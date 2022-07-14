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війна (56913) допомога (5221) США (14526) ленд-ліз (41)

В Білому домі пояснили, чому поки що не використовують ленд-ліз: В пріоритеті безкоштовна допомога

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дом,белый

В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - сказав посадовець Білого дому.

За його словами, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.

Зазначається, що останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація Байдена використовує для них кошти, які виділив Конгрес США. Йдеться про пакет на суму в $40 млрд, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

Водночас координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі пояснив, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.

"Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо", - сказав він.

Також читайте: США та партнери шукають шляхи прискорення нових поставок зброї в Україну, - Волкер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
Уберите дерьмака -будет Ленд Лиз ...что не ясно?с зелёной мразью по другому не получается -теперь ждём ,что выберет зелупа
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14.07.2022 10:21
+43
в планах передачи Украине есть

в планах передачи Ермаку нет
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14.07.2022 10:19
+41
Ждут, пока по инициативе Ермака Безуглая возглавит комиссию по контролю
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14.07.2022 10:17
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Ждут, пока по инициативе Ермака Безуглая возглавит комиссию по контролю
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14.07.2022 10:17 Відповісти
а заместителем станет митболл
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14.07.2022 10:25 Відповісти
А татарав будет распределять все.
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14.07.2022 10:42 Відповісти
Перепрошую, а хто такий Мітбол, я не раз чув на цензорі і в кулінарії, а все-таки?
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14.07.2022 11:20 Відповісти
Коля-котлета.
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14.07.2022 11:23 Відповісти
...
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14.07.2022 13:10 Відповісти
сомельє
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14.07.2022 19:06 Відповісти
З англійської meatball (мясна кулька) - фрікаделька.
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14.07.2022 13:06 Відповісти
Коля-фрікаделька. ні скоріш переклад повинен як Коля-жопотряс. Один на роялі членом гракє, другий дупою трясе. Севрюга твіст танцює - троїсті музики, народний зелений ансамбль.
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Костянтин Тищенко, нардеп від слуг
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14.07.2022 18:21 Відповісти
Називають його так 1) бо він ресторатор 2) запропонував називати котлети на англійський манер мітболами.
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14.07.2022 19:38 Відповісти
Уберите дерьмака -будет Ленд Лиз ...что не ясно?с зелёной мразью по другому не получается -теперь ждём ,что выберет зелупа
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14.07.2022 10:21 Відповісти
Люди разберитесь сначала, что такое " Лендлиз ", а затем начинайте орать. Так вот !!! Лендлиз это не оружие идиеты, а способ оплаты за него !!! Поставки не связаны со словом Лендлиз ну никак, а связаны с решением руководства США и его наличием.
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14.07.2022 10:33 Відповісти
вася, лендліз це НЕОБМЕЖЕНЕ постачання усієї наявної номенклатури по заявці, а не виділення крихт по 4 машини в місяць
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14.07.2022 10:57 Відповісти
Ты перепутал мягкое с теплым . Лендлиз это способ оплаты за поставки !!! а не оружие и уж темболие неограниченное его количество. Хватит гнать пургу !!! Количество и номенклатуру решает руководство США без всякой связи со словом лендлиз. Решили дать бесплатно 20 хаймарсов вот и дали, решили дать 126 пушек 777 вот и дали, а могли дать больше или меньше.
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14.07.2022 11:16 Відповісти
Ленд-лиз[2] (от англ. lend - давать взаймы и lease [liːs] - сдавать в аренду, внаём) - государственный акт Соединенных Штатов Америки (США), позволивший в 1941-1945 годы поставлять их союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты без оплаты. Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен производиться после завершения военных действий (по факту, разгрома Японии). Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского содружества наций и СССР.

Акт о ленд-лизе давал президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты. Закон о ленд-лизе(англ. Lend Lease Act) полное название - «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов» (англ. An Act to Promote the Defense of the United States), принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);в случае заинтересованности американской стороны неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США после войны.

