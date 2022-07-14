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Зеленський про ракетний удар рашистів по Вінниці: Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів по Вінниці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?

Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці: Відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Так это ж твоя, Еладака ты кусок, вина. Закатал оружие в асфальт, а теперь трындишь тут
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14.07.2022 12:05
+49
А 5 млрд., подарованих Каламойші - що це, як не мародерство?
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14.07.2022 12:08
+41
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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14.07.2022 12:05
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Если совсем на пальцах.

Любой контакт с Путиным любого мирового политика - это легимитизация путинского террора.

Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему возможность думать, что он все делает правильно.

Любой взгляд мирового политика на него не через прицел оружия он воспринимает, как слабость и никчемность смотрящего.

Любой купленный у России товар - это деньги на его войну.

Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего мира. В прямом эфире.

И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европейских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"...

И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. Они все меня боятся.

И продолжает с удовольствием убивать.

А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.

Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.

Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого желания.
И воли нет.
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14.07.2022 19:29 Відповісти
і що в.а.зеленський збирається робити з тими терористами? чи він дальше буде тупо насолоджуватись, як жид-садист пукін-шаломов, від вбивств українців?
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14.07.2022 20:07 Відповісти
А у нас нечем ответить. Зато зеленский уже попиарился на чужом горе. Где наше оружие, Зелёная сопля?
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14.07.2022 21:33 Відповісти
Гнидомерзенні кацапські сцикуни, ви у справжній чоловічій війні смоктали і продовжуєте смоктати. Ви ні на що нездатні, окрім здихати як обісрані барани, коли заградотряди за спиною. Вас навіть негри з іржавими калашами на *** прокрутять.
Зате воювати проти цивільних, обстрілюючи ракетами матерів і дітей - тут ви *** "херої".
Підори **** запомоєні, щоб вас могили виблювали!
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14.07.2022 22:02 Відповісти
Розумію твою біль. Дніпро теж калашматять ракетами. Тримайся!
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14.07.2022 22:08 Відповісти
На терор слід відповідати тільки терором. Зеленський слабак або агент путіна, якщо після більш як чотирьох місяців вбивства українських громадян нічого не робиться у відповідь.
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15.07.2022 08:16 Відповісти
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