Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Серед 12 загиблих внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами є маленька дитина. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Світлини оприлюднило ДСНС.

"Ми не знали, що біль може бути безкінечним, а сльози – неспинні… Жодні слова тут зайві. Станом на 12:40 – 12 загиблих. Серед них – немовля… На місці страшної трагедії працюють 90 рятувальників, а також - кінологи та психологи", - додали рятувальники.

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