Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW
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Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.
Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.
Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.
Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисячі новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
- Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
- Окупанти продовжували завдавати авіаційних та артилерійських ударів у районі Сіверська та на захід від Донецька.
- Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
- Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
- Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
- Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
- Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.
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Ну ладно. Мацква скоро подъедет?
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
У кацапів дно все донніЄ.
Мало зібрати армію, її потрібно одягнути нагодувати і саме головне озброїти. З моськіними проти арти не повоюеш - це м'ясо.