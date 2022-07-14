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Кулеба про удар РФ по Вінниці: Судитимемо російських військових за кожну краплю української крові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний удар росіян по Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив у Twitter.

"У той час як у Гаазі триває Конференція щодо відповідальності РФ за злочини в Україні під керівництвом (міністра закордонних справ Нідерландів) Вопке Гукстри, Росія скоює ще один воєнний злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. Ми будемо судити російських військових злочинців за кожну краплю української крові та сліз", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.

Також читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Судити потрібно не тільки тих хто вбиває зараз українів. Але й тих, хто багато чого не зробив для захисту України, перебуваючи при владі.
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14.07.2022 13:53
+21
Та досить вже цих голослівних заяв! Дістало! Хто буде сидити? Де? Коли? Як?
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14.07.2022 13:52
+20
судити не треба - треба прсто вбивати
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14.07.2022 13:50
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судити не треба - треба прсто вбивати
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14.07.2022 13:50 Відповісти
Пошли вы на х#й🤢👹👺🤡🐛🐸‼️‼️‼️…ВЧЕРА РЕШИЛИ СДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ Одессу РАЗМИНИРОВАЛИ Херсон УРОДЫ ВЫ ХИТРОСДЕЛАННЫЕ‼️😩
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14.07.2022 14:06 Відповісти
орда ******! Будьте ви прокляті на віка!
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14.07.2022 13:50 Відповісти
Як ти когось судитимеш, коли ти встрілити в їх бік боїшся...
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14.07.2022 13:51 Відповісти
Ти навіть не можеш знищувати логістичні ланцюги та склади на підступах до нашої території... пусті слова...
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Та досить вже цих голослівних заяв! Дістало! Хто буде сидити? Де? Коли? Як?
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14.07.2022 13:52 Відповісти
зе буде сидіти в кріслі преза, слуги на мальдівах, а народец біля параші.
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14.07.2022 13:58 Відповісти
******* включить это ж святое
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14.07.2022 14:00 Відповісти
Рота закрив - робоче місце прибране.
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14.07.2022 14:42 Відповісти
В Стамбуле на переговорах?
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14.07.2022 13:52 Відповісти
ага, з доброї волі рашистів
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Судити потрібно не тільки тих хто вбиває зараз українів. Але й тих, хто багато чого не зробив для захисту України, перебуваючи при владі.
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14.07.2022 13:53 Відповісти
Починаючи від покійного Кравчука.
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14.07.2022 14:56 Відповісти
пшеницей ?
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Про Кременчук не забули? Про Маріуполь? Бучу? Ще тисячі загублених українців? Кожен день кацапня скоює злочини проти людяності. І буде скоювати поки хтось пи#дить в відосіках,узгоджує якісь ліві санкції, домовляється?! !?! з кацапами про вивіз зерна.
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Чтобы судить нам нужно победить Московию. А у нас заявляют что мы готовы остановиться на до *24 февраля* не то что уничтожить Москву.
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Унічтожитєль
Тут фронт тримається на морально вольових, а він унічтожає московію

Опускайся на землю
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14.07.2022 13:59 Відповісти
Не про#би свій окоп "морально-вольовий". Аби не вмішувалися політикани,то на морально- вольових вже би Донецьк штурмували.
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14.07.2022 14:02 Відповісти
Влада жидко сере відповісти кацапам по точкам обстрілів нашвх міст. А ви про мацкву. Ми свої землі, окуповані ще з 14-року повернути не можемо.
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14.07.2022 15:10 Відповісти
аж до мурашок заява. я вже бачу, виходить зе на сцену приспускає штанішки, і обрізаним по клавішам, потом говорить какая разніца, буря аплодисментів, арестович і єрмак даруть квіти, і бидломаса кричить браво.
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14.07.2022 13:54 Відповісти
***** як вже заїбали оці акценти дитячі у висловленнях, ніби інші не діти шо загинули і постраждали - *****, ніби їм жить не хочеться чи почуватись. 17 людей загинуло, до чого тут діти чи ні!
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14.07.2022 13:55 Відповісти
Там еще пятьдесят в тяжелом состоянии. И это еще не всё разобрали. Там жилое место, людное время, середина дня. Безумие стрелять туда в такое время. Ночью там бы никого не было. Это обычный терроризм.
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14.07.2022 13:58 Відповісти
Вони втечуть за паребрік і хрен ти їх там дістанеш.
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14.07.2022 13:55 Відповісти
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14.07.2022 14:02 Відповісти
Кулеба, как глава мид Украины - когда хоть первую ноту протеста или озабоченность или вообще хоть что то выразим Беларуси? Исходя из деятельности мида Украины у нас добрые и душевные отношения.

