В Білому домі пояснили, чому поки що не використовують ленд-ліз: В пріоритеті безкоштовна допомога
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В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - сказав посадовець Білого дому.
За його словами, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.
Зазначається, що останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація Байдена використовує для них кошти, які виділив Конгрес США. Йдеться про пакет на суму в $40 млрд, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.
Водночас координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі пояснив, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.
"Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Акт о ленд-лизе давал президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты. Закон о ленд-лизе(англ. Lend Lease Act) полное название - «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов» (англ. An Act to Promote the Defense of the United States), принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);в случае заинтересованности американской стороны неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США после войны.
В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза. В историографии СССР умалялась значимость поставок, в то время как союзники часто их преувеличивали. Поставки в период с 1941 по 1942 были наиболее важны для поддержки обороноспособности СССР.
https://ru.wikipedia.org/?curid=136343&oldid=123820105
2 - звісно США не має передавати нам безкоштовно прямо все шо у них на складах, але передача 4 машин й ста гармат, коли проти нас тисячі гармат й машин - це не лендліз а пук у калюжу
Не треба розглядати США як бездонну бочку з якої можна безмежно черпати всією пятірнею.
Вони вирішують свої політичні проблеми, в першу чергу, внутрішньоамериканські. Нам до того мало що - ви підписали наприклад, Будапештський Меморандум. Так, обманули нас вони усі ним. Однак якщо будуть так поводитися і в подальшому, то в майбутньому ніхто не повірить в те, що вони будуть захищати і будуть говорити як Бісмарк говорив про договори з кацапами.
Тому, підсумовуючи, зрозуміло, що то інша країна зі своїми проблемами, однак у них є міжнародні зобов'язання, котрі їх конче потрібно виконувати, бо... І в ці зобов'язання якраз входить військова допомога нам, а не балачки, наприклад, їхнього президента.
тіпа нічого не сталося.
хороший вчитель Коломойський.
сказав, ти при владі, при грошах, ВР в кармані
роби що хочеш і тобі нічого не буде.
головне утриматися як найдовше в кріслі.
от моня і йде чітко по інструкції бені.
в планах передачи Ермаку нет
И вы хотите, чтобы они выбирали что брать в кредит. Есть подозрение, что они будут закупать исключительно сухпайки, тушонку, кока-колу, предметы гигиены и ноутбуки. И все будут сгружать с американских пароходов на Кипре, т.к. своих портов доступных нет. Ну а с Кипра уже будут доставлять железной дорогой. Ну а народ схавает! Смазку от банок с тушенки.
Лэнд-лиз Коломойскому с Ермаком, Татаровым, Колей Котлетой и Юзику - это нужно быть Зеленским!
Ленд-ліз передбачає в першу чергу переведення ВПК США на військові рейки. Це не робиться швидко, а півроку на таку перебудову повинно вистачити.
Тим часом виділено 40 млрд доларів тільки від самих США, щоб можна було закривати потреби України до жовтня. Плюс Рамштайн. Плюс ЄС. Плюс країни НАТО щось дають, а також цілий ряд країн, які не в НАТО, наприклад Австралія, Нова Зеландія, Пд.Корея, Японія і навіть Кенія. Всього 50 країн.
Цілий ряд країн вчить наших військових застосуванню нової техніки і навіть базовим навичкам солдата.
У Болгарії, Чехії і Румунії запущено виробництво *********** до радянської зброї. Всі склади старих калібрів з Прибалтики і східного флангу НАТО давно передані Україні.
Фінансово йде по 5 млрд доларів на місяць для стабілізації нашої фінансової системи.
Словаччина, Чехія, Польща і Болгарія ремонтують техніку і віддають назад цілу.
Півсвіту працює на нашу перемогу, тільки проплачені московські боти цілий час розганяють зраду.
а если она окажется в воде ,которая постепенно подогревается ,
то шанса нет .
Поливая грабли
На данный момент мы еще даже не начали изгонять противника с нашей территории, а ведется активная подготовка к тому, чтобы оккупант самостоятельно осознал, что пора уходить своим пешком, пока это еще возможно. В самом деле, когда ты находишься на чужой земле с частью явно враждебного населения, знаешь приготовления противника, который в ближайшее время приступит к деоккупации, а у тебя возникает ощущение того, что с боеприпасами уже начались проблемы или могут начаться сразу после начала крупного замеса, ты невольно будешь задумываться о том, где и кто тебя будет хоронить.
Ведь когда начнется другая война, на которую ты не подписывался, уже будет поздно, поскольку только часть ЗСУ планирует изгонять оккупанта, а другая часть войск и значительная часть местного населения ничего такого не хотят, поскольку надеются уничтожить всех оккупантов до единого. На это можно было бы не обращать внимания три или два месяца назад, но сейчас уже - нет. И потому пора думать о вечном и добром, или об удобрениях.
А все это означает, что до черты, за которой можно будет подводить итоги войны, высчитывать людские и материальные потери, еще далеко, и тем не менее, уже всем понятно, что цена эта будет слишком высокой не только для Украины, но и для наших партнеров. Это потери как прямые, связанные с помощью Украине, так и косвенные, которые пришли с инфляцией и прочими неприятностями. Ну а цена эта будет платой за инфантилизм, а иногда и алчность, которые стали почвой для роста агрессора до стадии, когда все надо решать на поле боя, поскольку ничего иного он уже не понимает.
