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Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ трьома ракетами вдарили по будівлі з офісними приміщеннями у Вінниці.

Про це повідомив глава нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Водночас радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фото з місця ударі російських окупантів.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих, серед них маленька дитина.

"Є поранені. Це черговий злочин окупантів в нашому мирному місті глибоко в тилу", - наголосив Тимошенко.

В Нацполіції уточнили, що станом на 12:10 внаслідок влучання російських ракет у Вінниці 8 осіб загинуло, а 30 - поранено.

Станом на 12:15 кількість жертв зросла. В ДСНС заявили про 12 загиблих та 25 поранених.

Також читайте: Вибухи лунають у Вінниці, відомо про "прильоти"

Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 01

Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 02
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 03
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 04
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 05
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 06
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 07
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 08
Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину 09

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Надеюсь, сегодня вечером будет ответка от Хаймарсов.
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14.07.2022 11:49
+42
Суки, горіти вам в пеклі!
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14.07.2022 11:48
+42
Еще бы не плохо, шоб к нам заехали к хаймарсам ракеты с дальностью 300 км, шоб ******* по крынскому мосту. Шоб ***** там ******
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14.07.2022 11:51
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Суки, горіти вам в пеклі!
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14.07.2022 11:48 Відповісти
Надеюсь, сегодня вечером будет ответка от Хаймарсов.
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14.07.2022 11:49 Відповісти
Еще бы не плохо, шоб к нам заехали к хаймарсам ракеты с дальностью 300 км, шоб ******* по крынскому мосту. Шоб ***** там ******
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14.07.2022 11:51 Відповісти
Руйнація Кримського мосту буде для ***** ударом під дих

Крім порушення логістики Таврійської групіровки орків це також величезні проблеми для цивільних - Крим абсолютно не самодостатній ні в чому
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14.07.2022 12:41 Відповісти
по мосту крысиному нам достать нечем . а вот по белгороду вова сцыт ******** . а туда три пакета из ураганов давно надо запустить . **** сколько они детей наших убили твари . мирных людей . почему нет ответа по их городам ПОЧЕМУ
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15.07.2022 06:28 Відповісти
была ответка - зеля, Кулеба пообещали зерно, несмотря на обстрелы Запорожья
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14.07.2022 11:52 Відповісти
Достатньо роз'******* білгородську дивізію й криваве болото забезпечене
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14.07.2022 13:48 Відповісти
хочеш мобілізацію в РФ і ще більше жертв?
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14.07.2022 12:10 Відповісти
А що треба мирні перемовини? Мінськ - 3,4,5...
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14.07.2022 12:23 Відповісти
ато путин нападэ?
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14.07.2022 13:12 Відповісти
Пійшов на хер. Нелякай їжаків голою сракою. Залякуй мобілізацією підерастії кацапню,вона й так тремтить. Ознйомся з історією тих мобілізацій...
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14.07.2022 13:39 Відповісти
Сидiть тихо, бо путiн нападе???....Так вiн вже напав!!!
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14.07.2022 13:47 Відповісти
Ви провокуєте? Для чого? Зе не винний в тому, що за посадою йому забезпечене надійне укриття.
А от якого біса там Єрмаки з Татаровими ховаються я не розумію.

Зрозумійте, проблема не в укриттях для Зе, а в тому, що він саботує призначення керівника САП, тримає посадах відвертих зрадників і просто підозрілих людей.

