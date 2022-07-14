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Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

андрій,єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна отримує від західних партнерів.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", - йдеться в дописі Єрмака.

Також читайте: Глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака

Голова ОП вважає, що парламент необхідно долучити до контролю за оборонною допомогою союзників.

"Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - твердить він.

Нагадаємо, раніше американська член Конгресу від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. Вона також висунула Андрію Єрмаку ряд звинувачень. Та закликає його піти у відставку.

Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів 01
Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+117
І обрати головою Верещук, Арахімію , Безуглу і Татарова.
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14.07.2022 09:39
+75
пропоную створити механізм контролю парламенту за єрмаком
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14.07.2022 09:46
+63
ТСК Безуглої вже розслідувала хто здав вагнерівців, чи це другоє?
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14.07.2022 09:42
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Треба просто призначити людину, яка буде відповідати за доставку допомоги (гуманітарної і військової) від уряду США на місця в Україні (від кабміну - за гуманітарку, від ЗСУ - за військові товари). Про це говорив Юрій Швець вже давно. В США призначений посадовець, який відповідає за поставки, а в Україні офіційно так і не призначений відповідальний. Неофіційно - ОП і чи не сам арестович.
Просто коли немає відповідального, тоді легко красти і саботувати поставки товарів па передову
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14.07.2022 10:51 Відповісти
А хто такий д'Єрмак?
Чого ця секретарка розпропонувалась? Це що вже входить у обов'язки секретуток лізти у війскові справи?!!!
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14.07.2022 10:51 Відповісти
Оооо, батенька!
Секретутки - це велика сила!
Вони мають доступ до всього, і знизу, і зверху!
😄
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14.07.2022 15:24 Відповісти
Кроти хочуть повний контроль над ЗСУ бо вони хімарсами роблять боляче свинособакам,тоді щось подімне до "вагнергейт" буде відбуватися щодня 24/7..
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14.07.2022 10:54 Відповісти
що,плять,може "пропонувати завгосп?
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14.07.2022 10:57 Відповісти
А йому що 777, HIMARS, Krab, що туалетний папір та рідке мило в нужнику призедента. А какая разніца.
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14.07.2022 13:05 Відповісти
пропоную створити ТСК по...

використанню буйлом дьЄрмака у якості гондона-шпіона 🤔
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14.07.2022 10:58 Відповісти
Реально этот поц на врага работает. Лишние люди будут знать о нахождении оружия. Просто ****** в условиях войны.
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14.07.2022 10:59 Відповісти
А следственную комиссию для выяснения почему до сих пор не назначен руководитель САП м НАБУ, он не хочет назначить?
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14.07.2022 11:04 Відповісти
а ТСК по вагнерівцях, розмінуванню, заборону випробування наших ракет, повернення підсудного бені в Україну з списанням його боргів, про зупинку закупок озброєння, про призначення на посади профанів, бандитів та корупціонерів, про умисне створення котлів, він не хоче???
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14.07.2022 12:56 Відповісти
Ні-ні-ні ! Цього він не хоче !
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14.07.2022 13:07 Відповісти
дєрьмак, йди нхй, виродок кремлівський.
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14.07.2022 11:10 Відповісти
Актив русні нагадує про себе!
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14.07.2022 11:13 Відповісти
А може то, єрмаку, нехай США створить таку комісію, га? Чи сцикотно?
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14.07.2022 11:13 Відповісти
Замісь викинути лайно пропонують подрипати парфумом аби приглушити сморід!
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14.07.2022 11:14 Відповісти
Йому треба пройти "поліграф".
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14.07.2022 11:22 Відповісти
После так назіваеміх переговоров,стало все ясно, за патриотическими дифирамбами Зеленского идет ползучая сдача интересов Украині. Зеленский не президент,комнатная собачка віполняющая команді хозяина Ермака. Єти мрази все подготовили к сдаче Украині,обеспечили свободній доступ на юг , перестали стрелять на востоке,оборонную промішленность свели до нуля, тайно встречались в Омане с врагами, сознательно провалили операцию по вагнеровцам.Единственно,что не учли,єто то,что украинці не росияне,украинці свободолюбивая нация в отличии от рабской сущности кацапов.Все стало понятно,главніе враги Украині сидят в ОП и очень комфортно себя чувствуют ожидая своего звездного часа.Зеленский,ті не верховній главнокомандующий,ті дрессированная собачка,подающая голос по команде хозяина!
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14.07.2022 11:26 Відповісти
Зараз набігуть "патріоти" і будуть своїми улюбленими гаслами гавкати, як "Після війни за все відповісте".
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14.07.2022 12:30 Відповісти
****, у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка!!! Де реакція нашого безхребетного парламенту монобільшості на останні події? Чому якийсь завгосп розповідає парламенту у парламентсько-президентській республіці, що робити парламенту.
Україні не потрібен інститут президенства - це пережиток совка і породжує диктатури. мудрий нарід регулярно буде обирати януковичів, бубочок, кучм - хто більше гречки дасть.
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14.07.2022 11:27 Відповісти
То за Конституцією. А наразі у нас клоунський воєнний авторитаризм. Без права вибору та переобрання президента, ВР та інших органів влади
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14.07.2022 11:45 Відповісти
"Хочу запропонувати... створення Тимчасової спеціальної комісії "
Це якби Чікатіло створив, та очолив комісію з розслідування розтинів, які сам і скоїв.

"Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна
отримує від західних партнерів."
 Але окрім зброї від Західних партнерів в Україну надходять чималі грошові кошти також. А от про контроль грошей Єрмак й навіть чути не хоче, і робить вигляд, що нібито глухий.

Та **** там, може, взагалі, під Єрмака, Демченка і Татарова відразу легалізувати в Україні колаборацію з ФСБ, ну щоб в їхньому житті надалі все було ******?
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14.07.2022 11:29 Відповісти
В нього на лобі "дурень" написано
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14.07.2022 11:29 Відповісти
Єрмака у відставку і повне розслідування.
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14.07.2022 11:33 Відповісти
Таке як з вагнерівцями?
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14.07.2022 12:31 Відповісти
Мутным людям никто не даст ни оружия, ни денег.
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14.07.2022 11:35 Відповісти
гомосятина уже надоела со своими петушиными идеями.
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14.07.2022 11:41 Відповісти
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14.07.2022 11:43 Відповісти
Наразі Єрмака відсунули і він не володіє інформацією.........Ось чому йому так потрібна ТСК...під головуванням на кшалт безмозглої....Треба щоби як умого більше мали доступ до інформації а там йому легше буде маніпальвати.
Тому конгресвумен права на усі 100%.
І друге що Єрмак знає стосовно Зеленського таке що той змушений був призначити його на посаду і не може його звільнити..
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14.07.2022 11:46 Відповісти
"Єрмак знає стосовно Зеленського"

Мабудь задокументував момент державної зради Зєлєй на перемовинах в Омані (чи ще десь).
Хоча Зєля даремно боїтся. Якщо мудрий нарід проковтнув з причмоком вагнерівців і розвал армії, то цьому народу можна хоч у очі сцяти, все буде "божа роса".
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Стосовно Зеленського знає не Єрмак, а КГБ, Єрмак просто агент, якого КГБ наказало підняти на саму гору керівної піраміди.
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14.07.2022 13:40 Відповісти
ТСК,щоб ще тут все провалити, та контролювати зброю!До Ради не має поваги, тільки ЗСУ наша сила!
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14.07.2022 11:49 Відповісти
Як цей завхоз вже дістав.Чі я щось не розумію,але,як мені здається,ці питання не входять до його службових обов'язків.
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14.07.2022 11:59 Відповісти
Уберите ***** этого ермака, кто он такой? Какого *** он что то пропонует? Его задача , чтобы трубы и крыша не текла в офисе президента.
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14.07.2022 12:01 Відповісти
Ермак твой хозяин. Он сказал что войні не будет, он е' помог организовать, он сказал что тебе никуда нельзя ехать. РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЬІБИРАЮТ
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14.07.2022 12:12 Відповісти
Ви до кого звертаєтесь, кажучи "Уберите"?
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14.07.2022 12:34 Відповісти
Мабуть до когось з хорошою снайперською гвинтівкою.
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14.07.2022 12:54 Відповісти
Спочатку тск по єрмаку!
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14.07.2022 12:10 Відповісти
Дохнут жлобьі, дохнут русичи
у Ермака мокріе трусики
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14.07.2022 12:11 Відповісти
О , а де придумали таке, в якій столиці .
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14.07.2022 12:12 Відповісти
Нормально, єрмак керує, як контролювати єрмака. Найвища демократія в світі.
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14.07.2022 12:15 Відповісти
Цей мудиль, навіть не розуміє, що верховна рада це законодавчий орган, а не контролюючий...
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14.07.2022 12:17 Відповісти
А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров",