И казалось бы, урок этот должен быть усвоен всеми вменяемыми странами и однозначно должна уже нарабатываться тактика совместного поведения для таких случаев. То есть, уже пора попрощаться с иллюзиями на тему того, что если раскармливать тоталитарный или потенциально тоталитарный режим, он безусловно свалится в милитаризм и рано или поздно, ввяжется в войну, которую прийдется тушить примерно так, как это сейчас происходит в Украине.
Причем, до этого вполне можно не допускать на самых ранних стадиях, когда не уничтожен зародыш тоталитаризма. Просто надо держать этот лепрозорий в карантине так, чтобы он сам выплюнул эту заразу, ну а если нет - не выпускать его из карантина и боже упаси - не раскармливать его своими деньгами.
Но даже если ошибка допущена, то ее можно пытаться исправить куда меньшими усилиями и безусловно - с меньшими потерями, просто потихоньку задвигая эту дрянь в карантин и вынимая оттуда свои деньги и технологии. Худшее же, что можно сделать, это относиться к усиленно вооружающемуся убийце как ни в чем не бывало, с надеждой на то, что блага западной цивилизации все исправят самостоятельно.
Как теперь понятно, с федерастами это не сработало и сейчас там уже не только свихнувшееся руководство, но и крайне токсичное, кровожадное население, которое жаждет убивать и грабить. А ведь нечто подобное, прямо сейчас, вызревает в Китае. Кто-то до сих пор считает, что оно там все рассосется самостоятельно и что там удастся избежать войны? Серьезно? Самое же глупое во всем этом то, что в обоих этих случаях сам вектор милитаризма взрощен обильным поливом западных денег. Проще говоря, Запад сам дал будущему убийце в руки оружие и потом долго и нудно смотрел на то, как тот оттачивает свое мастерство в нанесении ударов. Китай тоже прийдется вот так обламывать в Тайване или в каком-то другом месте? Может пора сделать выводы и перестать кормить эту дрянь? В противном случае, все повторится, но в куда худшем варианте, потому что федерастам не повезло с врагом. Украина - не тот противник, с которым стоит воевать, но она - одна, другой в мире нет.
const russianProstitute = { name: 'yermak', workplace: 'president office', ...rest };
const georgianProstitute = { name: 'arahitia', workplace: 'president office', ...rest };
const corruptedPolice = { name: 'tatarov', workplace: 'ministry of internal affairs', ...rest };
let americanMilitaryAid = {name: 'land-lease', aid: [aid, money, weapon, support, ...rest] };
if (russianProstitute.workplace === 'president office'
|| georgianProstitute.workplace === 'president office'
|| corruptedPolice.workplace === 'ministry of internal affairs') {
americanMilitaryAid = null;
} else if ('Zelenskyi does not give a shit' === true) {
americanMilitaryAid = null;
} else {
americanMilitaryAid = { ...americanMilitaryAid, aid: americanMilitaryAid.aid.map(type_of_aid => type_of_aid * 10) }
}
ЧОМУ ЧОМУ, БО ПОБОЮТЬСЯ ЩО ЗБРОЮ З ЛЕНД ЛІЗУ УКРОБОРОНПРОМ МОЖЕ
ПРОДАВАТИ ХОЧ НА БЛИЗЬКИЙ СХІД, ХОЧ В АФРИКУ, А МОЖЕ І КАЦАПАМ
У Зе влади немає моральних принципів тому все це реально
Кільський інститут світової економіки (IfW) повідомляє про зниження темпів міжнародної допомоги Україні у стані війни. Про це пише видання Die Welt.
Рівень військової допомоги поки що не відповідає потребам Збройних сил України, а наданої союзниками фінансової допомоги недостатньо для стабілізації державного бюджету України.
Згідно з даними останнього звіту Ukraine Support Tracker, за останні тижні обсяги військової та фінансової допомоги Україні значно скоротилися. Найбільш проблемна ситуація з поставками зброї.
«Через потужні артилерійські обстріли Україна в першу чергу залежить від ракетних установок і гаубиць, щоб мати можливість захистити себе», - говорить Крістоф Требеш, директор дослідницького центру IfW.
«Однак кількість не лише наданого, але й обіцяного озброєння значно нижча за сформульовані Україною потреби. Запаси в Росії значно вищі», - пояснює він.
Начнем издалека. Конгресс выделил несколько месяцев назад беспрецедентный пакет помощи Украине в 40 млрд долларов, из которых половина - на оружие Украине и восточный фланг НАТО в Европе. Украина потратила 2 млрд из них, а нужно успеть потратить всё до конца сентября (конец финансового года), ибо не потраченные деньги сгорят. Именно поэтому Белый Дом выделяет каждую неделю-две пакеты на оружие в полмиллиарда-миллиард долларов каждый. Реальность такова, что второго такого огромного пакета Конгресс больше не примет. Ибо он был принят на волне интереса и сочувствия Украине в США.
Большая вероятность, что демократы потеряют Конгресс в ноябре, а республиканцы не хотят так помогать Украине, как демократы.
И вот тогда придет время ленд-лиза. И вот для этого он и принимался. Байден сможет без всякой бюрократии и без Конгресса слать Украине оружие. Также уточню для тех, кто ищет зраду либо золотую пулю. Оружие, которое поступает сегодня, не отличается от оружия, которое будет поступать по ленд-лизу. То есть, ленд-лиз - это НЕ карт-бланш на F-16 или Patriots. Если есть причины (сложность систем, долгое обучение и тд), по которым что-то не поставляется, то дело не в названии программы.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/pochemu-ne-zarabotal-lend-liz/