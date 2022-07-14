Рашисти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
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Війська РФ трьома ракетами вдарили по будівлі з офісними приміщеннями у Вінниці.
Про це повідомив глава нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка.
На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Водночас радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фото з місця ударі російських окупантів.
Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих, серед них маленька дитина.
"Є поранені. Це черговий злочин окупантів в нашому мирному місті глибоко в тилу", - наголосив Тимошенко.
В Нацполіції уточнили, що станом на 12:10 внаслідок влучання російських ракет у Вінниці 8 осіб загинуло, а 30 - поранено.
Станом на 12:15 кількість жертв зросла. В ДСНС заявили про 12 загиблих та 25 поранених.
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Крім порушення логістики Таврійської групіровки орків це також величезні проблеми для цивільних - Крим абсолютно не самодостатній ні в чому
А от якого біса там Єрмаки з Татаровими ховаються я не розумію.
Зрозумійте, проблема не в укриттях для Зе, а в тому, що він саботує призначення керівника САП, тримає посадах відвертих зрадників і просто підозрілих людей.
Не в укриттях справа. І не в ударах по Бєлгороду.
Якщо рашисти будуть вбивати десь в ЄС то тоді можливо вони будуть більш активні. А зараз трохи кинути грошенят та списати стару техніку щоб перезапустити якісь економічні процеси у себе там, ось і все, і на тому спасибі.
Наші союзники Британія та Америка - поки ще нас не зрадили. Ну, а Франція, Німеччина та Канада - це дійсно повії газові.
Гнилые людишки
Якщо без іронії то асфальтом важко жбурляти коли в попі рука дєрмака а яйця в шухляді бабушки бені.
Прорыв например Киевского моря или даже просто уничтожение мостов в городах миллионниках чепез Днепр (например) может стать для Украины катастрофическим....
Удары по их городам только на руку им же. Мобилизация повод обьявить войну разбомбить действительно критические обтекты. Войну действительно можно еще эскалировать и эскалировать....
АЛЕ ТРЕБА ДОБИВАТИ....
Гібридна зупинка контрнаступу ЗСУ на півдні в інтересах агресора щоб дозволити йому укріпитись, знову завезти ********** є спланованою диверсією проти держави зеленими зрадниками у владі.