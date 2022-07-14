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Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 17, зокрема загинули 2 дітей, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Вінниці російськими військами загинули 17 осіб, серед них двоє дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - йдеться в повідомленні.
Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Топ коментарі
+12 Серьога Харківський
показати весь коментар14.07.2022 13:48
+11 Віталій Ковальчук 348eeb8a
показати весь коментар14.07.2022 13:57
+9 18c49ed2
показати весь коментар14.07.2022 13:47
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Будь ласка, зачекайте...
Ну и что делать будем?
Простые перестрелки и сопли здесь просто неуместны. Тем брлее против такого противника и с такими союзниками как у Украины.
Натомість всім відомий Вава за 6 млрд грн будував дороги
Які стали у нагоді для рашистьких танків.
Чому не ракети? Бо там нема 30%!
Привіт Дерьмаку, Вава! Дивіться на фотки, хитродупі неукраїнці...
@ogBYflJDCLt6ijP
Вінниця. Ракета. Пологовий будинок. Але що це поряд з голодаючими африканськими дітьми... правда ж, ООН!?!? Може в Стамбулі обговорите ЦЮ тему!?!?
а на укр. детей миру нас*ть, это же не негры....
А вообще я тебя, конечно, понимаю. Всё будет. Но сейчас другие приоритеты.