В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза. В историографии СССР умалялась значимость поставок, в то время как союзники часто их преувеличивали. Поставки в период с 1941 по 1942 были наиболее важны для поддержки обороноспособности СССР.
https://ru.wikipedia.org/?curid=136343&oldid=123820105
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14.07.2022 14:27 Відповісти
Нет, не способ оплаты, а конретные предметы-будь то оружие, медицинское оборудование, или продукты. Не отсроченные поставки на неопределенный мифический бюджетный срок, а сегодня и сейчас в тесной связи с сиюминутноыми нуждами
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14.07.2022 21:01 Відповісти
Дурпелику, якраз ленд ліз, це без лімітна оплата, а не без лімітне постарчання... Бо скаласти заявку можна і на зірку смерті, тільки де її взяти)) А зараз дають безплатно те що було на складах... А більші обєми потрібно ще випустити... В США ніхто на склад не працює, та і в срср були обмеження на запаси...
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14.07.2022 11:19 Відповісти
До речі мене Василь звати... це якщо образишся на дурпелика)
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14.07.2022 11:21 Відповісти
1- Не зірки смерті - усієї НАЯВНОЇ номенклатури. У США десь 500 хаймарсів в гаражах пил збирають, а вони дають на по 3-4 в місяць. Так само вони не дають винищувачі, ппо й тп. Тобто - на складах воно Є.
2 - звісно США не має передавати нам безкоштовно прямо все шо у них на складах, але передача 4 машин й ста гармат, коли проти нас тисячі гармат й машин - це не лендліз а пук у калюжу
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14.07.2022 11:30 Відповісти
У них всього 270 хаймарсів.
Не треба розглядати США як бездонну бочку з якої можна безмежно черпати всією пятірнею.
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14.07.2022 13:27 Відповісти
США - 417 M142 HIMARS, по состоянию на 2016 год[7]
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14.07.2022 14:26 Відповісти
Все так, але є одне але - США не будуть передавати HIMARS та і будь-яку іншу важку зброю, забираючі їїї із своїх діючих підрозділів! Думаю, що ті 4 штуки які нам поставили, то або із "запасів", або та що була виготовлена (можливо навіть із замовлення для Польщі бо поляки хотіли придбати таку систему для себе!).
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14.07.2022 21:40 Відповісти
мы воюем со 2ой армией мира. И да, нам надо много оружия. Еще вчера
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14.07.2022 15:11 Відповісти
безлімітні
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14.07.2022 13:53 Відповісти
дякую за уточнення
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14.07.2022 14:24 Відповісти
Ні, це якраз навпаки-постачання необхідного з відстроченною оплатою або поверненням після користування. А в США більш ніж достатньо законсервованого озброєння
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14.07.2022 21:10 Відповісти
з'явилась нова мулька - ленд-ліз - це не поставки, а спосіб оплати. А потім, пізніше, що придумаєте? Що ви ляпаєте, товчете воду в ступі? Ленд-ліз - це спосіб передачі матеріальних цінностей, а не оплати. І якщо зелень вся (від пісюграя, до бені) - це злодії, шахраї, то наша армія бореться і їй можна було передати щось більш суттєве, чим обіцянки американської виконавчої влади і особі президента-лівака і його адміністрації. Вони нам, народу Україні, винні за те, що відібрали у нас багато чого (промовчу).

Вони вирішують свої політичні проблеми, в першу чергу, внутрішньоамериканські. Нам до того мало що - ви підписали наприклад, Будапештський Меморандум. Так, обманули нас вони усі ним. Однак якщо будуть так поводитися і в подальшому, то в майбутньому ніхто не повірить в те, що вони будуть захищати і будуть говорити як Бісмарк говорив про договори з кацапами.

