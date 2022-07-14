УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8035 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
5 157 49
війна (56913) Німеччина (4567) росія (47340) Шольц Олаф (734) переговори з Росією (559)

В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мютзеніх

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютзеніх не виключає, що рано чи пізно перемовини з Росією можуть бути потрібні, тому що зазвичай війни завершуються за столом перемовин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Мютзеніх сказав, що варто не виключати перемовин з Росією за певних умов.

"Якщо президент Путін виявить бажання проводити реальні переговори з лідерами держав та урядів ЄС, країн НАТО та України - цілковито виключати це не можна", - зазначив він, наголосивши, що це мало би залежати від конкретних рамкових умов.

Читайте: Німеччина опублікувала повний список військової допомоги Україні

"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому. Ми завжди маємо використовувати сигнали, які вказують на можливість для припинення вогню і дипломатичних спроб. Але досі таких сигналів бракувало", - сказав лідер фракції.

Мютзеніх сказав, що особисто не бачить спеціальної ролі для Німеччини у такому потенційному процесі і, навпаки, виступає проти цього і за тісну координацію з партнерами.

Також читайте: Єдиний спосіб покласти край війні в Україні – дипломатичні переговори, - Шредер

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Німчура ніяк не дочекається, щоб знову будувати любовні стосунки з рашистами.
показати весь коментар
14.07.2022 12:09
+10
Консерви палять себе на рівному місці...
показати весь коментар
14.07.2022 12:09
+8
Війна з Гітлером завершилася "за столом переговорів"?! Німці це як ніхто знають...
показати весь коментар
14.07.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німчура ніяк не дочекається, щоб знову будувати любовні стосунки з рашистами.
показати весь коментар
14.07.2022 12:09 Відповісти
Тогда ,мразь ,реабилитируйте своего фашиста Гитлера, Путлер по военным преступления его ,уже переплюнул‼️О чем можно говорить с ГИТЛЕРОМ№ 2⁉️
показати весь коментар
14.07.2022 13:08 Відповісти
"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому.

ганс забув що таке "Гітлєр капут"
показати весь коментар
14.07.2022 13:18 Відповісти
німці підораси. усі.
показати весь коментар
14.07.2022 12:09 Відповісти
Та шо ты таке кажешь?
показати весь коментар
14.07.2022 13:23 Відповісти
звідки така дурна статистика?
показати весь коментар
14.07.2022 14:30 Відповісти
Консерви палять себе на рівному місці...
показати весь коментар
14.07.2022 12:09 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
14.07.2022 12:10 Відповісти
не всегда всё заканчивается переговорами. есть ещё и капитуляция рашских дидов-наставников, подписанная в карлхорсте.
показати весь коментар
14.07.2022 12:13 Відповісти
І знову партія "голубів миру". Але перед нами не голуби, а стерв'ятники, перемовини з якими можливі лише про процедуру безумовної капітуляції.
показати весь коментар
14.07.2022 12:13 Відповісти
Переговоры возможны только на руинах кремля и не с ****** а с генералами которые его удавят. И переговоры только о демилитаризации и распада рашки
показати весь коментар
14.07.2022 12:14 Відповісти
А в каких войнах прошлого тактика была геноцидом?
показати весь коментар
14.07.2022 12:14 Відповісти
все войны московии до единой
показати весь коментар
14.07.2022 12:26 Відповісти
ну може холокост, а так то навіть перша світова закінчилась Версальськими угодами
хоча одне безперечно, і раніше завжди воювали не на повне винищення іншого народу. та свинособаки хочуть це все переплюнути
показати весь коментар
14.07.2022 13:43 Відповісти
О чем вести переговоры с тем кто договоры применяет как туалетную бумагу? О чем то договориться с неадекватными лживыми и подлыми рашистами? лишь бы себя обмануть?
показати весь коментар
14.07.2022 12:17 Відповісти
Війна з Гітлером завершилася "за столом переговорів"?! Німці це як ніхто знають...
показати весь коментар
14.07.2022 12:18 Відповісти
Ней закінчиться за таким столом
показати весь коментар
14.07.2022 12:31 Відповісти
Не-а! Лучше за таким...
показати весь коментар
14.07.2022 14:58 Відповісти
Пішли ви нах*й кляті німці, так вже кортить отримати кроваві путінські гроші
показати весь коментар
14.07.2022 12:22 Відповісти
Первая Мировая завершилась за столом переговоров. Тогда Германия потеряла Эльзас, Лотарингию, Силезию, Померанию, предъявы на Балтику...
показати весь коментар
14.07.2022 12:23 Відповісти
Так они оговорку делают
1. Все войны заканчиваются переговорами
2. Но Россию обижать нельзя

