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Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 17, зокрема загинули 2 дітей, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Внаслідок обстрілу Вінниці російськими військами загинули 17 осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Какого *** наши в ответ не ****** по городам *********. Какого *** молчат, почему не как в Израиле, обоссаный хамас ударил, Израиль в ответ ********* города Палестины. Почему наши дети гибнут а их ******** ходят спокойно по улицам. Города ********* должны быть в руинах, жители должны подыхать как свиньи каждый день, их дети должны быть с оторыаными головами и руками, *** ли ***** нет ответки никакой, ******* *****, мой Харьков разрушен в ***** мой район почти уничтожен с *** ли за поребриком эти ******* ходят и радуются жизни. Русню нужно уничтожать
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14.07.2022 13:48
+11
Керівник КБ "Луч" Коростильов гарантував за $40 млн (1.16 млрд грн) Розробку *********** системи ППО.
Натомість всім відомий Вава за 6 млрд грн будував дороги
Які стали у нагоді для рашистьких танків.
Чому не ракети? Бо там нема 30%!
Привіт Дерьмаку, Вава! Дивіться на фотки, хитродупі неукраїнці...
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14.07.2022 13:57
+9
Нет в преисподней такого проклятого места, которое заслуживает русня. Страна ублюдочного биомусора.
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14.07.2022 13:47
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Думаю знову може бути прильот. Обережно там.
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14.07.2022 13:47 Відповісти
***** тебе смешно? Смайлики весёлые ставишь дегроид ******
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14.07.2022 13:49 Відповісти
Нет в преисподней такого проклятого места, которое заслуживает русня. Страна ублюдочного биомусора.
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14.07.2022 13:47 Відповісти
Именно страна, включая всех её недоразвитых жителей, а не только ху*ло и приближенные к нему, как любят вещать некоторые зарубежные политиканы.
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14.07.2022 14:07 Відповісти
Там вся страна - коллективное *****. Координаты вводил и выполнял пуск ракет по мирным отнюдь не сам *****.
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14.07.2022 14:24 Відповісти
Вот бы узнать номер мобильный того кто вводит координаты, и с подменой номер шоб высветилось путин, отправить ему смс с координатами Берлина... и дописать. это приказ
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14.07.2022 14:40 Відповісти
Какого *** наши в ответ не ****** по городам *********. Какого *** молчат, почему не как в Израиле, обоссаный хамас ударил, Израиль в ответ ********* города Палестины. Почему наши дети гибнут а их ******** ходят спокойно по улицам. Города ********* должны быть в руинах, жители должны подыхать как свиньи каждый день, их дети должны быть с оторыаными головами и руками, *** ли ***** нет ответки никакой, ******* *****, мой Харьков разрушен в ***** мой район почти уничтожен с *** ли за поребриком эти ******* ходят и радуются жизни. Русню нужно уничтожать
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14.07.2022 13:48 Відповісти
ну ось так, Серьога, ось так. сидимо в Харкові, ловимо хлєбалом іскандери... а русня собі живе за порєбріком пріпєваючі, так на пляшці, але їм це подобається... а нам бач дядя який дає зброю, не дозволя рузкіх вбивати, бо бач ruzzian lives matter
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14.07.2022 13:51 Відповісти
Не разрешают убивать американским оружием. Потому что могут прекратить поставки. Совковым черметом можно стрелять куда угодно. Вопрос лишь в наличии.
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14.07.2022 13:57 Відповісти
Совкового чермета на такие расстояния у нас нет.
Ну и что делать будем?
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14.07.2022 14:19 Відповісти
Якщо влада країни неспрможна захистити своїх громодян, то, або громодяни змінють владу країни, або громадяни змінють країну.
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Импровизировать. Благо, мозги и руки есть.
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14.07.2022 14:53 Відповісти
Да тут Беларус должна ответить
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14.07.2022 14:00 Відповісти
Не горячись. Знаю что эмоции зашкаливают. Здесь нужно холодную голову и нестандартные решения принимать
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14.07.2022 13:52 Відповісти
Нам нечем давать ответку. Разве шо зайти в какое село ночью прифронтовое и вырезать там всех ножами. А дома посжигать коктейлями молотова.
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14.07.2022 13:53 Відповісти
а потом задать себе вопрос - зачем?
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14.07.2022 13:59 Відповісти
ну хотя бы ради забавы а ваще око за око. пока не убьем последнего кацапа покоя Украине не будет...
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14.07.2022 14:38 Відповісти
Лучшее решение это бить по белгороду курсу брянску и по остальным помойкам, что б ******** за поребриком орала не своим голосом. А реакция зеленой сопли постоянно "расея країна терорист. Расея погана, ай яй яй" и толку от этого
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14.07.2022 13:56 Відповісти
Вообще, человек прав. Вырезать синей надо с холодной головой, а не на эмоциях пострелять по засцаному селу без малейшего ущерба для кацапни. Ответка должна быть такая, чтобы свиньи сцались от одной мыли об Украине, а для этого надо отключить эмоции и готовить месть с холодной головой.
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14.07.2022 14:01 Відповісти
После такого можно например аннулировать все договорняки по зерну. Европе или кому там нужно зерно??? Пусть договариваются с рашистами. Терракт как основание срыва договоренностей нужно использовать. Только агресивная политика шантажа (зеркальные меры) заставят услышать любую позицию в сегодняшнем мире.
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14.07.2022 13:55 Відповісти
Можно еще атомными станциями шантажировать. Мол не дадите оружие нам - устроим вам 16 чернобылей
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14.07.2022 13:58 Відповісти
Ну это последний козырь. Я про это думал. Правильнее шантажировать официальным выходом страны из договора о нераспространении ЯО (все основания для этого есть как ни когда лучшие) и создании полного цикла обогащения урана до оружейноно уровня.
Простые перестрелки и сопли здесь просто неуместны. Тем брлее против такого противника и с такими союзниками как у Украины.
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Бить по их городам и тем более мосту не очень хорошая и правильная перспектива как бы это не выглядело правильно и не хотелось со стороны на горячую голову
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14.07.2022 13:56 Відповісти
Вот тут не соглашусь. Бить по мостам и городам свинарника не просто хорошая идея, это обязательный пункт. Но бить надо так, чтобы наносить максимальный ущерб кацапне, а не парковки взрывать.
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14.07.2022 14:14 Відповісти
У Украины нет технической возможности.покрыть ударами даже пол свинарника. Не говоря уже о Сибири и далее а у них возможность покрыть всю Украину есть. Силы не сильно равны. Поэтому нужно действовать жестко но в какой то мере изподтежка
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14.07.2022 14:24 Відповісти
А навіщо вам "пол свинарника и Сибирь"? Треба знищувати точки запуску ракет. Наприклад Харків обстрілюють з бєлгодськой обл., до чого тут Сибір?
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14.07.2022 14:52 Відповісти
Керівник КБ "Луч" Коростильов гарантував за $40 млн (1.16 млрд грн) Розробку *********** системи ППО.
Натомість всім відомий Вава за 6 млрд грн будував дороги
Які стали у нагоді для рашистьких танків.
Чому не ракети? Бо там нема 30%!
Привіт Дерьмаку, Вава! Дивіться на фотки, хитродупі неукраїнці...
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14.07.2022 13:57 Відповісти
Наталя-Поганка2

