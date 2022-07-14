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Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Серед 12 загиблих внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами є маленька дитина. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Світлини оприлюднило ДСНС.

"Ми не знали, що біль може бути безкінечним, а сльози – неспинні… Жодні слова тут зайві. Станом на 12:40 – 12 загиблих. Серед них – немовля… На місці страшної трагедії працюють 90 рятувальників, а також - кінологи та психологи", - додали рятувальники.

Також читайте: Наслідки ракетного удару російських окупантів по Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина 01
Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина 02

Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+87
Твари!!!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2022 13:14
+74
****, ******* вже по бєлгороду
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14.07.2022 13:14
+71
русня не люди..., если может кто сомневался на 5 месяц войны, то почитайте, что они пишут насчет этого удара по Виннице...
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14.07.2022 13:17
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КАЦАПИ!!! Будьте прокляті!!!
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14.07.2022 13:44 Відповісти
И шо им от этого?они должны быть убиты. Убиты те кто стрелял,корабли известны. На каждый прилет в мирный город должно быть утоплено одно ихнее корыто с Калибрами,уже есть чем. Зеля не бзди,дай команду!
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14.07.2022 19:46 Відповісти
Зато Евросоюз быстренько поспешил нагнуть Литву и разрешить зеленый коридор росийским нацистам в окупированный Кенигсберг. А Шольц все никак не угомонится со своими переговорами с ******. Как им тварям спиться?
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14.07.2022 13:44 Відповісти
Где наша ответка на терракты?! Плесень зеленая, до каких пор ты, ссыкло, будешь позволять тварюкам терроризировать гражданских?! за каждого погибщего украинца должна быть изничтожена тысяча кацапов.
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14.07.2022 13:45 Відповісти
Допустим, вы президент.Как вы будете изничтожать стоптиццот кацапов, поделитесь мудростью.Приём.
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14.07.2022 14:04 Відповісти
Дорослий хлопчик вирішив погратися в президенти, 73% цю дибільну ідею підтримали. Згорнули ракетну програму, урізали бюджет на армію бо не сможем строить дороги. А тепер усі ниють що нема чим відповісти.
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14.07.2022 14:46 Відповісти
А за кучму чого не згадуете, чи не він здав ядерну зброю і 600 ракет, які зараз повертаються в Харків? За овоща, який мав міністра оборони громадянина лаптестану і їх згадайте
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14.07.2022 17:34 Відповісти
за кучму не згадують, тому що ********** зараз не кучма, а клован дебільний. Йому й відповідати.
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14.07.2022 17:59 Відповісти
А таких захісників як ви хочеться мордою в гівно тикати, щоб наступним разом не обирали дебілів.

