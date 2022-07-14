В Білому домі пояснили, чому поки що не використовують ленд-ліз: В пріоритеті безкоштовна допомога

В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - сказав посадовець Білого дому.

За його словами, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.

Зазначається, що останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація Байдена використовує для них кошти, які виділив Конгрес США. Йдеться про пакет на суму в $40 млрд, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

Водночас координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі пояснив, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.

"Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо", - сказав він.

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