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Британія виділила Україні майже $3 млн допомоги для розслідування воєнних злочинів РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Уряд Британії оголосив про виділення приблизно 2,5 млн фунтів стерлінгів (2,98 млн доларів) Україні. Кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Пакет допомоги буде використаний для допомоги Генеральній прокуратурі України під час розслідування воєнних злочинів Росії.

"Свідчення жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших вуст, які я чула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди", - заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Сіммонс привітала рішення уряду щодо виділення коштів та відзначила рішучість українців протистояти звірствам Росії.

Також читайте: Венедіктова і Брінк обговорили розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Автор: Наталя Джума
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могу даже предположить кто наложит лапу на 50 млн - всеумеющий ермак

он сейчас предложит создать очередную комиссию по распределению денег - и ее возглавить
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14.07.2022 13:33 Відповісти
зелені ублюдки вже заявили, що злочинів немає, все ок.
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14.07.2022 13:38 Відповісти
Километры преступлений крыс путлера фиксировали на видосы даже дети...со всей Украины...
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14.07.2022 13:39 Відповісти
Все есть в Ютьюбе...Опытные следаки Скотланд ярда не приедут...Джонсон запретил...а Байден поддержал...дЕрмака с Безуглой зовите..."следаки" круче любых
Чужаков
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14.07.2022 13:43 Відповісти
В нас тут через суд баба Беня відсудила майже 4 міліарди гривень, а тут 3 $ міліони.
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14.07.2022 13:44 Відповісти
 
 