Научитесь понимать предложенное..
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14.07.2022 12:34 Відповісти
єрмак не роби з себе розумного, та досить ховатись за 5060!
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14.07.2022 14:04 Відповісти
он не мудель, он преследует конкретные цели, рашистам надо знать, где находятся наши ракетные установки, и благодаря этому "муделю" они смогут это узнать
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14.07.2022 13:44 Відповісти
Видно, дєрмаку «сподобалася» ТСК з убогою безумною, по зливу інформації з ОПУ щодо московських вагнерівців в білорусіі… Безумна показала себе там у всьому «блєску»!!! Дєрьмака тягне до таких, як зелену муху до лайна..
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14.07.2022 12:17 Відповісти
Так само, як українців все життя тягне до таких як єлдаки та індюковічи
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14.07.2022 12:38 Відповісти
Пропоную правоохоронним органам усунути від влади узурпатора...
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14.07.2022 12:25 Відповісти
Єрмака може звільнити той, хто його призначив - Президент. Поки на цій посаді Зеленський Єрмак залишиться керувати ОПою, Генпрокуратурою, ВР і самим президентом. Інших законних підстав для його звільнення немає. Є ще один, прийнятний в час війни спосіб : ворога знешкоджують фізично.
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14.07.2022 12:53 Відповісти
Взагалі то, Єрмак не має ЖОДНОГО формального імунітету і може бути заарештований, якщо знайдуться слідчий, прокурор і суддя з яйцями.
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14.07.2022 15:16 Відповісти
С "яйцами" в стране напряженка...
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14.07.2022 23:17 Відповісти
....а очилити її має брат Єрмака.
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14.07.2022 12:34 Відповісти
Ермак, забирай своего зеленского, всех ,,Слуг урода" и вали с Банковой, ****!!!
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14.07.2022 12:42 Відповісти
А контроль за використанням бюджетних грошей хто буде проводити? Теж всі свої?
Не забудьте в комісію взяти з жопоблоку депутатів, як минулого разу по вагнерівцям! Бо вони теж ваші, дивлячись на голосування!
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14.07.2022 12:47 Відповісти
Нарратив от политтехнологов такой,-"чтобы Ермак не предложил,всё плохо"
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14.07.2022 12:49 Відповісти
чевидно, бо він не має законного права що небудь пропонувати.
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Да даже вы можете что то предложить, и президенту в том числе и когдав ас будет 25 000 это будет рассмотрено.
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14.07.2022 13:12 Відповісти
єрмак досить ховатись за 5050, а то 5060 вже було вище.....
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14.07.2022 14:07 Відповісти
Так то,что предложил Ермак,это плохо?
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14.07.2022 14:47 Відповісти
взагалі-то зрадники і ************* не повинні мати права голосу. І взагалі вас всіх не повинно бути не те що у владі, а й в українському інформаційному просторі
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14.07.2022 15:59 Відповісти
Тебя ,статистическая похибка.забыли спросить.
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14.07.2022 16:04 Відповісти
старий як світ принцип - "не можеш зупинити процесс, тоді спробуй його очолити"
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14.07.2022 12:52 Відповісти
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14.07.2022 12:58 Відповісти
а Єрмак не хоче піти в відставку ? ну добровільно, аби тільки Україна не мала претензій від конгресменів США, він патріот чи як?
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14.07.2022 13:01 Відповісти
Зеленский ты когда этоца в месте с Татаровым , отправишь в сторону Корабля ????? США не сегодня завтра введут санкции против них . Тогда посмеёмся вместе Зеленский . Тебе придётся их уволить , но лучше это сделать по хорошему, тогда сохраниш ***** , или придётся береч жопу , выбор за тобой
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14.07.2022 13:01 Відповісти
Нахєр нам "нове тск" на ваше опг...оманські кнурі ?Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).....кремлівські упирі приготували якийсь "документ" ...і його мають підписати янукович,лукашенко і путін.....так ,що свою пропозицію ,агент "козирь" може скрутити в трубочку і засунуть бєні туди,чим воно сцить....
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14.07.2022 13:01 Відповісти
КОЛИ ТЕБЕ СВИНОСОБАЧЯ ЕРМАЧЯ ГНИДА ПОСАДЯТЬ????
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14.07.2022 13:02 Відповісти
Очнулся, ***! Теперь, когда уже ********* кучу денег, можно и предложить создать что-то там, неважно.
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14.07.2022 13:10 Відповісти
Єдине рішення ситуації, що склалася - звільнення Єрмака!
Чому люди повинні платити власним життям за те, щоб людина з дуже підмоченою репутацією мала нагоду і надалі продовжувати свої незрозумілі темні справи.
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14.07.2022 13:13 Відповісти
Ну і потвора.
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14.07.2022 13:29 Відповісти
***** пішов зрадник! Знову комісії,застрелься краще всім буде!
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14.07.2022 13:42 Відповісти
А своих хозяев кацапских дерьмак включит в комиссию? Что бы им легче было, а то татаров не всегда вовремя докладывает.
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14.07.2022 13:46 Відповісти
Іди ти, дермак, прямо в офісний центр у Вінниці! Байстрюк мордатий!
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14.07.2022 13:53 Відповісти
А что этот ******* и предатель Ермак не собирается сушить сухари??? Странно!! Наверное хорошо вылизал зеленскому очко!!!
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14.07.2022 13:55 Відповісти
Це був хз який пункт в переліку. А першим пунктом було звільнення Єрмака.
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14.07.2022 14:05 Відповісти
Этого поца
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Аж ніяк!
1.Слуги та с заборонених партій на фронт не поїдуть,а будуть вимагати щоб їм привезли у безпечне місце.
2. Крамль аплодує! Вони ТОЧНО будуть знати ДЕ,ЯКА і СКІЛЬКИ зброї є у ЗСУ.
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14.07.2022 14:15 Відповісти
А шо такоє? фсб-шникам знадобився облік наданої допомоги?
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14.07.2022 14:22 Відповісти
А може створити ТСК з питання контролю за олівцями, відрами та туалетним папером в Офісі презеденда?
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14.07.2022 14:25 Відповісти
Да иди ты уже нах.
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14.07.2022 14:30 Відповісти
Ермак должен пойти на х*й.
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14.07.2022 14:50 Відповісти
Підари, не заважайте військовим
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14.07.2022 14:57 Відповісти
Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів Джерело: https://censor.net/ua/n3354030