Тому, підсумовуючи, зрозуміло, що то інша країна зі своїми проблемами, однак у них є міжнародні зобов'язання, котрі їх конче потрібно виконувати, бо... І в ці зобов'язання якраз входить військова допомога нам, а не балачки, наприклад, їхнього президента.
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14.07.2022 13:14 Відповісти
вона саме і є "зелена разь". То бот подляка, на каблучках.
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14.07.2022 10:37 Відповісти
Красиве кохання ( португальською), навряд чи чоловік візьме собі такий неоднозначний нік.
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14.07.2022 10:54 Відповісти
разні люди бувають
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14.07.2022 10:59 Відповісти
Було б чудово, якби це було так. Але головна причина - в Байдені і ко. Це типовий почерк лівацької шайки - п#здіть на мільйон, а робить на цент, прикриваючи мутні договорняки з ка#апами гнилим трьопом про "економію грошей". Яка в хєр різниця за гроші чи ні? Потім розберемся! Зараз нам треба зброя і багато і швидко! Люди гинуть!
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14.07.2022 11:02 Відповісти
Байден тобі шось винен ?
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14.07.2022 11:34 Відповісти
По перше, США самі взяли на себе роль світового наглядача за безладом. Якщо країна не в змозі сама собі допомогти, то втручається США. По друге, Байден-найнятий клерк Білого Дому, клерк на позиціі президента. Підписав ленд-ліз? Забовїязаний діяти, а не балачки розводити та обіцянками годувати
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14.07.2022 18:43 Відповісти
Слова притомної людини. Українці чомусь Байдена так піднесли, що тільки в дупу не цілують. Час побачити, що він не те чим себе виставляє
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14.07.2022 21:34 Відповісти
сначало бесплатная помощь идет,ты дебил?
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14.07.2022 11:06 Відповісти
вибере ігнор.
тіпа нічого не сталося.
хороший вчитель Коломойський.
сказав, ти при владі, при грошах, ВР в кармані
роби що хочеш і тобі нічого не буде.
головне утриматися як найдовше в кріслі.
от моня і йде чітко по інструкції бені.
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14.07.2022 12:50 Відповісти
взагалі-то навіть якщо і обрали Зеленського Президентом то не для того щоб він обирав те, що він хоче, а для того, щоб він обирав те, що українці хочуть, він лише має представляти нашу волю, а не свою чи волю якихось олігархічних груп. У нас демокртаія а не феодальний устрій.
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14.07.2022 13:26 Відповісти
А може тому що в керівництві України досі дєрьмаки і татарови?
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14.07.2022 10:17 Відповісти
Гібридний лендліз.
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14.07.2022 10:18 Відповісти
Значит F-15, F-16, Чинуки, Гатлинги, Пэтриоты,МС-Атакс, нет в планах продажи и передачи Украине.
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14.07.2022 10:18 Відповісти
в планах передачи Украине есть

в планах передачи Ермаку нет
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14.07.2022 10:19 Відповісти
Вот и я примерно о том же...
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14.07.2022 10:23 Відповісти
І доки будемо це терпіти?
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14.07.2022 10:40 Відповісти
дуже цікаво було б почути покроковий план дій що до нашого реального впливу на цю ситуацію
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14.07.2022 10:48 Відповісти
Выкинуть зелёну плесень с Банковой. Не?
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14.07.2022 21:38 Відповісти
Читай до конца
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14.07.2022 10:23 Відповісти
У них мозги есть - лэнд-диз предполагает самостоятельный выбор закупок. А США не доверяют власти, которая за один подарила России сухопутный коридор в Крым и до сих пор "не знает", как так получилось.

