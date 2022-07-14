Прогноз МВФ: через вторгнення Росії до України 2022 рік буде складним, а 2023 - "ще важчим", - Георгієва

Вторгнення Росії до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.

Про це заявила голова МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН. За її словами, 2022 рік буде складним, а 2023 - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".

"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", - зауважила вона.

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За її словами, війна в Україні "суттєво погіршила глобальний економічний прогноз" й лідери G20 повинні докласти зусиль до розв'язання економічних проблем.