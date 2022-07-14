"Постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду", - прем'єр Словенії Голоб

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб визнав, що відправка Україні радянських танків, запланована Любляною в обмін на нову техніку від Німеччини, затягнулася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За його словами, подібна ситуація була викликана зміною словенського керівництва після парламентських виборів, які відбулися ще у квітні.

"На жаль, постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду. Але ми взялися за це рішуче і вже відправили одну партію танків в Україну", - зазначив Голоб.

Як вказує видання, саме ФРН зіткнулася з критикою на тлі затримки постачання Києву озброєнь з боку Словенії та низки інших європейських держав.

Пов'язано це з тим, що Берлін відмовився від прямих постачань своїх танків Україні, запустив схему обміну з іншими країнами Євросоюзу - вона полягає в тому, що ті передають українській стороні свою стару техніку, а натомість отримують нові німецькі озброєння.

При цьому Шольц, виступаючи на пресконференції з Голобом, наголосив, що сторони розраховують прискорити свої переговори з питання обміну військовою технікою, щоб домогтися швидкого прогресу в межах допомоги Києву.

"Україна буде постійно потребувати всебічної підтримки в захисті від агресії", - підсумував канцлер.

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