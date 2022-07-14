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Через значні втрати і відмову воювати на території України в армії РФ бракує командирів, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У російських військах фіксується брак командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ РФ.

"За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.

Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.

Читайте: Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
То нехай верховне ***** з голим торсом верхом на Шойзі особисто поведе своїх зеків та бурятів в бій
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14.07.2022 08:23
+11
Уйобуйте дамой. Тут живе кацапська смерть.
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14.07.2022 08:21
+9
Бракувати може й бракує але будемо радіти коли Херсон звільнять ЗСУ хочаб.
Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
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14.07.2022 08:17
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Бракувати.... може
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14.07.2022 08:15 Відповісти
Бракувати може й бракує але будемо радіти коли Херсон звільнять ЗСУ хочаб.
Й свято буде коли Крим звільнять воїни України .
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14.07.2022 08:17 Відповісти
А зачєм алєням камандіри када уже єсть главний алєнєвод...
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14.07.2022 08:17 Відповісти
Уйобуйте дамой. Тут живе кацапська смерть.
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14.07.2022 08:21 Відповісти
а унитазами заманивать?
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14.07.2022 08:22 Відповісти
То нехай верховне ***** з голим торсом верхом на Шойзі особисто поведе своїх зеків та бурятів в бій
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14.07.2022 08:23 Відповісти
Алле, Генштаб! Терміново звільняйте Херсон, бо буде пізно!. А командирів хай ЗМІ рахують.
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14.07.2022 08:25 Відповісти
Скоро не только командиров а и солдат не будет хватать , которые хотят ехать воевать в Украину, ну наверно только самые отмороженные хотят быть съеденными украинскими собаками в полях ,около сел.
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14.07.2022 08:28 Відповісти
В Параше 100 миллионов отмороженных....
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14.07.2022 08:39 Відповісти
Перефразируя известную поговорку - умный в Украину не пойдет..
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14.07.2022 08:31 Відповісти
він ще керує доси пір? тобто зевлада публічно ігнорить Спартц? Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда"."Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - отметил Ермак.
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14.07.2022 08:31 Відповісти
Нужно создать базовый алгоритм по выносу дерьмака из ОП вперёд ногами.
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14.07.2022 08:36 Відповісти
Ось тому й потрібне рашистам так зване хлібне перемирря, щоб доукомплватись та укріпити свої позиції.
А хто від України вів про це переговори в Турції? Часом не тойб що на «є» починається, «рмак» закінчується?
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14.07.2022 08:35 Відповісти
Построение рабсейского наступления: впереди местные заложники алкаши с мушкетами, за ними салдаты **********, за ними заградотряды отбубликадырова, за ними, не спереди, а сзади, палкаводец виртуальный ********** бункерный.
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14.07.2022 08:38 Відповісти
на зонах можно легко набрать командиров из числа кому за десять.
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14.07.2022 08:42 Відповісти
Вони "накомандують"! Читав тут недавно: в Адигеї на зоні почали вербовку Так самі кацапи писали що неможливо зрозуміть - вони воювать вербуються чи просто грабувать!
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14.07.2022 08:52 Відповісти
За десять без права переписки.
Таких командиров полно.Выбирай генерала любого рода войск.
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14.07.2022 08:53 Відповісти
Кацапи надіються на цьогорічний випуск з військових училищ Однак, якщо замполіти, по своїй дурі, встигли "освіжить "лєнкімнати" чи просто територію училища галереєю портретів "пагибших в "специальнай ваеннай апирации" випускників минулих років - то бажання "паваевать" доволі зменшиться Значить, будуть "трясти" випускників цивільних ВУЗів, де є військові кафедри Але там бажаючих буде ще менше
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14.07.2022 08:49 Відповісти
генералів в лаптях ще дофіга в орків. Треба HIMARS-ам ще попрацювати.
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14.07.2022 09:15 Відповісти
між іншим, у нас теж з командирами не все добре.
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14.07.2022 09:30 Відповісти
Це війна, є багато втрат, не всі командири бойовийдосвід мають, а в стресовій ситуації має значення не пагони, а здатність швидко адеквтно реагувати, нестандартно думати та мати високу психологічну стійкість. Тому зараз наші віцськові ще навчаються на полігон Британії, Німеччини та скоро Польщі. Плюс в багатьох воєнкоматах ще працює совок, набрати кількість, а не якість.
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14.07.2022 10:26 Відповісти
В них немає значення людина, в них головне ціль. А м'яса в них багацько! Впринципі в них загальна стратегія не міняється,- закидати кількістю. А в нас гинуть військові з бойовим досвідом, багато травмованих. Має бути психоеміцвйна підготовка та також визначати, хто може командувати втаких умовах. ВМС США, через це і робить пекельні умови при рекрутингу, в основному для визначення психолочної стійкості, а в нас це робиться на полі бою, і де коли через це є людські жертви.
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14.07.2022 10:30 Відповісти
 
 