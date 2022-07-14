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Ворог переформував корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

Росіяни вчергове провели переформування свого флоту в Чорному морі біля українських берегів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетні кораблі та 2 підводні човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 ВДК", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни утримують 4 носії "Калібрів" у Чорному морі та 5 - у Середземному, - ВМС ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Из надводного в подводное положение?
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14.07.2022 07:11
+3
Чорне море "неглибоке"? Не плутай з Азовським! Спочатку на карту глибин подивися!
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14.07.2022 09:18
+1
Арестовича хочуть заплутати, той вже втомився пояснювати їх маневри.
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14.07.2022 07:48
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Из надводного в подводное положение?
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14.07.2022 07:11 Відповісти
Типо, 7 футов - над килем.
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14.07.2022 07:15 Відповісти
А лучше, если территорию, откуда исходит зло(мокшинские болота), разложить на молекулярные фракции.
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14.07.2022 07:20 Відповісти
Готуються до "виконання" договору про вивіз зерна!
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14.07.2022 07:22 Відповісти
Арестовича хочуть заплутати, той вже втомився пояснювати їх маневри.
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14.07.2022 07:48 Відповісти
Так, ставайте там де поглибше...
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14.07.2022 08:00 Відповісти
От би нам одну б лодочку підводну розхірячить. Ох і обісралися б кацапи.
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14.07.2022 08:04 Відповісти
У нас є авіація і глибинні бомби і не глибоке море, в якому їх можна відслідити, але ж ті лодки скоріш за все прикриті ППО.
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14.07.2022 08:31 Відповісти
если у вас есть глубинные бомбы - срочно звоните Неижпапе, пусть думают как к сушкам их привязывать.
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14.07.2022 09:01 Відповісти
Чорне море "неглибоке"? Не плутай з Азовським! Спочатку на карту глибин подивися!
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14.07.2022 09:18 Відповісти
Пусть подплывут поближе и мы их еще лучше переформатируем.
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14.07.2022 08:05 Відповісти
Всё, чф готов принять гарпуны и черпнуть чутка воды в трюмы.
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14.07.2022 08:08 Відповісти
Вони ближче 300 км не підпливають
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14.07.2022 09:20 Відповісти
А ворог все бряскає бубєнцамі, лякає.
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14.07.2022 09:17 Відповісти
Перестановка ліжок у борделі
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14.07.2022 09:19 Відповісти
 
 