И вы хотите, чтобы они выбирали что брать в кредит. Есть подозрение, что они будут закупать исключительно сухпайки, тушонку, кока-колу, предметы гигиены и ноутбуки. И все будут сгружать с американских пароходов на Кипре, т.к. своих портов доступных нет. Ну а с Кипра уже будут доставлять железной дорогой. Ну а народ схавает! Смазку от банок с тушенки.
Лэнд-лиз Коломойскому с Ермаком, Татаровым, Колей Котлетой и Юзику - это нужно быть Зеленским!
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14.07.2022 10:39 Відповісти
"За адін день" відпочивай кацапчику
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14.07.2022 10:48 Відповісти
Ви про що? Про мову чи суть посту? З суттю може не погодитися тильки зЕбіл, або споріднений з ним ватник
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14.07.2022 11:00 Відповісти
а це - анархіст, в загальному, як ото Микола Мельник; а вже розбиратися, якої масті (сволота, *******, уна-унсо, тощо) - то розбиратися в цьому лайні вже "за бажанням"
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14.07.2022 11:16 Відповісти
Зразу видно , що ви розумна людина та патріот. Головне вчасно навішати ярлики хто-є-хто. По суті: слово закупки-це не про ленд-ліз. Аби Байден реально хотів перемоги Україні, то підписав би ленд-ліз зразу, а не чекав би до 9 травня. І на*рать, що то велике свято в рашкостані, до чого тут лендліз? А підписавши, він мав зразу діяти. Про Єрмака стало відомо вчора? Ні. Але то чудова відмазка чому затягують із ленд-лізом
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14.07.2022 21:31 Відповісти
То не відмазка, а одна з причин.
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15.07.2022 00:03 Відповісти
Они не хотят (не могут позволить) подарить Зе предателям победу. Иначе рейтинг и закрепление власти будут заоблачные. Здесь патовая ситуация. А народ все хавает без разбора. Я например с большинством украинцев последнее время общаться просто не могу. Там явное тотальное промывание мозгов и пропаганда. Чего только стоит одно делание супер героя из Поворознюка....
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14.07.2022 10:22 Відповісти
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14.07.2022 10:28 Відповісти
Лишь бы страна раньше не оказалась на кладбище - гибнут на фронтах как раз те, кто был способен выйти на Майдан.
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14.07.2022 10:30 Відповісти
Коломойский назакажет по лэнд-лизу, за которое потом из бюджета вычтут, деньги пропьют-разворуют, а с американцами будут рассчитываться те, кто выживет и не успеет уехать в Израиль или Оман.
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14.07.2022 10:29 Відповісти
если посмотреть, что было отправлено в ссср по ленд-лизу и сравнить с тем, что было отправлено в Украину, то закрадываеца мысль, что никаких крупных поставок серьезного оружия не будет
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14.07.2022 10:30 Відповісти
Еще раз для ИДИОТОВ, лендлиз это не поставки оружия !!! а способ оплаты за него. Если ты пришол в магазин и нет товара или тебе не хотят его продать, то какая разница есть у тебя кредитка или наличные ?
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14.07.2022 10:39 Відповісти
Скільки можна мусолити цю тему?

Ленд-ліз передбачає в першу чергу переведення ВПК США на військові рейки. Це не робиться швидко, а півроку на таку перебудову повинно вистачити.

Тим часом виділено 40 млрд доларів тільки від самих США, щоб можна було закривати потреби України до жовтня. Плюс Рамштайн. Плюс ЄС. Плюс країни НАТО щось дають, а також цілий ряд країн, які не в НАТО, наприклад Австралія, Нова Зеландія, Пд.Корея, Японія і навіть Кенія. Всього 50 країн.

Цілий ряд країн вчить наших військових застосуванню нової техніки і навіть базовим навичкам солдата.

У Болгарії, Чехії і Румунії запущено виробництво *********** до радянської зброї. Всі склади старих калібрів з Прибалтики і східного флангу НАТО давно передані Україні.

Фінансово йде по 5 млрд доларів на місяць для стабілізації нашої фінансової системи.

Словаччина, Чехія, Польща і Болгарія ремонтують техніку і віддають назад цілу.

