камер. - так вцепятся в кровати что только с кроватями в резервисты могут забрать...
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14.07.2022 08:06 Відповісти
І підуть, навіть дехто з цього гарматного м'яса цвлком добровільно: "родіну зашьчішьчять, за пацанов убітих украмі, за то чьто 8 лет данбілі бамбас"
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14.07.2022 08:13 Відповісти
Ну вот и подтверждение моим словам, что война на годы. Параша - это стадо зомбированных баранов. Желающих подохнуть в Украине будет всегда достаточно для продолжения войны.
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14.07.2022 08:33 Відповісти
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14.07.2022 08:36 Відповісти
Правильно, хай дохнуть "ліміта" і "нацмєни", а у Москві все має бути сито-п'яно, комфортно-безпечно. Москва їм спеціально такі умови створила, що або догниваєш у багнюці, або ідеш воювати.
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14.07.2022 08:40 Відповісти
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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14.07.2022 11:03 Відповісти
главное не зарплата а скока дадут за дохлого орка - если хотя бы на уровне "армии" будут платить, то рожалки погонят пинками не только сыновей, но даже хахалей, свирепо сбросив оных сразу же после акта "".... тьху! ну, после того когда потом новый орк появится
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14.07.2022 09:00 Відповісти
В питороссии все меряют в американских деньгах,забыли мокшане про патриотизм,даже подосранные бабушки путлера за бабло майки одели-во такая двуличная нация выродков и дебилов!
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14.07.2022 09:08 Відповісти
Свежее мясцо.
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14.07.2022 09:15 Відповісти
За тарілку баланди?
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14.07.2022 09:27 Відповісти
Интересно, сколько дебилов в стране дураков запишутся добровольно на скотобойню сруского скота?
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14.07.2022 09:32 Відповісти
У них вистачить! Хтось із відомих росіян (Салтиков-Щедрін, здається) сказав: "В России дураков на сто лет вперёд припасено!"
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14.07.2022 11:08 Відповісти
Интересно, что Маскаовский батальон формируется не из москвичей, а из приезжих, и не в Маскве, а в падмасковье.
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14.07.2022 09:59 Відповісти
Добровольчі батальони для нападу на суваренну державу?
У кацапів дно все донніЄ.
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14.07.2022 10:23 Відповісти
от і добре, створення таких регіональних батів - це перший крок до автономії та відокремлення цих територій. Дочекаємось звень про напади КурНР та Баш НР.
Мало зібрати армію, її потрібно одягнути нагодувати і саме головне озброїти. З моськіними проти арти не повоюеш - це м'ясо.
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14.07.2022 11:05 Відповісти
Коли країна покладає надію на "добровольців" (тобто на "непрофесіоналів військової справи") - значить з армією у неї - "швах"!
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14.07.2022 11:05 Відповісти
Им нужна пехота просто. Армия в России не спецы по пехоте.
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14.07.2022 11:22 Відповісти
а сирийці ливийці и гвардия звездного падишаха..усе карачун,,??))
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14.07.2022 11:25 Відповісти
Сирийцев видели в Луганске. Кто-то приехал.
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14.07.2022 11:29 Відповісти
 
 