Ворог переформував корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"

Росіяни вчергове провели переформування свого флоту в Чорному морі біля українських берегів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетні кораблі та 2 підводні човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 ВДК", - йдеться в повідомленні.

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