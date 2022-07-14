Через значні втрати і відмову воювати на території України в армії РФ бракує командирів, - Генштаб ЗСУ
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У російських військах фіксується брак командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ РФ.
"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.
Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.
Топ коментарі
+12 Dima L
показати весь коментар14.07.2022 08:23
+11 5 копійок
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+9 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар14.07.2022 08:17
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Будь ласка, зачекайте...
Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
А хто від України вів про це переговори в Турції? Часом не тойб що на «є» починається, «рмак» закінчується?
Таких командиров полно.Выбирай генерала любого рода войск.