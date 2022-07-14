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війна (56913) МВФ (1342) прогноз (288) економіка (713) Крісталіна Георгієва (61)

Прогноз МВФ: через вторгнення Росії до України 2022 рік буде складним, а 2023 - "ще важчим", - Георгієва

Новини Цензор.НЕТ Економіка

георгиева

Вторгнення Росії до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.

Про це заявила голова МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН. За її словами, 2022 рік буде складним, а 2023 - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".

"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", - зауважила вона.

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За її словами, війна в Україні "суттєво погіршила глобальний економічний прогноз" й лідери G20 повинні докласти зусиль до розв'язання економічних проблем.

Автор: Ольга Лузан
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Та ты шо, не может быть..
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14.07.2022 12:56 Відповісти
Йди какл€ти жарити, оракул в спiдницi
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14.07.2022 13:00 Відповісти
передайте этой озабоченной что 2022 уже как пол года идет , а к 2023 году нас приготовил великий и солнцеликий президент всех времен и народов - дядя вова , у нас все есть для преодоления трудностей , хорошие дороги, шаурма и шашлыки.
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14.07.2022 13:00 Відповісти
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14.07.2022 13:01 Відповісти
Наш клоун послав вас вжопу і нам пофігу.
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14.07.2022 13:21 Відповісти
А с чего она взяла, что Параша будет ещё существовать в 2023-м году?
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14.07.2022 13:21 Відповісти
Война Украины с мавзолейным Б ыдлом идет минимум 400 лет...
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14.07.2022 13:36 Відповісти
 
 