Кулеба про удар РФ по Вінниці: Судитимемо російських військових за кожну краплю української крові
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний удар росіян по Вінниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив у Twitter.
"У той час як у Гаазі триває Конференція щодо відповідальності РФ за злочини в Україні під керівництвом (міністра закордонних справ Нідерландів) Вопке Гукстри, Росія скоює ще один воєнний злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. Ми будемо судити російських військових злочинців за кожну краплю української крові та сліз", - наголосив міністр.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.
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Блювати хочеться від крокодилових сліз за голодаючими папуасами,коли годувати їх збираються кров'ю українуів.Коли німецькі шлюхи в черговий раз заморожують допомогу Україні,коли сита розбещена Європа на камери виголошує підтримку і "хоче" перемоги України,і в той же час тримає в кишені дулю,щоб не дай Боже ми не перемогли і рашка не розвалилася,бо їм не хочеться виходити з зони комфорту . Гидко,мерзенно,боляче.
Хтось скаже-нема грошей на яз.Та ми останнє продамо,але гроші зберем.Бо це запорука життя наших дітей.
Хто, де та коли їх буде судити? Їх треба залякати, почати вбивати на їхніх болотах, застосовувати зброю та не просити дозволу на це.
За Боїнг малазійський когось засудили? Так само засудять за тероризм в Україні та знищення цілого народу.
Тільки знищення і нічого іншого. Чому коригувальникам дають смішні максимум кілька років або і без того??? Це як так під час війни? Для бійців Безугла придумала розстріл, а для колоборантів і шпигунів з диверсантами - підозру???