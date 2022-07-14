УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8140 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 041 12
контрабанда (1549) зброя (5769) пропаганда (2571) Євросоюз (7144) Стано (75)

Інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ, - речник ЄС Стано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стано

Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про "контрабанду зброї", яка поставляється союзниками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (Росії. – Ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею", - заявив Стано.

За його словами, був встановлений механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається країнами-членами ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей.

"Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися", - пояснив Стано.

Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру (European Peace Facility), забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення у співробітництві зі Збройними Силами України.

"Ми не маємо причин не довіряти Уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії", - додав Стано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім відреагував на звернення Спартц щодо України: "Ми відповімо конгресвумен належним чином"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
а кто тогда врет? конгрессмен сша или этот стано? и у кого то есть сомнения, что ермак с зеленой шоблой могут толкать оружие на лево? чуваки во время пандемии ковида пустили на дороги фонд для борбы с ним, что им мешает пару гаубиц толкнуть куда то в африку?
показати весь коментар
14.07.2022 12:57
+3
а хто сказав тобі, що Вікторія говорила, що зброя США та інших країн, яка поступає в Україну - йде (саме ВЖЕ йде!) контрабасом за межі України?
Перечитай ще раз її запити - якщо знайдеш щось подібне, зацитуй.
Це ти міг прочитати лише в статтях "оглядачів". І те - в контексті "може таке статись, що може піти". А Вікторія в такому контексті говорила, що:
1.КОШТИ (бакси, по-американськи) допомоги США (окрім зброї, вони нам надають ще й гранти!) можуть корупційно розкрадатись;
2. вона звертає увагу, що в ЗМІ багато занепокоєння, що американська зброя може опинитись в руках терористів;
3. І, головне: вона вважає, що д'єрмак - агент лаптєстану, і тому вимагає його відставки

Ну, от, для прикладу: "... відповідь ... Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3353983
показати весь коментар
14.07.2022 13:17
+2
У рашки свое оружие "куда то" постоянно исчезает вот они и на других грешат.
показати весь коментар
14.07.2022 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кто тогда врет? конгрессмен сша или этот стано? и у кого то есть сомнения, что ермак с зеленой шоблой могут толкать оружие на лево? чуваки во время пандемии ковида пустили на дороги фонд для борбы с ним, что им мешает пару гаубиц толкнуть куда то в африку?
показати весь коментар
14.07.2022 12:57 Відповісти
а хто сказав тобі, що Вікторія говорила, що зброя США та інших країн, яка поступає в Україну - йде (саме ВЖЕ йде!) контрабасом за межі України?
Перечитай ще раз її запити - якщо знайдеш щось подібне, зацитуй.
Це ти міг прочитати лише в статтях "оглядачів". І те - в контексті "може таке статись, що може піти". А Вікторія в такому контексті говорила, що:
1.КОШТИ (бакси, по-американськи) допомоги США (окрім зброї, вони нам надають ще й гранти!) можуть корупційно розкрадатись;
2. вона звертає увагу, що в ЗМІ багато занепокоєння, що американська зброя може опинитись в руках терористів;
3. І, головне: вона вважає, що д'єрмак - агент лаптєстану, і тому вимагає його відставки

Ну, от, для прикладу: "... відповідь ... Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3353983
показати весь коментар
14.07.2022 13:17 Відповісти
У рашки свое оружие "куда то" постоянно исчезает вот они и на других грешат.
показати весь коментар
14.07.2022 13:09 Відповісти
Порой офигеваю с наших можновладных хряков. Ну вот скажите, есть же в мире приличные разведорганизации ЦРУ, Моссад, Ми-6 и много других, если ты им интересен, то тебя обязательно завербуют. Нет, ну оно же у коррумпированного корыта жрет не в себя в четыре горла и обязательно вляпается в фсб или свр, ну почти одно и то же. Причем не за идею, на кацапии давно нет другой идеи как красть. Его вербуют за 3 рубля как лоха, шантажируя что покажут кому надо как он с мальчиками соло пел или нюхал или еще что. И вот эта тварюка начинает выслуживаться, не понимая, что конец будет один и всё из-за собственной жадности.
показати весь коментар
14.07.2022 13:11 Відповісти
Коротко і ясно. А міг би ще коротше: *****, іди нах%й!
показати весь коментар
14.07.2022 13:24 Відповісти
Відомий факт, аксіома - кацап відкрив рота, він збрехав.
показати весь коментар
14.07.2022 13:31 Відповісти
Нам тут на цензоре некоторые тролли заливали, что была контрабанда оружия из ЕС в Украину, а некоторые о том что из Украины в страны ЕС.
показати весь коментар
14.07.2022 13:35 Відповісти
вывсеврете

показати весь коментар
14.07.2022 14:10 Відповісти
А керівництву ЄС не спадало на думку,що Україні (при бажані) простіше хоч вагонами постачати ДО ЄС трофейну кацапську зброю і звинувачувати рашу,ніж продавати зборю НАТО (ЯКА САМИМ ПОТРІБНА!)?
От таке просте питаня!
показати весь коментар
14.07.2022 14:25 Відповісти
 
 