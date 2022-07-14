27 872 106
Зеленський про ракетний удар рашистів по Вінниці: Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів по Вінниці.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?
Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+73 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.07.2022 12:05
+49 maravillo
показати весь коментар14.07.2022 12:08
+41 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар14.07.2022 12:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Любой контакт с Путиным любого мирового политика - это легимитизация путинского террора.
Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему возможность думать, что он все делает правильно.
Любой взгляд мирового политика на него не через прицел оружия он воспринимает, как слабость и никчемность смотрящего.
Любой купленный у России товар - это деньги на его войну.
Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего мира. В прямом эфире.
И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европейских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"...
И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. Они все меня боятся.
И продолжает с удовольствием убивать.
А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.
Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.
Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого желания.
И воли нет.
Зате воювати проти цивільних, обстрілюючи ракетами матерів і дітей - тут ви *** "херої".
Підори **** запомоєні, щоб вас могили виблювали!