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Нацполіція (13911) ЗСУ (5781) розкрадання (58)

Нацполіція повідомила про підозру злочинній групі, що привласнила 43 млн грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацполіція

Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів.

"Більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги. Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Нині слідчі ГСУ Нацполіції директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам оголосили підозри. Їм інкримінують вчинення злочинів за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі. Нині тривають слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення цими особами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 млрд грн.

Також читайте: Нацполіція веде вже понад 900 проваджень щодо злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
43 млн? під час війни? а скільки треба вкрасти, щоб розстріляли? 100 грн?
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14.07.2022 11:50
+13
От десь тут мають стирчати вуха опи, єрмака і мілованова. Саме про такі випадки тільки з американською допомогою для ЗСУ і піднімає питання контролю конгресвумен Спартц.
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14.07.2022 11:59
+11
Верещук: Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден...
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14.07.2022 11:57
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43 млн? під час війни? а скільки треба вкрасти, щоб розстріляли? 100 грн?
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14.07.2022 11:50 Відповісти
Це піздець а солдати не мають навіть літньої форми ( Розтрілювать *********
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14.07.2022 11:56 Відповісти
А что в МО не знали что это прокладка???
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14.07.2022 11:59 Відповісти
знали..загальна сума виведених коштів 1.7 млрд грн..
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14.07.2022 12:05 Відповісти
себе не обіжают
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14.07.2022 11:57 Відповісти
знову окозамилювання! Це виконавці, замовник сидить у Міноборони і основна сума там, а про нього в статті якраз ні слова. Сумно, продовжуємо боротись з наслідками вперто ігноруючи причини.
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14.07.2022 11:57 Відповісти
Верещук: Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден...
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14.07.2022 11:57 Відповісти
От десь тут мають стирчати вуха опи, єрмака і мілованова. Саме про такі випадки тільки з американською допомогою для ЗСУ і піднімає питання контролю конгресвумен Спартц.
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14.07.2022 11:59 Відповісти
Вуха опи не знайдуть, «зря вы на нашу семью наговариваете»
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14.07.2022 12:04 Відповісти
А суд простив бені 6 млр. і нічого, ніхто ні париться, то ж свої люди.
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14.07.2022 12:01 Відповісти
Mo Нам не страшні московські воші , нам страшні українські ГНІДІ
* С. Петлюра*
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14.07.2022 12:02 Відповісти
ееееееееее...а що з курвою з міністерства оборони??? там розтріл з конфіскацією майна ВСІХ родичів..надати для прожиття будівельні вагончики..
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14.07.2022 12:03 Відповісти
вешать на заборах, чтобы не тратить патроны или закапывать поглубже..., они ничем не отличаются от оккупантов-мародеров...
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14.07.2022 12:05 Відповісти
Це і є діяльність типової агентури московських окупантів в Україні за 31 рік відновлення Незалежності України!!!
Таких падлюк вішати треба у містах за місцем злочину!! Але ж влада …
Стефанчук-Зеленський «чомусь дивна нерішучість» та ДУЖЕ МЛЯВІ під час убивств московітами Українців ….
це не лантух картоплі вкрасти… От така херня, Украінці!
Мабуть порядні судді та прикордонні «власті» їх усіх відпустять, як портнова, суркісів, погребінського та інших ригоАналів!
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14.07.2022 12:09 Відповісти
Сьогодні маємо рідкісну нагоду всю цю срань яка розплодилась за роки незалежності (і виконавців, і замовників) розстрілювати прямо на місці злочину. Може тоді в цій країні щось зміниться бо як бачимо що навіть під час війни, війни на виживання нації ці виродки цинічно грабують країну і обділяють збройні сили підігруючи окупантам.
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14.07.2022 12:18 Відповісти
эти? следствие? )))) про них давно известно....
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14.07.2022 12:20 Відповісти
ЯК???? як міністерство оборони могло передплатою на якусь контору кинути 43 мільони???
договір підписуеш на 50тис - мозг колупають, а тут просто 43 ляма...
може поліції треба заскочити і до Міноборони?
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14.07.2022 13:28 Відповісти
Та це ж класична схема "обналу"!
Директор цей і його обнальщики-побратими лише виконавці "за долю малую", а замовник - то людина з міністерства оборони!
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14.07.2022 13:39 Відповісти
так хто він?
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14.07.2022 14:47 Відповісти
А Елдак договорился с руснёй про торговлю зерном
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14.07.2022 14:47 Відповісти
 
 