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Знищено склад боєприпасів окупантів поблизу Херсона, рашисти тікають в паніці, - СтратКом ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів поблизу Херсона.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою.
Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.
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