Півсвіту працює на нашу перемогу, тільки проплачені московські боти цілий час розганяють зраду.
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14.07.2022 10:33 Відповісти
"ленд-лиз это прежде всего учёт и контроль" по вышеназванных отличиях. выглядит так, что американцы оценили и смиряются с тем, что часть средств по текущей программе уже потеряна благодаря коррумпированной бригаде дерьмака и его братвы. по текущей ситуации давать бесконтрольно они были просто вынужденны, иначе война была бы уже проиграна. чем и пользуются в полную меру завхоз президенцсобеса со своими подопечными братками. но продолжать терять и дальше, как сейчас, причём по предполагаемому уже массовому потоку поставок, никто больше не будет. отсюда и желание установки контроля до октября. не будет установлен механизм контроля финансов и матресурсов, так и будет всё приходить по чайной ложке.
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14.07.2022 10:37 Відповісти
Повністю підтримую. Саме гірше, коли починають обзивати, але не використовують аргументи для вирішиння питання. Деякі люди думають, що все робиться швидко. Паличкою магічною змахнув, -і є результат, змахнув,- і є побудована ракета, чи одиниця техніки.
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14.07.2022 10:40 Відповісти
Amerikanci i tak namekajet , i sjak ....u vas doma zavelas AGENTURA RUSKIH , pachti v golos krichat
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14.07.2022 10:41 Відповісти
Вернём деньги да не сразу, будем жить бедно но свободно. Давайте оружие уже!
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14.07.2022 10:48 Відповісти
В Белом Доме придерживаются стратегии "варенной лягушки" (медленное сваривание в кипятке живой лягушки)!
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14.07.2022 10:56 Відповісти
Если лягушка запрыгнет в кипяток ,то у неё есть шанс выскочить ,
а если она окажется в воде ,которая постепенно подогревается ,
то шанса нет .
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14.07.2022 11:26 Відповісти
Вернуть не получится обратно уцелевшее оружие. Они сами откажутся обратно забирать. ВПК это в т.ч. и бизнес, а бизнес так не работает. За уцелевшее Украине придется заплатить. Вопрос только сколько? Я думаю, не случайно сейчас пошли закидоны от Ермака (а до этого и от самих США), что нужно создавать орган по контролю и учёту поставляемого оружия. Почитайте про "сов. Ленд-лиз", там за сумму долга такие торги шли, что разобрались сразу на старте, до начала холодной войны. В итоге последний транш по выплатам по ленд-лизу был переведен США в 2000х , т.е. уже в нашем веке.
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14.07.2022 11:12 Відповісти
*не разобрались, а разосрались.
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14.07.2022 11:15 Відповісти
Линия обороны
Поливая грабли

На данный момент мы еще даже не начали изгонять противника с нашей территории, а ведется активная подготовка к тому, чтобы оккупант самостоятельно осознал, что пора уходить своим пешком, пока это еще возможно. В самом деле, когда ты находишься на чужой земле с частью явно враждебного населения, знаешь приготовления противника, который в ближайшее время приступит к деоккупации, а у тебя возникает ощущение того, что с боеприпасами уже начались проблемы или могут начаться сразу после начала крупного замеса, ты невольно будешь задумываться о том, где и кто тебя будет хоронить.

Ведь когда начнется другая война, на которую ты не подписывался, уже будет поздно, поскольку только часть ЗСУ планирует изгонять оккупанта, а другая часть войск и значительная часть местного населения ничего такого не хотят, поскольку надеются уничтожить всех оккупантов до единого. На это можно было бы не обращать внимания три или два месяца назад, но сейчас уже - нет. И потому пора думать о вечном и добром, или об удобрениях.

А все это означает, что до черты, за которой можно будет подводить итоги войны, высчитывать людские и материальные потери, еще далеко, и тем не менее, уже всем понятно, что цена эта будет слишком высокой не только для Украины, но и для наших партнеров. Это потери как прямые, связанные с помощью Украине, так и косвенные, которые пришли с инфляцией и прочими неприятностями. Ну а цена эта будет платой за инфантилизм, а иногда и алчность, которые стали почвой для роста агрессора до стадии, когда все надо решать на поле боя, поскольку ничего иного он уже не понимает.

И казалось бы, урок этот должен быть усвоен всеми вменяемыми странами и однозначно должна уже нарабатываться тактика совместного поведения для таких случаев. То есть, уже пора попрощаться с иллюзиями на тему того, что если раскармливать тоталитарный или потенциально тоталитарный режим, он безусловно свалится в милитаризм и рано или поздно, ввяжется в войну, которую прийдется тушить примерно так, как это сейчас происходит в Украине.

Причем, до этого вполне можно не допускать на самых ранних стадиях, когда не уничтожен зародыш тоталитаризма. Просто надо держать этот лепрозорий в карантине так, чтобы он сам выплюнул эту заразу, ну а если нет - не выпускать его из карантина и боже упаси - не раскармливать его своими деньгами.

