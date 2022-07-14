Нацполіція повідомила про підозру злочинній групі, що привласнила 43 млн грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ
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Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.
Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.
У ході досудового розслідування встановлено, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів.
"Більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги. Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.
Нині слідчі ГСУ Нацполіції директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам оголосили підозри. Їм інкримінують вчинення злочинів за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Також для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі. Нині тривають слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення цими особами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 млрд грн.
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* С. Петлюра*
Таких падлюк вішати треба у містах за місцем злочину!! Але ж влада …
Стефанчук-Зеленський «чомусь дивна нерішучість» та ДУЖЕ МЛЯВІ під час убивств московітами Українців ….
це не лантух картоплі вкрасти… От така херня, Украінці!
Мабуть порядні судді та прикордонні «власті» їх усіх відпустять, як портнова, суркісів, погребінського та інших ригоАналів!
договір підписуеш на 50тис - мозг колупають, а тут просто 43 ляма...
може поліції треба заскочити і до Міноборони?
Директор цей і його обнальщики-побратими лише виконавці "за долю малую", а замовник - то людина з міністерства оборони!