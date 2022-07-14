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Новини За кордоном
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Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ, - Санду закликає молдаван готуватися до складної зими

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова,санду

Президентка Молдови Майя Санду закликала громадян готуватися до складної зими, бо півроку дешевого газу не вартують того, щоб віддавати росіянам половину країни.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу Moldova 1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

Мая Санду сказала, що Молдова підписала контакт з російським "Газпромом" на тих умовах, на яких це тоді можливо було зробити, враховуючи "спекулятивну" позицію Москви.

"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми маємо дотримуватися цього. Так, важко усім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проєкти - тому що тоді не були у цьому зацікавлені", - зазначила президентка.

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Вона зазначила, що енергетичні проєкти, які країна реалізовує зараз, окупляться лише за 4-5 років. А умови для контрактів, які висуває "Газпром" - спекулятивні.

"Немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", - сказала Санду.

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Вона зазначила, що зараз увесь світ готується до складної зими, і Молдові також варто до цього готуватися й утеплювати домівки. За її словами, уряд розробляє систему підтримки громадян у зв’язку з цим та обговорює з ЄС фінансову підтримку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Викторхвёдорычу и всем , кто Харьковские контракты подписывал, обидно стало.
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14.07.2022 11:17
+3
українцям також потрібно готуватися,може так статися що гтс небуде функціонувати..
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14.07.2022 11:30
+1
Може Марічка таки схаменулася і не хоче на швабру сідати, й кокошнік одягати і їхати на Сахалін
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14.07.2022 11:19
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Викторхвёдорычу и всем , кто Харьковские контракты подписывал, обидно стало.
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14.07.2022 11:17 Відповісти
Може Марічка таки схаменулася і не хоче на швабру сідати, й кокошнік одягати і їхати на Сахалін
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14.07.2022 11:19 Відповісти
Молдова - это относительный юг. Конечно, в Тбилисси теплее, но в Кишиневе наверняка не бывает 20-градусных морозов на неделю, как в Чернигове и Сумах.
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14.07.2022 11:24 Відповісти
А -10 это сильно приятно?
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14.07.2022 11:32 Відповісти
Ти не знаєш що таке - "приморська сирість" Краще "сухий мороз", ніж "незрозуміло що" Коли знімаєш увечері взуванку, а вранці вона зсередини вкрита пліснявою Коли лягаєш у постіль, а вона - волога І ти, щоб заснуть, її своїм тілом спочатку висушуєш
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14.07.2022 12:13 Відповісти
Я два роки служив у Талліні (1983-85), тож про приморську сирість трошки знаю. Але ті дві зими були дуже морозні як для тих місць - десь під -30. Кому не кажу - не вірять, але то таке.
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14.07.2022 12:16 Відповісти
Ну от, накинулись. Гаразд, визнаю. Я не бував у Молдові, тож міркував із географії, і врахував лише широту, та не подумав про близкість моря.
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14.07.2022 12:19 Відповісти
українцям також потрібно готуватися,може так статися що гтс небуде функціонувати..
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14.07.2022 11:30 Відповісти
Тогда буде повний абзац. Я здохну.
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14.07.2022 11:47 Відповісти
Майя знає, що дешева рибка делікатно кажучи - погана юшка
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14.07.2022 11:56 Відповісти
Оце так яйця у дівчини!
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14.07.2022 12:43 Відповісти
 
 