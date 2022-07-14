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Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Серед 12 загиблих внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами є маленька дитина. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Світлини оприлюднило ДСНС.
"Ми не знали, що біль може бути безкінечним, а сльози – неспинні… Жодні слова тут зайві. Станом на 12:40 – 12 загиблих. Серед них – немовля… На місці страшної трагедії працюють 90 рятувальників, а також - кінологи та психологи", - додали рятувальники.
Топ коментарі
+87 oleg1966
показати весь коментар14.07.2022 13:14
+74 Моксим тоцЯк
показати весь коментар14.07.2022 13:14
+71 Hanka Panyanka
показати весь коментар14.07.2022 13:17
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Если нет ума, то не ходи на выборы вообще. Это лучше, чем голосовать жопой
З тих пір виросло ціле покоління, яке в союзі не жило! Інтернет - це зі сфери фантастики було! Дві революції було!
Ну невже мозгів не хватає до цих пір для аналізу хто чим дихає і за кого голосуєш? Ну невже ти пішов би до стоматолога, який читав лише теорію? Я взагалі в шоці від таких розкладів.
Перезваниваетесь? Значит агенты.
Не нравится писсдудйте за свой паребрик в одних трусах.
И тогда мы быстро получим много дальнобойного оружия.
И положим конец этим обстрелам.
Саме з таких фото почалась реальна допомога зброю з Європи.
і біомусор з луганди знищувати треба так само
эта нация не имеет права на существование.
Царствие небесное погибшим!
https://www.youtube.com/watch?v=nn5_ytGU8uM
Віниця ми з тобою!!!
Дайте більше зброї і ми росію знищемо як останніх хробаків!!!
Наверняка его дети в безопасности и тепле.
Только месть, это блюдо, требующее особого подхода. Дождаться, когда на базы пришли заправляться топливом, ракетами...
В общем, разведка знает лучше, когда и где, но что бы так, чтобы уцелевший флот рашистов убрался на Южный полюс.