Это такое пошаговое втюхивание капитуляции и чтобы Россия ушла безнаказанной.
показати весь коментар
14.07.2022 12:27 Відповісти
Я не питаю иллюзий по отношению к социал-демократам. Они пятнадцать лет блокировали постановку на вооружение бундесвера дронов.
показати весь коментар
14.07.2022 12:31 Відповісти
Ну я не про этих депутатов, а вообще эта линия на переговоры. Это тупость какая-то. Так как никто из переговорщиков не видит никаких реальных гарантий мира вообще. Просто болтают.
показати весь коментар
14.07.2022 12:41 Відповісти
Проблема в том, что на "ни фсьо так адназначна" в Германии будет спрос, даже если будут "дамбить бирлин". Спрос порождает предложение.
показати весь коментар
14.07.2022 13:58 Відповісти
А через двадцать лет…
показати весь коментар
14.07.2022 16:36 Відповісти
В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов тоді коли орда дійде до берліна???
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(ими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.07.2022 12:27 Відповісти
Фошизди щоденно отримують у власну сраку від копчених. Іх дочок дружин сестер і матерів гвалтують копчені.
І ще мабуть їм дуже подобається смоктати у кацапів
показати весь коментар
14.07.2022 12:31 Відповісти
Бундесшл@хі так і хочуть підливати фюреру
показати весь коментар
14.07.2022 12:31 Відповісти
В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов тоді коли орда дійде до берліна???
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(опими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.07.2022 12:33 Відповісти
Шкода, що не у будинок цього "миротворця" годину тому прилетіло - він би зараз іншу пісеньку співав.
показати весь коментар
14.07.2022 12:36 Відповісти
Хрен этим ливеровцам. "Переговоры" - с каждым отдельным "субъектом" "Зауралья" после распада террористического **********.
показати весь коментар
14.07.2022 12:38 Відповісти
Как говорила бункерная крыса, мочить кацапов в сортире, вот и все переговоры
показати весь коментар
14.07.2022 12:38 Відповісти
Наша песня хороша начинай сначала, или как говорят у нас горбатого могила исправит
показати весь коментар
14.07.2022 12:43 Відповісти
Будуть, будуть перемови! Навіть маасковія, перемовляла с "Золотой ордой" про контрибуції! Тоді, на мою думку і з'явилась курка мутант з монголами, на маасковії!
Про репарації, про повернення територій Київський Русі, контрибуцій і т. д., перемови обов'язково будуть! Єдине що, може не з ******, воно перемовлятись буде со слідчими!
показати весь коментар
14.07.2022 12:53 Відповісти
А я згоден. Умови:
0) вдягаємо перчатки
1) видрізаємо ***** одне яйце и втискаєму йому до рота,
2) тримаємо друге в руці.
показати весь коментар
14.07.2022 12:55 Відповісти
Что тут говорить - гнилое признание очередного прокупленного политика, как и всей их партии.
показати весь коментар
14.07.2022 13:28 Відповісти
Довідка з із Тори ї - Революції у 1917 р не було був заколот який організував Німецький ГенШтаб.
Сталін і Гітлер ділили Европу.
Тепер після провальної політики Трампа Европу намагаються ділити Німці, ... і москалі.
показати весь коментар
14.07.2022 13:32 Відповісти
Если вражеские войска будут выкинуты из Украины и дело дойдет до переговоров, то одним из условий должен быть добровольный выход России из Совета Безопасности ООН
показати весь коментар
14.07.2022 13:39 Відповісти
Дойче швайне!
показати весь коментар
14.07.2022 13:40 Відповісти
Авжеж у Німеччині марять переговорами, поступками... тільки ціною других.... Багато заводів знаходилися саме в московській державі, саме з кацапівського кодла текли гроші. Там робили запчастини, продукцію, а в Європі продавали за конкретні гроші.... Меркель все налагодила, підготувала і передала Шольцу, а цей сараку тепер не знає як виплутатися з цього лайна... Бо з усіх боків тиснуть... Тому і не дивні такі агонійні вирази.... Всі старі політичні пердуни цим і живуть... Переговори... Забагато погано вже зроблено і лиха накоїно, тому потрібно карати а не задобрювати....
показати весь коментар
14.07.2022 13:41 Відповісти
Переговоры о капитуляции ********** и разделе его на отдельные государства вполне возможны.
показати весь коментар
14.07.2022 13:53 Відповісти
но до всего этого нужно наносить удары по инфраструктуре врага с разрушениями и по мосту, который они не имели права строить.
показати весь коментар
14.07.2022 13:56 Відповісти
Імпотенти вже навіть на "глибоке занепокоїння " не здатні...
показати весь коментар
14.07.2022 14:03 Відповісти
Звичайно можливі. Перша світова війна закінчилася "перемовинами" з німцями в вагоні в Компʼєнському лісі. Війна американців з японцями (а за разом з тим і друга світова) закінчилися "перемовинами" на борту лінкору "Міссурі".
Я вірю, що колись і кацапсько-українська війна закінчиться такими самими "перемовинами" десь в Гаазі, де в ролі німців і японців будуть кацапи.
показати весь коментар
14.07.2022 14:18 Відповісти
Бюргер не знає, що існує БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ.
показати весь коментар
14.07.2022 15:09 Відповісти
Еврошлюхи в своем репертуаре.
показати весь коментар
14.07.2022 18:38 Відповісти
Перемовини можуть бути виключно про страту всі громадян рф та те скільки вони готові заплатити репарацій щоб ми пом'якшили вирок.
показати весь коментар
15.07.2022 03:29 Відповісти
 
 