Если нет ума, то не ходи на выборы вообще. Это лучше, чем голосовать жопой
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14.07.2022 18:00 Відповісти
Тоді було пострадянське суспільство - вата в голові була практично в кожного виборця.
З тих пір виросло ціле покоління, яке в союзі не жило! Інтернет - це зі сфери фантастики було! Дві революції було!
Ну невже мозгів не хватає до цих пір для аналізу хто чим дихає і за кого голосуєш? Ну невже ти пішов би до стоматолога, який читав лише теорію? Я взагалі в шоці від таких розкладів.
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14.07.2022 18:13 Відповісти
Ядерну зброю кравчук здав.
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15.07.2022 17:54 Відповісти
какая ответка, але! На шашльіки ехать надо, лето же
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Дуже цинічно, але -- уже ржом, па-пріколу. Як пригадаю як наш клоун по фонтанчиках бігав, а мудрий нарід в екстазі (Екстаз - позитивно забарвлений афект. Вищий ступінь захвату, наснаги, інколи переходить в несамовитість). Немає слів.
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14.07.2022 22:26 Відповісти
Да насрать этим зажравшимся тварям. Им главное, что бы негритосы не голодали.
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14.07.2022 13:47 Відповісти
ракета с *********?
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14.07.2022 13:46 Відповісти
з моря
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14.07.2022 14:06 Відповісти
тварини
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14.07.2022 13:46 Відповісти
Все кто за войну, и которые её умудряются ещё как-то оправдывать, смотрите суки, это и ваших рук дело. Возмездие придет к вам рано или поздно.
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14.07.2022 13:47 Відповісти
ЄРМАК, І НА ТОБІ, РАСЄЙСЬКІЙ ххх ЦЯ КРОВ НЕВИННО УБІЄННИХ!
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14.07.2022 20:56 Відповісти
Чому гинуть діти простих громадян, а діти і онуки кремлівських старців спокійно проживають на заході. Бити потрібно по рідним кремлівських нелюдей, тільки це зможе їх зупинити.
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14.07.2022 13:50 Відповісти
Сажать родню, живущую на Западе - в лагеря как японцев - агенті врага.
Перезваниваетесь? Значит агенты.
Не нравится писсдудйте за свой паребрик в одних трусах.
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14.07.2022 14:09 Відповісти
Тому, що це дєрмакратія, толерастія...
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15.07.2022 17:56 Відповісти
За пів року можна було б програму для смартфона зробити, щоб коли бачиш ракету - натиснув кнопку і інформація пішла на загальну базу й показала траекторію. Тисячі людей бачать ці ракети, які пролітають над їх головами. Вони елементарно збиваються стінгерами, так як не мають теплових "ловушок", задача засікти їх завчасно. Систему з мікрофонів можна було б поставити на сотових вишках та інше. Але таке враження, що влада зовсім не зацікавлена "закрити небо" ., бо договорняки простіше робити коли люди налякані.
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14.07.2022 13:57 Відповісти
На кожному даху стінгер не поставиш. А у зелених вже вибори, їм не до людей. Та й треба думати куди тікати після війни - тут або Ростов, або поховаюсь свої.
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14.07.2022 16:11 Відповісти
Где добробаты? Ермак не идёт к горе - гора должна сама найти его.
И тогда мы быстро получим много дальнобойного оружия.
И положим конец этим обстрелам.
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14.07.2022 14:02 Відповісти
Чому не викладати? Нехай бачить весь світ!
Саме з таких фото почалась реальна допомога зброю з Європи.
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14.07.2022 14:06 Відповісти
ти ********?! хто сором втратив ?! та на весь світ про це кричати потрібно!
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14.07.2022 14:13 Відповісти
Ти ідіот? Злочини русні повинні бачити у всьому світі!
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14.07.2022 14:35 Відповісти
Я вам казав пігулки не випльовувать!!у вас загострення.
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14.07.2022 14:37 Відповісти
потрібно тим тваринам оголошувати джихад і вбивати їх всюди де тільки можна без розбору

і біомусор з луганди знищувати треба так само
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14.07.2022 14:15 Відповісти
Вже відомо що запускали з підводного човна. Розвідка повинна знати хто там капітан. У капітана є рідні і діти, вони повинні понести покарання. Якщо орки будуть розуміти, що своїми діями вони можуть спричинити смерть своїх близьких і дітей, тоді вони можливо відмовляться виконувати злочинні накази.
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14.07.2022 14:22 Відповісти
люто плюсую!
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14.07.2022 14:25 Відповісти
Військова база Севастополь повинна бути знищена
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14.07.2022 15:47 Відповісти
Знать людей нужно пофамильно, всей страной сбросимся на то, чтобы лучшие наемники мира охотились за их семьями.
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15.07.2022 06:23 Відповісти
Просится ракетный удар по центру принятий террористических решений. Координаты цели всем известны.
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14.07.2022 14:26 Відповісти
пусть будут прокляты до последнего колена вместе со своими выбл*дками.

эта нация не имеет права на существование.