Полный перечень заявлений мид по Беларуси

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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14.07.2022 13:57 Відповісти
Не буде цього. У вас кішка занадто слабка.
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14.07.2022 13:57 Відповісти
особенно прямая. вечно с нее что-то выпадает...
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14.07.2022 14:03 Відповісти
Что то мне подсказывает что все ето результат ваших вчерашних переговоров с рашистами в Стамбуле. Сделали шаг навстречу *****, вот он и решил что еще пару терактов и сделаете и другие шаги ему навстстречу. Так что зерно которое вы собираетесь вывозить с Украины будет пополам с кровью
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14.07.2022 13:58 Відповісти
все вірно! ***** це такий гопник-безпредєльщик. Якщо його бояться і йдуть на поклон то він далі бьє щоб боялись та поважали. Проста психологія злочинця-безпрєдельщика. Він боїться лише удару в відповідь
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14.07.2022 14:20 Відповісти
Ничтожества. Вы свой народ неспособны защитить, или хоть отомстить за погибших, о каких еще "судах" над террористами речь? Все знают, кто террорист - *****, и все ссут признать паРашу строной-террористом.
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14.07.2022 14:01 Відповісти
Щоб судити необхідно перемогти росіян, а не вести переговори та домовлятись. А заочні засудження для москалів це ні про що.
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14.07.2022 14:03 Відповісти
Балабольство гірше підарастії
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14.07.2022 14:06 Відповісти
извинияюсь, забыл еще про боевых генералов - вот их они не на словах судили, а путину все в очко заглядывали- чудный мир там рассматривали
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14.07.2022 14:09 Відповісти
Це вже просто неможливо витримати,є межа людському терпінню.Можете банити,але я вже не витримую.Нам потрібно вже зараз думати про відновлення ядерної зброї.В цьому брехливому, ,лицемірному,продажному світі тільки яз захистить нас.
Блювати хочеться від крокодилових сліз за голодаючими папуасами,коли годувати їх збираються кров'ю українуів.Коли німецькі шлюхи в черговий раз заморожують допомогу Україні,коли сита розбещена Європа на камери виголошує підтримку і "хоче" перемоги України,і в той же час тримає в кишені дулю,щоб не дай Боже ми не перемогли і рашка не розвалилася,бо їм не хочеться виходити з зони комфорту . Гидко,мерзенно,боляче.
Хтось скаже-нема грошей на яз.Та ми останнє продамо,але гроші зберем.Бо це запорука життя наших дітей.
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14.07.2022 14:10 Відповісти
Наша влада "бздить" в сторону кацапії з міномета бахнути, а ви за ЯЗ.
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14.07.2022 15:14 Відповісти
Яка безглузда відповідь імпотента!

Хто, де та коли їх буде судити? Їх треба залякати, почати вбивати на їхніх болотах, застосовувати зброю та не просити дозволу на це.

За Боїнг малазійський когось засудили? Так само засудять за тероризм в Україні та знищення цілого народу.
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14.07.2022 14:10 Відповісти
В сраку їх поцілуєте...Ви вже колоборантів та шпигунів судите...потім відпускають під заставу або просто так.
Тільки знищення і нічого іншого. Чому коригувальникам дають смішні максимум кілька років або і без того??? Це як так під час війни? Для бійців Безугла придумала розстріл, а для колоборантів і шпигунів з диверсантами - підозру???
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14.07.2022 14:11 Відповісти
Покажіть хоть одного засудженого чи покараного, не має?
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14.07.2022 14:14 Відповісти
***, а не зерно западным *********, до тех пор, пока террористы нашу страну обстреливают! Пусть ваши негритосы там подохнут от голода - ни одна зернина не должна быть отдана, пока, вы, зажравшиеся западные тварюки, не уничтожите террориста-*****!
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14.07.2022 14:14 Відповісти
головне дітей африки від голодухи спасать свої ***** дипломати *****. і головне згідно оманським домовленостей Одессу здать.
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14.07.2022 14:15 Відповісти
Чого чекати від цивілізованого світу в майбутньому,коли на його очах здуріла кацапня знищує 40 млн країну?Не знаю.Це приблизно теж саме,коли на вулиці якесь бурмило гамселить ногами беззахисну жінку,а з десяток мужиків стоять і дивляться.Хтось пропонує дати жертві дрючок для захисту,а інші сумніваються-а раптом,вона покалічить,або вб'є нападника...Їйбо,якось дивно і сюреалістично це все виглядає!Невже ніхто не підтримає нас і не стане поруч?
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Да не судить их нужно, а уничтожать! Как бешеных собак! В местах их скопления, в т.ч. на их поганой Рашке. Белгород, Курск, Ростов, Воронеж - это военные базы террористов, с которых ЕЖЕДНЕВНО убивают людей. Это базы террористов, которые нужно сравнять с землей, чтобы больше ничего никогда не выросло - как говорит их же поганый фюрер.
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Ну так судіть. Щож ви не судите їх. Вони сидять в Белгороді.
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14.07.2022 14:25 Відповісти
ты иди наше зерно срусскими и турками дерибань!
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Це ж яким надо бути тупоголовими баранами, щоб вірити у якусь там Гаагу чи Нюрнберг.
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14.07.2022 15:18 Відповісти
 
 