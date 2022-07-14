Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW

Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисячі новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

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Ключові висновки аналітиків ISW:

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.

Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.

Окупанти продовжували завдавати авіаційних та артилерійських ударів у районі Сіверська та на захід від Донецька.

Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.

Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.

Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.

Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.

Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

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