Не в укриттях справа. І не в ударах по Бєлгороду.
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14.07.2022 12:14 Відповісти
Звісно, ви праві. Але все, що пов'язано з ZV вже відверто дратує людей. А в нас два ворога: зовнішній - московія і внутрішній, не менш руйнівний, - корупція. І про першого ворога щоденні "гундосіки", а про другого ані пари з вуст. Не на часі.
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14.07.2022 12:20 Відповісти
белгород в деле, по всему остальному-чем???
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14.07.2022 12:47 Відповісти
Бункери пост сралінські. Проект й початок будівництва присралінські. Поправка несуттєва
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14.07.2022 13:42 Відповісти
может часть и сбили. Это же лотерея
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14.07.2022 11:54 Відповісти
Є інфа що 4 збили.
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14.07.2022 12:01 Відповісти
Они ж летят еще по мудацки, вчера над Пятихаиками пролетела, развернулося и полетело на Запорожье
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14.07.2022 12:05 Відповісти
Пора бы по центрам принятия решений ответить, эскалация видите ли! Какая эскалация спрашивается? Только давить сволочей!
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14.07.2022 11:53 Відповісти
По каким центрам по москве что ли .Из чего ты по ним собрался отвечать ?
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14.07.2022 12:02 Відповісти
****, поки не буде отвєтки по Воронежу, ця хня не закінчиться. Нехай Оркестрович Дермаку розповідає "что ми не такие, ми лучше их". Вони по іншому не зрозуміють.
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14.07.2022 11:54 Відповісти
Лучше по атомной станции ******* кацапской. тогда у них не будет времени на войнушку, все силы будут брошены на ликвидацию аварии
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14.07.2022 11:57 Відповісти
Та їм начхати - згадайте Чорнобиль
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14.07.2022 12:03 Відповісти
Это оставим на неминуемый обратный удар в случае применения ************ ЯО. Четыре Чернобыля ********* не переживёт.
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14.07.2022 12:05 Відповісти
Атомку не так легко достать, пво + конструкционная прочность реакторов (да, они очень крепкие). Да и хз куда ветер нагонит гадость. Ну и плюсом нежелание превратиться из жертвы агрессии в ядерного террориста. Разве что напоследок, в крайнем случае типа применения яо - еще и свои взорвать и пару в Европе - умирать так с музыкой, и пусть весь континент минимум высдохнет в муках.
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14.07.2022 12:14 Відповісти
Курская АЭС меньше 60 км от границы Украины, пускай попробуют ПВО пакет Смерча сбить, да и реакторы Чернобыльского типа не защищённые. В остальном согласен, згорів сарай, гори і хата.
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14.07.2022 12:57 Відповісти
У меня профильное образование, получал в Севастополе еще до 14 года. Реакторы защишены от внешнего воздействия, ЧАЭС рванул изнутри.
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14.07.2022 13:04 Відповісти
Ясный пень, что рванул неуправляемый реактор, потеря контроля, что и произойдет в случае попадания мощных боезарядов.
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14.07.2022 18:04 Відповісти
Не буду озвучувати, тема дуже чутлива. Надзвичайно просто. Надзвичайно
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14.07.2022 13:46 Відповісти
Який Воронєж? Європа буде продовжувати купувати газ у терористів. Нам хмиздєц, це вже факт. Гроші на ракети у орків будуть.
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14.07.2022 11:58 Відповісти
Зернишком лучше торговать и бабло в асфальт и карманы вкладывать? Да,зебилы всранные?
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14.07.2022 11:54 Відповісти
Вони нас будуть кошмарити довго та глибоко у тил, тому треба розуміти, що Європа, яка планує і надалі буде купувати газ у терористів, самі стають співучасниками тероризму та фінансують його.
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14.07.2022 11:55 Відповісти
Якщо уряду просто пофіг на власну країну, чому Європі має бути діло до якихось дурачків?
Якщо рашисти будуть вбивати десь в ЄС то тоді можливо вони будуть більш активні. А зараз трохи кинути грошенят та списати стару техніку щоб перезапустити якісь економічні процеси у себе там, ось і все, і на тому спасибі.
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14.07.2022 12:04 Відповісти
Вот тебе и прогрессивный и демократичный запад(, куда все мы так стремимся)не брезгующий торговать с диктатором маньяком ,убившим за время своего правления уже сотни тысяч ни в чём не повинных людей в Чечне ,Сирии и Украине
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14.07.2022 12:06 Відповісти
Не треба узагальнювати.

