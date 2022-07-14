Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний, - ОК "Південь"

Російські війська намагалися атакувати острів Зміїний. Два винищувачі Су-27 невдало провели бомбардування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворожі боєприпаси впали в море.

"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО