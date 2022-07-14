За останні 72 години війська РФ не домоглися значного просування на Донбасі, - британська розвідка
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На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту. На деяких ділянках тривають пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська", - йдеться у зведенні.
Як зазначають у британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія нині не в змозі зробити.
"Попри переговори, що відбулися 13 липня 2022 року між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна, і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими", - вважають у Міноборони Британії.
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Про взагалі-то хорошого військового,котрому прихильність до Порошенка "відбилась на свідомості"...
Вторгнення військ з території Білорусі неминуче на 98 відсотків, - ексзаступник секретаря РНБО
Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал Сергій Кривонос заявив, що російські бази в Білорусі становлять загрозу для безпеки України, збройний конфлікт неминучий.
може навпаки ? на 98 відсотків Бульбофюрер не ризикне.
Цікаво, як відбилось на свідомості голосування папріколу у контексті подій, що передували 24.02 у тих індивідуумів, у яких Порошенко свого часу вкрав мозок?
можливо у ВЕЛИКІЙ кількості...
Когда уже про ВСУ будут писать "плохие новости", типа: "ВСУ не добились значительных успехов в контрнаступлении"? Новости теперь точно можно не читать - сплошное ********* и мозгополоскательство. Пока Zеленые ******** будут у власти, США не будут помогать так как помогали бы, если бы у власти были патриоты. И пока Zеленые ******** будут у власти новости тоже можно не читать...