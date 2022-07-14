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Знищено склад боєприпасів окупантів поблизу Херсона, рашисти тікають в паніці, - СтратКом ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів поблизу Херсона.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою.

Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ зводять фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Андрій Андрійович Піонтковський вирахував звільнення Хе6рсону десь на 14-16 серпня. Хотілося б раніше. Подивимось.
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14.07.2022 12:51
+21
Ага вчера на эфире с фейгиным эот пионтковский оправдывал дерьмака и критиковал Спартс ,называя её чуть ли не трамписткой-агенткой кремля .Хотя до того ещё до войны называл этого же дерьмака агентом кремля сливши дело вагнеровцев
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14.07.2022 13:03
+18
Суки рашиські варвари горіть в пеклі це вам за обстріли наших міст і загибелі мирних громадян.
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14.07.2022 12:54
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Андрій Андрійович Піонтковський вирахував звільнення Хе6рсону десь на 14-16 серпня. Хотілося б раніше. Подивимось.
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14.07.2022 12:51 Відповісти
* Херсону
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14.07.2022 12:52 Відповісти
Ще одного обдристовича-прєдсказатєля знайшов?
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14.07.2022 12:56 Відповісти
Я його давно знайшов. Говорить дуже обґрунтовано.
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14.07.2022 12:58 Відповісти
Піонтковський - ще одна фсбшна консерва. Досить вестися на "говорить обгрунтовано".
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14.07.2022 13:48 Відповісти
Звідки таке переконання?
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14.07.2022 14:15 Відповісти
На основі довгого за ним спостереження. Коли людина постійно в публічний простір видає інформацію на основі "інсайдів" з владних структур Кремля і при цьому її не нагодували новічком, то тут 2 варіанта, вона або 1) балабол, або 2) зливає інфу, яку їй доручили злити з Кремля. Піонтковський зокрема любить тему ядерного удару. Типу ***** дурачок і скине ядерну бомбу. Суть так сама, що і в Кисельова - не трогайте ***** - він псіхіческій. Ну і ще вся когорта "опозиційнийх експертів": Піонтковський, Соловей, і т.д. перед останнім обнуленням ***** різко разом почали закликати людей йти на голосування. Це було явно зроблено по команді з одного центру і грало на руку Кремлю, бо збільшувало явку.
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15.07.2022 16:24 Відповісти
Тільки завжди ************. Діду треба було іноді бувати в Україні
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14.07.2022 15:08 Відповісти
Ага вчера на эфире с фейгиным эот пионтковский оправдывал дерьмака и критиковал Спартс ,называя её чуть ли не трамписткой-агенткой кремля .Хотя до того ещё до войны называл этого же дерьмака агентом кремля сливши дело вагнеровцев
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14.07.2022 13:03 Відповісти
Надо признать, что Спартс реально (надеюсь, что невольно) подыргывает оркам, пытаясь разрушить двупартийную поддержку Украины в Штатах. По сути вопроса, она права - Ермака нужно, если не сажать (не факт, что достаточно доказательств), то гнать из политики. Но, если он адействительно болеет душой за свою Родину (она из Украины), то эту претензию (по сути - спарведливую) надо было предъявлять не открытым письмом, а адресно, по возможности снабжая аргументами.
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14.07.2022 13:13 Відповісти
у д'Ерьмака отец отставной грушник,какая нах родина?
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14.07.2022 13:20 Відповісти
Я про нее говорил, там в тексте очепятка.
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14.07.2022 13:48 Відповісти
Совкодрочер д'ерьмак 💯 агент "КОЗЫРЬ", а порношут " Троянский конь"
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14.07.2022 13:25 Відповісти
а пан там знає, скорше за все вже по-різному висилали, і ніяк не допомогло. Відкритий лист означає що ніщо інше не подіяло. влада просто ігнрує, іншими словами посилає на..., вони говорять ми тут самі роберемося і самі проконтролюємо як нам там вже треба буде, але ви щоб нам дали то, то і то, бо у нас люди гинуть, і аж бігом. Це так не процює. А бикувати в міжнародних відносинах значить опуститися до рівня кацапів. І що це за дитячий сад, кожного, хто вимогає правди називати агентом кремля?
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14.07.2022 13:42 Відповісти
Я не кажу, що вона агент Кремля, і Піонтковський з Фейгіним так її не називали, але вона мимоволі (дуже сподіваюсь, що мимоволі) оркам підігрує. Таких людей називають "корисними ідіотами" (у даному випадку - ідіоткою). Звісно, мені теж шкода, що Зе не прислухається до закликів щодо Єрмака, Татарова та інших, але, як мені здається, цей лист цю проблему не вирішить, а от створити нові проблеми - цілком може.
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14.07.2022 13:54 Відповісти
"Агент Кремля " це ще з 14 року і до цих пір всіх хто проти влади
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14.07.2022 15:39 Відповісти
Так, можна було і менш публічно. Наприклад, привезти обладнання для стеження і снайпінгу. А фахівці в Україні знайдуться.
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14.07.2022 14:20 Відповісти
Не слушайте всяких предсказателей на завтрак. Плохо станет. Слушайте ВСУ.
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14.07.2022 13:08 Відповісти
Я их перед сном слушаю . А перед завтраком - сводки Генштаба.
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14.07.2022 13:15 Відповісти
Не верьте. Помнится обещался в три дня перелом. Как обещался, так и забылся. Я его иногда слушал, ничего из того, что он говорил, не свершилось. Ему надо зарабатывать на хлеб, вот в этом контексте всех этих "предсказателей" и рассматривайте.
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14.07.2022 13:12 Відповісти
Он в три дня перелом не обещал. Даже Арестович такого не обещал.
