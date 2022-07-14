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Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські війська намагалися атакувати острів Зміїний. Два винищувачі Су-27 невдало провели бомбардування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворожі боєприпаси впали в море.

"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Видать, наш флаг их там так сильно раздражает, что они боевой авиацией готовый бомбить даже его, ну хоть какая то победа нужна, пусть будет победа над флагом. И та неудачная, ну, как, в принципе и всё у них, через жопу.
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14.07.2022 08:10
+13
льотчики ********* ви гнидники позорні всі доєдиного!

ви ніколи не воювали і воювати боїтеся з сильними супротивниками , а те що гавкають ваші пропагадиські собаки , що нібито ви воюєте з НАТО в Україні це тільки для того щоб підняти важе жалюгідне по породженню "чсв" і вашого гнидника *****
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14.07.2022 08:15
+11
хотят потопить остров?
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14.07.2022 08:39
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Видать, наш флаг их там так сильно раздражает, что они боевой авиацией готовый бомбить даже его, ну хоть какая то победа нужна, пусть будет победа над флагом. И та неудачная, ну, как, в принципе и всё у них, через жопу.
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14.07.2022 08:10 Відповісти
У них руки тряслись після вчорашнього, ось і промазали.
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14.07.2022 08:14 Відповісти
может, головы?
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14.07.2022 08:16 Відповісти
Они расскажут своим, что там наш гарнизон, техника американская.
И вата поверит!
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14.07.2022 11:29 Відповісти
Бомбардування власними анусами у кацапів краще виходить.
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14.07.2022 08:13 Відповісти
І який сенс бомбити пусту скелю? приховати секрети і злочини, створені ними? А може там є секретний бункер?
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14.07.2022 08:15 Відповісти
для стада розкажуть про знищені 100500 танків і спишуть вкрадене до цього
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14.07.2022 09:10 Відповісти
Наші вже обстежили Якби щось було - виявили-б Не просто так ССОшники з собою інженерів брали
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14.07.2022 09:10 Відповісти
этот франкенштейн, наверное, сам будет рад, когда его наконец-то придушат, чтобы не мучиться
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14.07.2022 08:15 Відповісти
Треба було там залишити пару хлопців зі Стінгерами.. нєдоработочка😉
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14.07.2022 08:15 Відповісти
Нащо? Чайкам дулі тикать? Там навіть вода привозна Хто туди попливе - наші й з берега побачать Нам конкретно поки-що той острів без потреби ТО навіщо там людей тримать?
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14.07.2022 09:13 Відповісти
Може заповните вакансію?
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14.07.2022 11:15 Відповісти
льотчики ********* ви гнидники позорні всі доєдиного!

ви ніколи не воювали і воювати боїтеся з сильними супротивниками , а те що гавкають ваші пропагадиські собаки , що нібито ви воюєте з НАТО в Україні це тільки для того щоб підняти важе жалюгідне по породженню "чсв" і вашого гнидника *****
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14.07.2022 08:15 Відповісти
Ще аби ті Сушки разом з бомбами в море впали, було б прекрасно !

Ок, наступного разу.
Дивіться, москалі, не підведіть.
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14.07.2022 08:22 Відповісти
Кажете зерно під паузу гарантували....
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14.07.2022 08:29 Відповісти
а должен быть воронеж шо то пошло не так
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14.07.2022 08:30 Відповісти
Ціль "жест доброй волі" вражена в результаті нанесення удару "високоточнимі ************" 😁
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14.07.2022 08:33 Відповісти
Росіяни, як завжди , рукожопі, все що роблять все через жопу.
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14.07.2022 08:35 Відповісти
хотят потопить остров?
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14.07.2022 08:39 Відповісти
Вот путинские вчерашние переговоры по экспорту зерна через черное море , гад затягивает время а потом бомбит
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14.07.2022 08:47 Відповісти
валить их надо..., у нас 83 самолета до юбилейных 200 не хватает..., а они летают...
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14.07.2022 09:10 Відповісти
От тільки "валить" їх треба там, де вони реальну шкоду принести можуть А там вони хіба що підняли з дна сірководень вибухами
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14.07.2022 09:15 Відповісти
 
 