Но даже если ошибка допущена, то ее можно пытаться исправить куда меньшими усилиями и безусловно - с меньшими потерями, просто потихоньку задвигая эту дрянь в карантин и вынимая оттуда свои деньги и технологии. Худшее же, что можно сделать, это относиться к усиленно вооружающемуся убийце как ни в чем не бывало, с надеждой на то, что блага западной цивилизации все исправят самостоятельно.

Как теперь понятно, с федерастами это не сработало и сейчас там уже не только свихнувшееся руководство, но и крайне токсичное, кровожадное население, которое жаждет убивать и грабить. А ведь нечто подобное, прямо сейчас, вызревает в Китае. Кто-то до сих пор считает, что оно там все рассосется самостоятельно и что там удастся избежать войны? Серьезно? Самое же глупое во всем этом то, что в обоих этих случаях сам вектор милитаризма взрощен обильным поливом западных денег. Проще говоря, Запад сам дал будущему убийце в руки оружие и потом долго и нудно смотрел на то, как тот оттачивает свое мастерство в нанесении ударов. Китай тоже прийдется вот так обламывать в Тайване или в каком-то другом месте? Может пора сделать выводы и перестать кормить эту дрянь? В противном случае, все повторится, но в куда худшем варианте, потому что федерастам не повезло с врагом. Украина - не тот противник, с которым стоит воевать, но она - одна, другой в мире нет.
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14.07.2022 11:18 Відповісти
Я правильно понял что эти 40 млрд$, из которых половина на оружие, Белому Дому нужно потратить до конца сентября этого года. Тогда вопрос, почему они их не тратят, а кидают нам то по 800 то по 400 млн раз в полмесяца? Такими темпами они все останутся не потраченными. Их нам хотят в последний месяц отдать или по карманам рассовать? Создается впечатление что выделение 40 млрд было пшиком для пиара и никто их реально давать нам не собирался. Так лучше бы уже по ленд-лизу давали. Нафиг нам бесплатно четыре HIMARSа когда у кацапов тысячи рзсв. Лучше бы тогда продали 50 штук. И гаубиц 500 штук. И танков несколько сотен. Украинцы гибнут без оружия и техники, и США играются в добродетелей вместо того, чтобы просто продать нам столько оружия сколько нам нужно без всяких подачек по 4 штуки в месяц.
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14.07.2022 11:54 Відповісти
Так лучшє тогда б далі нам ядерну зброю !?
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14.07.2022 16:33 Відповісти
Спасибочки, конечно, за благотворительность, уважаемые Гаранты Будапештского меморандума, оставившие Украину беззащитной. Но мы бы лучше заплатили за полный лендлиз, что бы спасти жизни наших солдат и гражданских, а не заливали бы страну кровью тысяч людей из-за крошечной "бесплатной" помощи.
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14.07.2022 12:16 Відповісти
Напишу так, може їм їх програмісти пояснять...

const russianProstitute = { name: 'yermak', workplace: 'president office', ...rest };
const georgianProstitute = { name: 'arahitia', workplace: 'president office', ...rest };
const corruptedPolice = { name: 'tatarov', workplace: 'ministry of internal affairs', ...rest };

let americanMilitaryAid = {name: 'land-lease', aid: [aid, money, weapon, support, ...rest] };

if (russianProstitute.workplace === 'president office'
|| georgianProstitute.workplace === 'president office'
|| corruptedPolice.workplace === 'ministry of internal affairs') {

americanMilitaryAid = null;

} else if ('Zelenskyi does not give a shit' === true) {

americanMilitaryAid = null;

} else {

americanMilitaryAid = { ...americanMilitaryAid, aid: americanMilitaryAid.aid.map(type_of_aid => type_of_aid * 10) }