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14.07.2022 13:16 Відповісти
Люська Обдрестович не обіцяв? Ахахахаха Так цей нарцис на початку війни говорив що вона за 2-3 тижні закінчиться))
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14.07.2022 13:31 Відповісти
Два-три тижні - таке могло бути (на самому початку). Але не у три дні.
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14.07.2022 14:10 Відповісти
як для старого пердуна, він непогано так заробляє. На хліб.
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14.07.2022 13:44 Відповісти
Я думаю, що йому вистачає не тільки на хліб, а й на французьку булочку з маслом. Але він це відпрацьовує.
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14.07.2022 14:16 Відповісти
той Піонтковский піздабол тей ще. а Визволити від рашистів окуповані теріторіЇ України треба докінця року встигнути
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14.07.2022 14:29 Відповісти
Пионтковский - старый маразматик и балабол-пустомеля. Толку от его предсказаний примерно столько же как и от болтовни Арестовича.
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14.07.2022 16:11 Відповісти
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14.07.2022 12:53 Відповісти
Суки рашиські варвари горіть в пеклі це вам за обстріли наших міст і загибелі мирних громадян.
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14.07.2022 12:54 Відповісти
Тікайте , орки , так як вам от , от настане піпєць на нашій святій замлі ‼️
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14.07.2022 13:02 Відповісти
Знищили- то добре! Але, перестаньте )(уйню писать! Всі тікають, шапками закидаємо! По цих "писаннях" армії РФ вже тричі як не існує!
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14.07.2022 13:04 Відповісти
Може харе оркiвськи наративи розмножувати?Не "віджате" , а змародерене або награбоване.
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14.07.2022 13:08 Відповісти
у пана хйла кончается "золотой запас"
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14.07.2022 13:09 Відповісти
надо еще по мосту ударить, по крымскому..., это будет такая паника, что не пожалею 10 грн, чтобы на нее посмотреть...
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14.07.2022 13:14 Відповісти
Подскажи чем и где его взять ,чтобы ударить
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14.07.2022 13:16 Відповісти
ТОбі треба було глянуть у квітні на Полісся - тікали "аж шуба заверталася"! На Шестовицькій переправі (на Десні) стояли-стояли а потім р-раз! і вигреблися усі! За дві доби Чернігівщина очистилася Так "рвали кігті" що покидали своїх які стояли не дальньому прикритті переправи - наші територіали їх тижнів два виловлювали А деяких дезертирів мисливці як зайців по лісу з собаками ганяли!
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14.07.2022 13:27 Відповісти
тікали бо наказ був
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14.07.2022 14:44 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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14.07.2022 13:19 Відповісти
Технику с Херсона потихому перетягивают в Олешки,там будет ещё та заруба,везде степь.
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14.07.2022 13:20 Відповісти
Усе просто...хай зебіба прибере дерьмака
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14.07.2022 13:34 Відповісти
Як там вашим ,подоляк грошики вчасно платить ? Премiю обiцяЭ?
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14.07.2022 13:46 Відповісти
Спартц грає виключно в своїх інтересах. Усунуть Дєрьмака - будуть інші призвища, с таким самим формулюванням, навіть, якщо призвіще буде починатися на По..
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14.07.2022 13:51 Відповісти
Запроданець рашистів, Україні давали по 4 одиниці артилерії задовго до заяви п. Спартс
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14.07.2022 14:05 Відповісти
Щодо Антонівського мосту - його треба підірвати та взяти орків у полон. А також забрати їхні зброю та техніку, яких нам так не вистачає. Поки вони не вивели все на лівий берег. Мост вони все одно відступаючи підірвуть, не треба за нього триматися. Треба буде наводити понтонні переправи.
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14.07.2022 13:24 Відповісти
Ти бачів ширину Дніпра біля Херсона? Понтони ? Ти пабуть в інженерних військах служив . Нахрін молоти *уйню .
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14.07.2022 16:50 Відповісти
Спартц проти Єрмака: ексклюзивне інтерв'ю. Зброя, гроші, та інші звинувачення з Конгресу США https://www.youtube.com/watch?v=3GS5JN38qXk
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14.07.2022 13:37 Відповісти
люблю коли горить, пожарки приїзджають, люди ото суєтяцца, бігають, намагаються руками потушить а воно ще сільнєй розгорається. А я стою сміюся
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14.07.2022 13:38 Відповісти
Ждуть емісарів для референдуму ? За ними дощ змиє усі сліди,і будуть тріпатися, ми були готові а Шойгу, гад все спортив. Вони там із своїми ящиками із снарядами як на долоні, ще пару днів і вони втечуть з Херсону.А думають сісти за мостом і херачити по місту снарядами.Як в Миколаєві. Інакше треба буде втікати аж за турецький вал.
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14.07.2022 13:41 Відповісти
Підконтрольний рашистам Херсон зараз практично беззахисний, кгб не встигає відловлювати дезертирів, припасів немає. Чого чекає ЗСУ, коли підвезуть рашистам додаткове озброєння з Криму і вони зможуть укріпитися у місті?
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14.07.2022 14:09 Відповісти
идеальный вариант - зайти в покинутый противником город, и обойтись минимальной зачисткой с минимальными потерями.
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14.07.2022 14:27 Відповісти
они его не для того брали, чтобы покинуть
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14.07.2022 14:45 Відповісти
А ще кращий варіант підняти руки і очікувати від окупанта проголошення повної капітуляції на всіх фронтах
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14.07.2022 14:51 Відповісти
нет кращий вариант идти в наступление. Но с этим как-то пока не очень
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14.07.2022 14:55 Відповісти
тікайте тварі поки можете
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14.07.2022 15:02 Відповісти
Біжи Ваня, біжи 🤣
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14.07.2022 15:57 Відповісти
 
 