Наші союзники Британія та Америка - поки ще нас не зрадили. Ну, а Франція, Німеччина та Канада - це дійсно повії газові.
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14.07.2022 12:14 Відповісти
"прогрессивный и демократичный запад" (а именно швеция с финляндией) с переляку за собственные шкурки сдали все свои дем. ценности (включая защиту курдов) в обмен на членство в НАТО.
Гнилые людишки
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14.07.2022 15:00 Відповісти
Женя-Же,а ти хоч знаєш хто такі курди?І чого вони хотять? Це копія ордловці і хочуть якусь срану нову республіку,і негайно. А НАТО це назавжди...
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14.07.2022 16:06 Відповісти
Ці козли що реально по будинку офіцерів цілилися??? Це не військова база і не завод, це центр міста!
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14.07.2022 11:58 Відповісти
Террористы целятся туда где больше гражданских людей и рядом находятся для отмазок предприятия или военные. У самозомбированных фашистов ********** такая мания, что якобы они смогут запугать и вынудить сдаться украинский народ. Но на самом деле это только мобилизует сопротивление и ненависть, но умственно отсталым рабсейским придуркам это не понять.
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14.07.2022 12:12 Відповісти
А за міжнародними "стандартами" вони (РФ) не терористи, бо вбивають массовано, щей ЕС за це платить мільярд на день...
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14.07.2022 11:59 Відповісти
Ужас! Будут сотни погибших....
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14.07.2022 12:01 Відповісти
даже сейчас еще не закончилась тревога, а на кадрах из телеги винничане спокойно ходят на фоне взрывов туда-сюда, авто ездят..., трындец просто...
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14.07.2022 12:03 Відповісти
Так центр города. Центральная улица, которая пересекает все пути.
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14.07.2022 12:04 Відповісти
Смотрю в гугле. Вот слева там находится рынок огромный. Пройти пятьсот метров роддом. В другом направлении торговые центры и церковь. Всё это рядышком.
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14.07.2022 12:05 Відповісти
Петров,а ти не засланий козачок?Все так прискіпливо описуєш.Наводиш на більшу кількість людей?
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14.07.2022 16:09 Відповісти
Там всюду окна повылетали на других видео. Центр города. Буквально.
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14.07.2022 12:03 Відповісти
Досі тривогу не відбили. Чорний дим. Люди по вулицях гуляють, як ні в чому не бувало. Що за жесть?
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14.07.2022 12:03 Відповісти
Сотий раз повторю,поки не почнем їбашити по россії,поки Белгород не буде схожий на Маріуполь це буде продовжуватись безкінечно
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14.07.2022 12:04 Відповісти
Низзя .Главзебил запрещает стрелять в ответ .Да и наши западные партнёры мать их тоже хороши запрещают использовать их вооружение для этих целей
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14.07.2022 12:08 Відповісти
З чарівної палички?
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14.07.2022 12:12 Відповісти
Кто-то может объяснить, посему не наносятся ответные удары по российским городам?
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14.07.2022 12:04 Відповісти
Бо може ********* напасти.
Якщо без іронії то асфальтом важко жбурляти коли в попі рука дєрмака а яйця в шухляді бабушки бені.
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14.07.2022 12:08 Відповісти
А як же серіал "скоти "? Якщо почнемо бомбити їх територію , зеля заробіток втратить ...їх не можна.
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14.07.2022 12:56 Відповісти
США и европа не разрешают. А то них путин нападет, что они нам такое оружие дали....
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14.07.2022 15:01 Відповісти
Вони що реально хотіли попасти в Будинок Офіцерів? Вони не просто терористи, вони дуже тупі терористи.
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14.07.2022 12:06 Відповісти
може й і будинок офіцерів...Але біля того офісно -торгового центру була виставка підбитої рашистської техніки - всі фото локації в інтернеті ...є ше питання ?
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14.07.2022 12:14 Відповісти
Типу вони вирішили потратити дорогі ракети на свій підбитий металолом? Ну тоді точно дуже тупі терористи!
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14.07.2022 13:17 Відповісти
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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14.07.2022 12:10 Відповісти
у нас ермак, портнов, татаров, арахамия, юзик , ленка, и тд, и возглавляет весь этот цирк главный клоун страны , кто примет такое решение ? президент - 4 раза уклонист от армии, декларировавший главную тезу - нужно просто перестать стрелять, ермак ( глава офиса президента ) помогает уйти безнаказанно террористам - вагнеровцам , портнов - откровенный враг Украины , татаров- главный схематозник , который отмыл миллиарды из бюджета страны, арахамия - за 2 дня до начала войны призывал всех жрать шашлыки и любить братский руский народ , ................там таких ********* еще пруд пруди , КТО ПРИМЕТ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ???? Они сидят в убежищах в обоссаных трусах и видосики снимают , ............посмотри кого они назначили на пост министра социальной политики - проститутку, кто стал начальником военной контрразведки - бизнесмен ...................что еще нужно понять про этих дегенератов , сколько еще мирных жизней должно лечь за этих ********* .
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14.07.2022 12:36 Відповісти
Поки Москва і Пітер не запалають від взривів, все так і буде продовжуватись...
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14.07.2022 12:11 Відповісти
Поки китайці не підпалять мАскву та піцер, все так і буде продовжуватись. Особисто у мене лише на нце надія.
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14.07.2022 12:16 Відповісти
Москалі мазохісти і хочуть (аж по ногам сцять) щоби їх забомбили. Вони ж самі себе ******** щоби видати за бомбування Україною.
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14.07.2022 12:40 Відповісти
Любой ответ по ихним городам особенно по мосту может спровоцировать такое - о чем я даже не хочу думать. Нужно грамотно и с холодной головой подходить к вопросу войны.
Прорыв например Киевского моря или даже просто уничтожение мостов в городах миллионниках чепез Днепр (например) может стать для Украины катастрофическим....
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14.07.2022 12:23 Відповісти
А коли це станеться, то шо тоді?
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14.07.2022 12:28 Відповісти
Те кто думает что его действия зависят от "провоцирования" те тупые идиоты. Он сам себя провоцирует на все что ему надо. Если вы думаете что переиграли *****, и он теперь в чем то связан по рукам вы очень ошибаетесь.
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14.07.2022 13:00 Відповісти
Есть другие более действенные способы ""усплкоения"" этих ******. Ну например этот и другие терракты можно привязать к срыву договорняков по зерну. Все они должны быть анулированы... а европа если так нуждается в нем пусть жмут непосредственно на рашистов. Иначе.... войны голод и миллионы беженцев в ЕС с африки и азии.
Удары по их городам только на руку им же. Мобилизация повод обьявить войну разбомбить действительно критические обтекты. Войну действительно можно еще эскалировать и эскалировать....
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14.07.2022 14:10 Відповісти
Тем более это может быть раздуто и расценено (не без их пропагандистской машины) в западном мире как терроризм уже со стороны Украины.
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Якби ще пояснити загиблим українцям, що це ще не катастрофа.
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14.07.2022 13:12 Відповісти
Кремлівська рашафашистська хунта кричала в істериці що завдасть ракетнобомбових ударів по усіх містах України........ ЦІЕ вже агонія ...........
АЛЕ ТРЕБА ДОБИВАТИ....
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14.07.2022 12:25 Відповісти
в коментах дохуR вати і агентури що підігріває і намагається вину за обстріл перенести на нашу владу, а не на сучу рф-ію.
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14.07.2022 12:25 Відповісти
Влада не винна ? Та ти що ? А хто Чонгар розмінував , азовців в полон здав , розсекретив спецоперацію , досі не ввів санкції -заборону на кацапські банки Форвард, Альфа , не звільнив агантів фсб Дєрьмака і татарова , гроші в асфальт закатав , і чий то серіал "скоти " по тв кацапів крутять , досі не заборонений на рашці... ? Величезний список буде .
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14.07.2022 13:04 Відповісти
Нарисовался 73%-й даун - Іван Гонта b68184a6
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14.07.2022 13:16 Відповісти
Не нужно рассказывать куда они хотели попасть, нужно говорить куда они попали и зделали они это умышленно.
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14.07.2022 12:27 Відповісти
Но Ермак важливіще озброення та фін допомоги
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14.07.2022 12:33 Відповісти
Ответка? Від кого , від зеленого гівн@?
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14.07.2022 12:35 Відповісти
А тим часом зелені колаборанти влаштували оперативну паузу для агресора за допомогою так званого «вивозу зерна», для якого українські фермери уже закупили «кармани» для тимчасового зберігання на полях.

