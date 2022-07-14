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"Постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду", - прем'єр Словенії Голоб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб визнав, що відправка Україні радянських танків, запланована Любляною в обмін на нову техніку від Німеччини, затягнулася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За його словами, подібна ситуація була викликана зміною словенського керівництва після парламентських виборів, які відбулися ще у квітні.

"На жаль, постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду. Але ми взялися за це рішуче і вже відправили одну партію танків в Україну", - зазначив Голоб.

Як вказує видання, саме ФРН зіткнулася з критикою на тлі затримки постачання Києву озброєнь з боку Словенії та низки інших європейських держав.

Пов'язано це з тим, що Берлін відмовився від прямих постачань своїх танків Україні, запустив схему обміну з іншими країнами Євросоюзу - вона полягає в тому, що ті передають українській стороні свою стару техніку, а натомість отримують нові німецькі озброєння.

При цьому Шольц, виступаючи на пресконференції з Голобом, наголосив, що сторони розраховують прискорити свої переговори з питання обміну військовою технікою, щоб домогтися швидкого прогресу в межах допомоги Києву.

"Україна буде постійно потребувати всебічної підтримки в захисті від агресії", - підсумував канцлер.

Також читайте: Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання для військових

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Словенске затягування втричі швидше німецького поспішання.
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14.07.2022 08:36
+3
Мало того , что Украина кормит зерном полмира, так ещё и все страны ЕС получают новейшую технику, спихивая в Украину все старье.
А В ЭТО ВРЕМЯ , кацапы уничтожают инфраструктуру Украины и украинцев.
ШОТО ТУТ НЕ ВЯЖЕТСЯ
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14.07.2022 08:47
+3
В Словении сильно пророссийское лобби
Не знаю сколько танков отправили словенцы - словенцев всего 2млн граждан. Маленькая И ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ СТРАНА. Кацапы там поскупали что могли и гражданства получали
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14.07.2022 08:50
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У всех проблемы которые для нас превращаются в потери.
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14.07.2022 08:03 Відповісти
Через дермака-татарова нам уповільнять постачання американської зброї.
Хто в цьому винен, на вашу думку?
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14.07.2022 10:27 Відповісти
lih
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14.07.2022 08:03 Відповісти
Просто тупа відмазка...
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14.07.2022 08:09 Відповісти
з такими затяжками у вас керівництво може змінитися на російське
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14.07.2022 08:13 Відповісти
Словенске затягування втричі швидше німецького поспішання.
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14.07.2022 08:36 Відповісти
Tам где участвует Германия всё всегда затягивается ,особенно поставка оружия.
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14.07.2022 08:39 Відповісти
что-то Польше в аналогичной ситуации не помешало отправить партию танков.
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14.07.2022 08:45 Відповісти
В Словении сильно пророссийское лобби
Не знаю сколько танков отправили словенцы - словенцев всего 2млн граждан. Маленькая И ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ СТРАНА. Кацапы там поскупали что могли и гражданства получали
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14.07.2022 08:50 Відповісти
Мало того , что Украина кормит зерном полмира, так ещё и все страны ЕС получают новейшую технику, спихивая в Украину все старье.
А В ЭТО ВРЕМЯ , кацапы уничтожают инфраструктуру Украины и украинцев.
ШОТО ТУТ НЕ ВЯЖЕТСЯ
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14.07.2022 08:47 Відповісти
Ну і скільки танків Словенія вже передала? Всього їх там 50.
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14.07.2022 08:59 Відповісти
Про велике крадівництво вже писали?Які в Словенії дороги?
Та і навіщо нам якісь подачки?Україна багатюща країна-навіть під час війни одній бородатій бабусі списуються мільярдні борги.Зелупа,досить ходити по світу з протягнутою рукою.Ти неначе та жінка з німецької картини,готова прийняти з любого боку...Ну ти пам'ятаєш.
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14.07.2022 09:19 Відповісти
Україна, хоча ні, зебільна влада, відмовилась від списання зовнішнього боргу, а ви, якісь там 4,3 млрд гривень.
До речі, прямо перед кацапським нападам. Лютий 2022 року.
Борг Пенсійного фонду перед Казначейством зріс за місяць ще на
4,3 мільярда
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14.07.2022 10:32 Відповісти
Ми теж поспішати не будемо, коли вас ******* будуть.
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14.07.2022 12:33 Відповісти
 
 