@ogBYflJDCLt6ijP

Вінниця. Ракета. Пологовий будинок. Але що це поряд з голодаючими африканськими дітьми... правда ж, ООН!?!? Може в Стамбулі обговорите ЦЮ тему!?!?
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14.07.2022 14:15 Відповісти
"африканськими дітьми" - это блм....Вы что на святое покусились?
а на укр. детей миру нас*ть, это же не негры....
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Тут дело такое... Мало ракет у нас. И "советских", и тем более "импортных". Не можем позволить себе херачить по ТРЦ и парковкам - боеспособность орков это не подорвет. А накрыть склад с БК или скопление л/с и техники - оце діло!

А вообще я тебя, конечно, понимаю. Всё будет. Но сейчас другие приоритеты.
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14.07.2022 14:24 Відповісти
Скілько можна мисати цю маячню про "ТРЦ и парковки"? Треба знищувати точки звідкіля ведуться обстріли!
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14.07.2022 15:02 Відповісти
Кожен день смерті наших людей, дітей, розбомблені магазини, будинки і все, що попадає під ракети. Слів влади уже недостатньо, що це роблять терористи. А що, не можна хоть раз дати пілюлєй тим рашинським підворотням, це ж елементарно, Суми, Чернігів, Харків розташовані від них майже на витягнуту руку, вже прийшла пора, бо нікому не потрібні українці з їх бідою, всі ж за кордон не виїдуть, на все потрібні фінанси, а скільки терпіти ще...
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14.07.2022 15:28 Відповісти
 
 