ВОНО ВЖЕ ВСРАЛОСЯ ВІД СТРАХУ
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14.07.2022 15:03 Відповісти
Певно, Генштаб не ділиться з ним інформацією - що, де й як, то він, під благовидним приводом, хоче створити комісію під контролем партії, другої(?) за кількістю колаборантів, яка буде сунути свої ПОВНОВАЖНІ носи в усі шпарини.
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14.07.2022 15:10 Відповісти
Ермак! Иди на ***🖕🖕🖕
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14.07.2022 15:11 Відповісти
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14.07.2022 15:12 Відповісти
Они там ****?
Толпу придурковатых тиктокеров для совсекретно???????????????
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14.07.2022 16:05 Відповісти
Хід,а двірники оп мають право законодавчої ініціативи?
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14.07.2022 18:51 Відповісти
секретутка предлагает парламенту
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14.07.2022 21:10 Відповісти
ага. в составе комиссии Ермак, Татаров и Портнов.
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15.07.2022 11:52 Відповісти
Щуку в воду пустили,
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19.07.2022 12:53 Відповісти
Небезпека зростає. Мафія шкіриться нахабно в обличчя українцям та їх союзникам. Мафія збирається контролювати транзит зброї для України.
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20.07.2022 18:08 Відповісти
Громадяни , хто не знає що таке мафія . Є фільм відомого італійського режисера Даміано Даміані " Признання комісара прокурору республіки ". Мафія - це загроза дикатури та зради.
З такою владою не бачити нам ані ЄС ані НАТО. В Кремлі за це піднімуть келихи .
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20.07.2022 18:13 Відповісти
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