Царствие небесное погибшим!
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14.07.2022 14:29 Відповісти
рашисткие военные, мусора и гебнюки должны быть объявлены вне закона, все.
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14.07.2022 14:33 Відповісти
😪
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14.07.2022 14:34 Відповісти
Злість рве душу...**** кончена мразота !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2022 14:36 Відповісти
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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14.07.2022 15:00 Відповісти
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14.07.2022 15:12 Відповісти
Цього могло не бути... Нам треба зброя
https://www.youtube.com/watch?v=nn5_ytGU8uM

Віниця ми з тобою!!!

Дайте більше зброї і ми росію знищемо як останніх хробаків!!!
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14.07.2022 15:16 Відповісти
КОЖЕН КАЦАП ЗАСЛУЖИВ ТІЛЬКИ СМЕРТЬ !!!
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14.07.2022 16:57 Відповісти
Кучма с.своим Будапешским меморандумом должен ответить. Оставить нас без оружия.
Наверняка его дети в безопасности и тепле.
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14.07.2022 16:59 Відповісти
Не кучма а кравчук.
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15.07.2022 17:57 Відповісти
А чому орки не ******** ВР та Банкову? Якщо б хотiли, то для ейфективностi вже бахнули би. Тому можна пульнути по Бялгороду.
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14.07.2022 17:08 Відповісти
там ппо пять рядів
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14.07.2022 19:21 Відповісти
І Кончу-Заспу охороняють.
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14.07.2022 20:46 Відповісти
Ви от бачили, щоб коли небудь прилітало в Голосіївський район? Так отож. Бо цей район ближче всього до Кончи-Заспи.
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14.07.2022 20:47 Відповісти
Шульцману ці кадри на його сторінку викласти...хай ратує за газ , перемовини , невтручання ..... Хай іде нах й разом з кораблем"москва".
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14.07.2022 17:31 Відповісти
Якщо я в Україні почую хоч щось на підтримку чи виправдання росії, ця людина помре!
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14.07.2022 17:33 Відповісти
Ненавиджу рашистів! Нема їм прощення навіки за злочини проти українців!
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14.07.2022 17:56 Відповісти
Не кажется ли вам, что данный теракт произведен для того, чтобы отвлечь внимание от скандала, который разгорелся вокруг деятельности агента рф Ермака. Очень подозрительно запускать среди бела дня 7 ракет по одной из центральных площадей Винницы атакуя офисный центр и концертный зал.
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14.07.2022 18:03 Відповісти
Удар по базам Севастополя уже назрел!
Только месть, это блюдо, требующее особого подхода. Дождаться, когда на базы пришли заправляться топливом, ракетами...
В общем, разведка знает лучше, когда и где, но что бы так, чтобы уцелевший флот рашистов убрался на Южный полюс.
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14.07.2022 18:03 Відповісти
Доказательства?
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14.07.2022 20:49 Відповісти
Будьте прокляты, фашисты! Нет вам прощения!
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14.07.2022 18:10 Відповісти
За то еврошлюхи Литву нагнули а Канада параше отремонтировала турбины.
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14.07.2022 18:45 Відповісти
На відміну від Кременчука по Вінниці прилетів високоточний Калібр, так що цілили по центру міста, де було в той час багато людей, спеціально
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14.07.2022 19:46 Відповісти
Калібр такий високоточний, як із лопати автомат!
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14.07.2022 21:44 Відповісти
Там не было военных объектов.
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14.07.2022 20:50 Відповісти
російські нелюди
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14.07.2022 20:36 Відповісти
Мы должны отвечать на каждый удар рашки равноценным ударом. Иначе это никогда не закончится
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14.07.2022 21:27 Відповісти
Ну что я вам скажу. Цель жизни каждого нормального украинского мужчины после этого должна заключаться в уничтожении нескольких русских.
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15.07.2022 06:21 Відповісти
Люди, коли ви перестанете ігнорувати сигнали тривоги?! Де ви шпацеруєте в розвалу, коли повітряна тривога?!
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15.07.2022 08:05 Відповісти
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