Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Війська РФ трьома ракетами вдарили по будівлі з офісними приміщеннями у Вінниці.

Про це повідомив глава нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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"Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка.



На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Водночас радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фото з місця ударі російських окупантів.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих, серед них маленька дитина.

"Є поранені. Це черговий злочин окупантів в нашому мирному місті глибоко в тилу", - наголосив Тимошенко.

В Нацполіції уточнили, що станом на 12:10 внаслідок влучання російських ракет у Вінниці 8 осіб загинуло, а 30 - поранено.

Станом на 12:15 кількість жертв зросла. В ДСНС заявили про 12 загиблих та 25 поранених.

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