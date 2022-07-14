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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 870 осіб, 219 літаків, 188 гелікоптерів, 1667 танків та 3852 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москаль,ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 870 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1667 (+18) од,
  • бойових броньованих машин - 3852 (+20) од,
  • артилерійських систем - 840 (+1) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків - 219 (+2) од,
  • гелікоптерів - 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+3),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2720 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 67 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - уточнили в Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37 870 осіб, 219 літаків, 188 гелікоптерів, 1667 танків та 3852 броньованих машини 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Ого! 300 дохляків за добу.
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14.07.2022 10:44
+12
2 лаптєльоти.
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14.07.2022 10:45
+11
..гарне полювання
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14.07.2022 10:37
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..гарне полювання
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14.07.2022 10:37 Відповісти
Якщо залишатись вірними народній мудрості, то осінь цих орків порахує, якщо буде що
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14.07.2022 10:41 Відповісти
Мы их всех пидро*****!
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14.07.2022 12:40 Відповісти
Давно пора на 40к орков рубеж перейти! До конца недели?
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14.07.2022 10:43 Відповісти
давно перейдено..

якщо дорагувати найманців (вагнерівців),динирівців...

а ще ніхто особливо не намагається точно порахувати...
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14.07.2022 10:59 Відповісти
А тим більше тих хто на окупованій території.
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14.07.2022 13:13 Відповісти
Ого! 300 дохляків за добу.
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14.07.2022 10:44 Відповісти
2 лаптєльоти.
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14.07.2022 10:45 Відповісти
Це бидло збиралося воювати з НАТО , вдумайтесь просто
А в підсумку воюють з маленькою і вольовою державою
Що сказать кацапи
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14.07.2022 10:48 Відповісти
Яка ж вона маленька?! Перша за площею в Европі. Еліта в цій країні - таки так, якісь пігмеї.
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14.07.2022 10:51 Відповісти
це як рахувати. якщо брати країни, що частково в Європі або рахуваті заморські території, то рашка, Туреччина, Франція, Данія та Казахстан (!) більші
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14.07.2022 11:46 Відповісти
Аллє, тут про Європу !
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14.07.2022 13:14 Відповісти
Якусь атаку відбивали мабуть…
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14.07.2022 10:57 Відповісти
Давно самолетов не сбивали, и сразу 2 добавилось. Но сообщений о сбитии не было.
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14.07.2022 11:32 Відповісти
Це, певно, надійшло підтвердження за минулі періоди.
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15.07.2022 08:03 Відповісти
а коли збивали літаки? нічого не чутно було
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14.07.2022 11:33 Відповісти
Так не про все ж доповідають!

Красівчики наші!
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14.07.2022 11:45 Відповісти
Запорожье.Еще вчера в тви было.Оба иглой приземлили.
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14.07.2022 15:47 Відповісти
Плюс 300 орків у пекло?

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14.07.2022 11:50 Відповісти
"Апєратівная пауза" ідєт па плану)
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14.07.2022 12:31 Відповісти
Згідно з російською Вікіпедією, ЗС РФ, станом на 2021 рік, мали в строю 3330 танків. Отже, половина з них стала металобрухтом.
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15.07.2022 08:06 Відповісти
 
 