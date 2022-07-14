Інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ, - речник ЄС Стано
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Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про "контрабанду зброї", яка поставляється союзниками.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.
"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (Росії. – Ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею", - заявив Стано.
За його словами, був встановлений механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається країнами-членами ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей.
"Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися", - пояснив Стано.
Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру (European Peace Facility), забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення у співробітництві зі Збройними Силами України.
"Ми не маємо причин не довіряти Уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії", - додав Стано.
Будь ласка, зачекайте...
Перечитай ще раз її запити - якщо знайдеш щось подібне, зацитуй.
Це ти міг прочитати лише в статтях "оглядачів". І те - в контексті "може таке статись, що може піти". А Вікторія в такому контексті говорила, що:
1.КОШТИ (бакси, по-американськи) допомоги США (окрім зброї, вони нам надають ще й гранти!) можуть корупційно розкрадатись;
2. вона звертає увагу, що в ЗМІ багато занепокоєння, що американська зброя може опинитись в руках терористів;
3. І, головне: вона вважає, що д'єрмак - агент лаптєстану, і тому вимагає його відставки
Ну, от, для прикладу: "... відповідь ... Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3353983
В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано в комментарии российскому РБК это отрицает
Кому верить ?
От таке просте питаня!