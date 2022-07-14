Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів
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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна отримує від західних партнерів.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", - йдеться в дописі Єрмака.
Голова ОП вважає, що парламент необхідно долучити до контролю за оборонною допомогою союзників.
"Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - твердить він.
Нагадаємо, раніше американська член Конгресу від Республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. Вона також висунула Андрію Єрмаку ряд звинувачень. Та закликає його піти у відставку.
Будь ласка, зачекайте...
Просто коли немає відповідального, тоді легко красти і саботувати поставки товарів па передову
Чого ця секретарка розпропонувалась? Це що вже входить у обов'язки секретуток лізти у війскові справи?!!!
Секретутки - це велика сила!
Вони мають доступ до всього, і знизу, і зверху!
😄
використанню буйлом дьЄрмака у якості гондона-шпіона 🤔
Україні не потрібен інститут президенства - це пережиток совка і породжує диктатури. мудрий нарід регулярно буде обирати януковичів, бубочок, кучм - хто більше гречки дасть.
Це якби Чікатіло створив, та очолив комісію з розслідування розтинів, які сам і скоїв.
"Єрмак пропонує створити механізм контролю парламенту за використанням зброї, яку Україна
отримує від західних партнерів."
Але окрім зброї від Західних партнерів в Україну надходять чималі грошові кошти також. А от про контроль грошей Єрмак й навіть чути не хоче, і робить вигляд, що нібито глухий.
Та **** там, може, взагалі, під Єрмака, Демченка і Татарова відразу легалізувати в Україні колаборацію з ФСБ, ну щоб в їхньому житті надалі все було ******?
Тому конгресвумен права на усі 100%.
І друге що Єрмак знає стосовно Зеленського таке що той змушений був призначити його на посаду і не може його звільнити..
Мабудь задокументував момент державної зради Зєлєй на перемовинах в Омані (чи ще десь).
Хоча Зєля даремно боїтся. Якщо мудрий нарід проковтнув з причмоком вагнерівців і розвал армії, то цьому народу можна хоч у очі сцяти, все буде "божа роса".
у Ермака мокріе трусики
Научитесь понимать предложенное..
Не забудьте в комісію взяти з жопоблоку депутатів, як минулого разу по вагнерівцям! Бо вони теж ваші, дивлячись на голосування!
Чому люди повинні платити власним життям за те, щоб людина з дуже підмоченою репутацією мала нагоду і надалі продовжувати свої незрозумілі темні справи.
1.Слуги та с заборонених партій на фронт не поїдуть,а будуть вимагати щоб їм привезли у безпечне місце.
2. Крамль аплодує! Вони ТОЧНО будуть знати ДЕ,ЯКА і СКІЛЬКИ зброї є у ЗСУ.
ВОНО ВЖЕ ВСРАЛОСЯ ВІД СТРАХУ
Толпу придурковатых тиктокеров для совсекретно???????????????
З такою владою не бачити нам ані ЄС ані НАТО. В Кремлі за це піднімуть келихи .