В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов
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Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютзеніх не виключає, що рано чи пізно перемовини з Росією можуть бути потрібні, тому що зазвичай війни завершуються за столом перемовин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Мютзеніх сказав, що варто не виключати перемовин з Росією за певних умов.
"Якщо президент Путін виявить бажання проводити реальні переговори з лідерами держав та урядів ЄС, країн НАТО та України - цілковито виключати це не можна", - зазначив він, наголосивши, що це мало би залежати від конкретних рамкових умов.
"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому. Ми завжди маємо використовувати сигнали, які вказують на можливість для припинення вогню і дипломатичних спроб. Але досі таких сигналів бракувало", - сказав лідер фракції.
Мютзеніх сказав, що особисто не бачить спеціальної ролі для Німеччини у такому потенційному процесі і, навпаки, виступає проти цього і за тісну координацію з партнерами.
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ганс забув що таке "Гітлєр капут"
хоча одне безперечно, і раніше завжди воювали не на повне винищення іншого народу. та свинособаки хочуть це все переплюнути
1. Все войны заканчиваются переговорами
2. Но Россию обижать нельзя
Это такое пошаговое втюхивание капитуляции и чтобы Россия ушла безнаказанной.
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(ими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
І ще мабуть їм дуже подобається смоктати у кацапів
шваби не потрібно бути самими )(ітро)І(опими
ліпше поставляйте зброю
слава ЗСУ!
Про репарації, про повернення територій Київський Русі, контрибуцій і т. д., перемови обов'язково будуть! Єдине що, може не з ******, воно перемовлятись буде со слідчими!
0) вдягаємо перчатки
1) видрізаємо ***** одне яйце и втискаєму йому до рота,
2) тримаємо друге в руці.
Сталін і Гітлер ділили Европу.
Тепер після провальної політики Трампа Европу намагаються ділити Німці, ... і москалі.
Я вірю, що колись і кацапсько-українська війна закінчиться такими самими "перемовинами" десь в Гаазі, де в ролі німців і японців будуть кацапи.