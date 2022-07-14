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За останні 72 години війська РФ не домоглися значного просування на Донбасі, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,рф

На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту. На деяких ділянках тривають пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія нині не в змозі зробити.

"Попри переговори, що відбулися 13 липня 2022 року між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна, і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають у Міноборони Британії.

Також читайте: Через значні втрати і відмову воювати на території України в армії РФ бракує командирів, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
ограничились, как и обещал дерьмак своим кураторам, нэзначными, как и до этого. шоб не спалиться.
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14.07.2022 10:41
+1
Маніяк не до кінця зґвалтував дівку, так саме і тут.
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14.07.2022 11:19
+1
Ага, а замість цього всим армійським кодлом пожарять шашличьків, мол нуийонах ту спєцапєрацию!...
Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
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14.07.2022 11:25
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ограничились, как и обещал дерьмак своим кураторам, нэзначными, как и до этого. шоб не спалиться.
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14.07.2022 10:41 Відповісти
порівняно з тим що захватили 20 процентів тереторії україни. для них простітельно.
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14.07.2022 10:42 Відповісти
15%,не потрібно ще 5% дописувати.
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14.07.2022 10:45 Відповісти
За останні 72 години... Схоже тенденція намічяєцця. Через певний час будемо чути щось на кшталт " за останні 5 хвилин... ".
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14.07.2022 10:43 Відповісти
пробні атаки невеликими ротами (с). А як рота може бути великою чи маленькою? Рота вона и е рота , приблизно 100 -150 вiйскових.
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14.07.2022 10:45 Відповісти
оскільки у рашистів некомплект чи не наполовину,то дійсно.. маленькі роти 50-100 орків.. )
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14.07.2022 10:55 Відповісти
если сводки будет писать сам зелёный, то в его видосике это звучало бы сейчас где-то так: "... просто линию фронта немножко отодвигают вперед"(С)
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14.07.2022 10:53 Відповісти
коли політика ЗАСИРАЄ МІЗКИ

Про взагалі-то хорошого військового,котрому прихильність до Порошенка "відбилась на свідомості"...



Вторгнення військ з території Білорусі неминуче на 98 відсотків, - ексзаступник секретаря РНБО

Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал Сергій Кривонос заявив, що російські бази в Білорусі становлять загрозу для безпеки України, збройний конфлікт неминучий.

може навпаки ? на 98 відсотків Бульбофюрер не ризикне.
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14.07.2022 10:54 Відповісти
Ага, а замість цього всим армійським кодлом пожарять шашличьків, мол нуийонах ту спєцапєрацию!...
Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
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14.07.2022 11:25 Відповісти
якщо тільки вони не використовуються в переважній масі

можливо у ВЕЛИКІЙ кількості...
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14.07.2022 10:57 Відповісти
Маніяк не до кінця зґвалтував дівку, так саме і тут.
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14.07.2022 11:19 Відповісти
Странно, что при наличие химарсов, у свинособак вообще остались какие-то "импульсы". Разве не логично вжарить химарсами наступающему стаду в морду, что бы то, что осталось, закопалось в обороне, а потом спокойно склады выносить?
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14.07.2022 12:11 Відповісти
Какая же хорошая новость: "рашисты не добились значительных успехов".
Когда уже про ВСУ будут писать "плохие новости", типа: "ВСУ не добились значительных успехов в контрнаступлении"? Новости теперь точно можно не читать - сплошное ********* и мозгополоскательство. Пока Zеленые ******** будут у власти, США не будут помогать так как помогали бы, если бы у власти были патриоты. И пока Zеленые ******** будут у власти новости тоже можно не читать...
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14.07.2022 13:08 Відповісти
 
 