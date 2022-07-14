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Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб, - секретар міськради Куртєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,обстріл

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі становить 16 осіб. Жертв унаслідок ворожої атаки немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив в ефірі телемарафону секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Вчора у нас було два ракетні прильоти по одному з підприємств нашого міста. Постраждали 16 осіб, їм одразу надали медичну допомогу. П'ятеро отримали її амбулаторно, а решту - госпіталізували, у них різні ступені тяжкості поранень, але загрози життю немає", - розповів Куртєв.

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Автор: Наталя Джума
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шо тут скажеш -- як казав росіиськии гуморист -- ума то нєту
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14.07.2022 11:36 Відповісти
"..Усе що нас не вбиває - робить нас сильнішими..." То правда..
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14.07.2022 11:36 Відповісти
 
 