Гібридна зупинка контрнаступу ЗСУ на півдні в інтересах агресора щоб дозволити йому укріпитись, знову завезти ********** є спланованою диверсією проти держави зеленими зрадниками у владі.
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14.07.2022 12:40 Відповісти
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14.07.2022 12:42 Відповісти
Кримський міст на нуль помножити. І зробити це тими засобами, проти яких ППО не ефективні. Буде несподіванок для рашистів....
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Можливо когось образить, але Україна зараз в такій сраці, що лупити треба по кацапам, включаючи їх територію по принципу, де приліт, там рашисти. З 2019 і зараз вже 5 місяців слухаю хрінь, що не можна провокувати Ху*ла, бо буде гірше, а скажіть куди вже гірше, якщо кожен день у нас гинуть десятки цивільних, а військових взагалі не злічити. Рашисти обрали стратегію повного знищення України, тому "грати по правилам" - це іти до поразки. Як на окупованих територіях зараз, так і на території рашки необхідно знищувати всі військові об'єкти і ігнорувати всі завивання *обаних зелених пацифістів. Зараз роз*обувати це все ЗСУ і тільки від них все залежить.
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14.07.2022 13:29 Відповісти
Згоден. Підігнати до кордонів ствольну арту, гради і т.п. і в'******* по ним. Куди дістане туди і дістане. Ми "не винуваті". Скільки можна терпіти?
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14.07.2022 13:39 Відповісти
Я проживав в цьому районі ,який жах і біль...
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14.07.2022 15:27 Відповісти
 
 