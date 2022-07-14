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Новини Політика України
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Коломойський (1414) Приватбанк (685) Юрій Ніколов (85)

Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком

Новини Цензор.НЕТ Політика України

коломойский

Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував юрособу ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм".

Про це пише Finbalance, інформує Цензор.НЕТ.

Загальний обсяг вимог кредиторів до компанії, які визнав суд, становив 10,44 млрд грн. Під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн грн, пише видання.

Водночас раніше в судових матеріалах наводилися дані ГПУ, що НБУ визнав ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" пов'язаною з ПриватБанком особою.

Згідно із судовими матеріалами, 16 грудня 2016 року (за кілька днів до націоналізації) ПриватБанк відкрив кредитну лінію для ТОВ "Новофарм" із лімітом 3,2 млрд грн. Як забезпечення за відповідними кредитними зобов'язаннями Pointex Sale LLP надала у т.ч. євробонди ПриватБанку номінальною вартістю $80 млн, які випустив банк через UK SPV Credit Finance plc (ці папери зрештою потрапили під bail-in/списання в процесі націоналізації ПриватБанку).

Журналіст Юрій Ніколов пояснив, що Коломойський "назаключав ще між своїм "Приватбанком" і фірмами-"прокладками" кредитних угод приблизно на 160 мільярдів гривень (якщо не більше)".

"Прокладки" забрали кредитні гроші на карман. Але коли держава забрала висосаний банк і захотіла повернути кредитні застави - їй поклали на обличчя великий обрізаний з усіх боків болт. У тому числі відмовилась повертати 4,3 мільярди фірма "Новафарм", яку в рамках кримінального провадження Генпрокуратура визнала повязаною з Приватом. І ось поки ми всі відволіклись на якусь війну, на якісь там смерті, на якесь там знищення держави Україна, опять же Спартц шо попало меле і мішає нам розвиватись - суд взяв і схлопнув цю фірму "Новафарм", списавши її борги перед вже державним Приватом", - додав він.

Також читайте: Суди повертаються до розгляду призупинених "справ Приватбанку"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
Хорошо когда твоя рука в жопе у президента Украины
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14.07.2022 11:43
+53
О яка пруха пацану!
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14.07.2022 11:41
+49
Вот вам и стугны, вот вам и ПВО и Нептуны с Богданами
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14.07.2022 11:42
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Довб...****, зЕ-потвора вже три роки президент, пора би вже з нього за все питати, мені пох на Порошенко, відповідати за всі "продєлки" потрібно зЕ-потворі.
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14.07.2022 14:39 Відповісти
Нічого нового не відбулося. До війни рейтинг Зе був на рівні 20% і він би обпісявся так відкрито допомагати Коломойському. А зараз в нього рейтинг зашкалює (поки що, сподіваюся) і вони почали ще нагліше себе поводити
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14.07.2022 12:39 Відповісти
Хтось нещодавно казав, що Вікторія Спарс грає на користь русні?
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14.07.2022 12:41 Відповісти
Ну, як, довб...**** 73%-ві, смішно?
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14.07.2022 12:41 Відповісти
Та zelebobam хоть сци в очi, все божа роса - Боневтiк!!!
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14.07.2022 13:30 Відповісти
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14.07.2022 13:12 Відповісти
Яких вам порохоботи ще інвестнянь бракує, якщо у нас є такий чудовий і надійний (президент підтвердить) інвестБеня)
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14.07.2022 13:14 Відповісти
Бенекратiя....Кiнець епохи бiдности!!!
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14.07.2022 13:28 Відповісти
Якщо на мапу великого крадівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз. Асфальт був не для нас.
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14.07.2022 13:34 Відповісти
Зовнішній ворог нас б'є ракетами, як сьогодні по Миколаєву і Вінниці, а внутрішній в цей час мародерить, лазить по державній скарбничці і виймає звідти мільярди. Не пам'ятає нарід, хто його повернув в Україну?
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14.07.2022 13:45 Відповісти
зьома
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Сам сходи туда и научись читать тексты целиком.
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14.07.2022 14:13 Відповісти
В первую очередь Судью и всех причастных взять за жопу и растрелять.
Беню отловить и потребовать деньги, если не вернёт - растрелять.
Военное положение в стране, чего уж мелочится?
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Главное сказать, что виноват Порох и все будет ОК😂
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14.07.2022 14:44 Відповісти
Судьи Украины - падаль
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Війна війною а кормежка по роскладу.
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Зелетвари,вы лучшие!!! Але прийде час....
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Ахметов - не олігарх, списання мільярдів Бені! Перемога за перемогою! Що далі?
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14.07.2022 16:57 Відповісти
каламойський уже давно продав Україну путіну за 100 мільярдів:
http://rusjev.net/2019/11/26/kolomoyskiy-uzhe-prodal-ukrainu-putinu-i-100-milliardov-kushaet-po-kusochkam/
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14.07.2022 16:57 Відповісти
Ми висилаємо по кілька сот гривень на квадрокоптер, а зелена влада дарує мільярди бені.
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14.07.2022 20:16 Відповісти
Це називається за законами військового часу - мародерством, за це за законами військового часу - розстріл.
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14.07.2022 20:27 Відповісти
ну, вот вам реальные махинации Зелеского и его кореша Коломойского., а не пустое гундосое бла-бла-бла... причем, это уже не первый раз такое, и боюсь, если мы их не остановим, то и не последний грабеж казны воюющей страны.
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14.07.2022 22:07 Відповісти
кто- нибудь может донести верховному военно-начальнику, может он не в курсе, что у народа скоро закончится терпение
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14.07.2022 23:05 Відповісти
Вернути все бабло за рахунок пісеграя Оманського боневтіка Першого і каломия.
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27.07.2022 10:29 Відповісти
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