Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 17, зокрема загинули 2 дітей, - Офіс Генпрокурора

Внаслідок обстрілу Вінниці російськими військами загинули 17 осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+