}
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14.07.2022 12:21 Відповісти
TRUE
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14.07.2022 14:00 Відповісти
режисура зрозуміла. Орки затіяли возню з продажем Україною зброї "наліво" (кому не кажуть, напевне в Гондурас), Під Україною розуміють ЗСУ. Кулко Єрмака швиденько розвісило "ярлики" і забажало створити спецтимкомісію для перевірки діяльності ЗСУ. І при Верховній Раді. Шаловліві ручонки сидять в Оборонпромі і Спецекспорті, там маржа матеріалізується, а директор Второго дома Старсобеза твердить - кумів і кумошок перевіряти не будемо, перевіримо як використовують зброю і чи не крадуть снаряди. Роботодавці на Старій Площі хвилюються ж.
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14.07.2022 14:29 Відповісти
будь ласка розшифруйте свою шифровку
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14.07.2022 17:11 Відповісти
Дуже гарне пояснення на рахунок постачання нам зброї https://www.youtube.com/watch?v=SmvtAVsH-oc
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14.07.2022 15:53 Відповісти
В Білому домі пояснили, чому поки що не використовують ленд-ліз Джерело: https://censor.net/ua/n3354035

ЧОМУ ЧОМУ, БО ПОБОЮТЬСЯ ЩО ЗБРОЮ З ЛЕНД ЛІЗУ УКРОБОРОНПРОМ МОЖЕ
ПРОДАВАТИ ХОЧ НА БЛИЗЬКИЙ СХІД, ХОЧ В АФРИКУ, А МОЖЕ І КАЦАПАМ
У Зе влади немає моральних принципів тому все це реально
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14.07.2022 16:28 Відповісти
Так дайте ***** безкоштовно ракеты на 300 км,ф16, Жнецы и Томагавки. И Парашка сразу заткнется и займет свое убогое место в мире-которое давно занимает.
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14.07.2022 16:37 Відповісти
Щось я не розумію, чому не можна надавати безкоштовну допомогу одночасно з ленд-лізом? Чи Бідон побоюється що війна швидко закінчиться перемогою України?
Кільський інститут світової економіки (IfW) повідомляє про зниження темпів міжнародної допомоги Україні у стані війни. Про це пише видання Die Welt.
Рівень військової допомоги поки що не відповідає потребам Збройних сил України, а наданої союзниками фінансової допомоги недостатньо для стабілізації державного бюджету України.
Згідно з даними останнього звіту Ukraine Support Tracker, за останні тижні обсяги військової та фінансової допомоги Україні значно скоротилися. Найбільш проблемна ситуація з поставками зброї.
«Через потужні артилерійські обстріли Україна в першу чергу залежить від ракетних установок і гаубиць, щоб мати можливість захистити себе», - говорить Крістоф Требеш, директор дослідницького центру IfW.
«Однак кількість не лише наданого, але й обіцяного озброєння значно нижча за сформульовані Україною потреби. Запаси в Росії значно вищі», - пояснює він.
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14.07.2022 17:56 Відповісти
Почему не заработал ленд-лиз?

Начнем издалека. Конгресс выделил несколько месяцев назад беспрецедентный пакет помощи Украине в 40 млрд долларов, из которых половина - на оружие Украине и восточный фланг НАТО в Европе. Украина потратила 2 млрд из них, а нужно успеть потратить всё до конца сентября (конец финансового года), ибо не потраченные деньги сгорят. Именно поэтому Белый Дом выделяет каждую неделю-две пакеты на оружие в полмиллиарда-миллиард долларов каждый. Реальность такова, что второго такого огромного пакета Конгресс больше не примет. Ибо он был принят на волне интереса и сочувствия Украине в США.
Большая вероятность, что демократы потеряют Конгресс в ноябре, а республиканцы не хотят так помогать Украине, как демократы.
И вот тогда придет время ленд-лиза. И вот для этого он и принимался. Байден сможет без всякой бюрократии и без Конгресса слать Украине оружие. Также уточню для тех, кто ищет зраду либо золотую пулю. Оружие, которое поступает сегодня, не отличается от оружия, которое будет поступать по ленд-лизу. То есть, ленд-лиз - это НЕ карт-бланш на F-16 или Patriots. Если есть причины (сложность систем, долгое обучение и тд), по которым что-то не поставляется, то дело не в названии программы.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/pochemu-ne-zarabotal-lend-liz/
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14.07.2022 23:49 Відповісти
 
 