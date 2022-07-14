Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний, - ОК "Південь"
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Російські війська намагалися атакувати острів Зміїний. Два винищувачі Су-27 невдало провели бомбардування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, ворожі боєприпаси впали в море.
"Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 wittmann1980
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+13 Autorare Autorare
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+11 Urs
показати весь коментар14.07.2022 08:39
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И вата поверит!
ви ніколи не воювали і воювати боїтеся з сильними супротивниками , а те що гавкають ваші пропагадиські собаки , що нібито ви воюєте з НАТО в Україні це тільки для того щоб підняти важе жалюгідне по породженню "чсв" і вашого гнидника *****
Ок, наступного разу.
Дивіться, москалі, не підведіть.