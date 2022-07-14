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НАТО (5167) зброя (5769) Україна (5237)

"Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - представник НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

У НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з коментаря офіційного представника Альянсу на статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною" (NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling).

"Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - йдеться в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ, - речник ЄС Стано

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А мы дивлячись на єрмака ***** в цьому не впевнені
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14.07.2022 14:05
+4
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14.07.2022 14:12
+3
Ніхіло хімарсами прикурити дали москалям, почали вибухати концерви ті що готувалися на крайній випадок.
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14.07.2022 14:11
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поставить и любоваться ею
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14.07.2022 14:04 Відповісти
А ми не впевнені,бо знаємо що таке хуцпа.
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14.07.2022 14:04 Відповісти
Сам факт подобных разговоров со стороны союзников уже настораживает.
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14.07.2022 14:05 Відповісти
v perevode ce označae - daže ne pytaijtesj raspilivatj. Kak-to tak.
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14.07.2022 15:39 Відповісти
А мы дивлячись на єрмака ***** в цьому не впевнені
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14.07.2022 14:05 Відповісти
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14.07.2022 14:12 Відповісти
та пох їм збереження вашої зброї зброї.
головне втриматися в креслах
там у них цілий рік жнива.
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14.07.2022 14:06 Відповісти
Це вкид
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14.07.2022 14:40 Відповісти
Я вірю, що та зброя, яка потрапляє до рук відповідальних військових (Залужного і його підлеглих) - використовується належним чином.
Але - перед цим вона транспортується Україною. А тиловики - це ще ті "прапорщикки"...
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14.07.2022 14:11 Відповісти
Навіщо наражатися на небезпеку з натівською?!!
Можна торгувати кацапською,трофейною!
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14.07.2022 15:09 Відповісти
Ніхіло хімарсами прикурити дали москалям, почали вибухати концерви ті що готувалися на крайній випадок.
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14.07.2022 14:11 Відповісти
представник нато най іде в дупу... нато як організація імпотенти
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14.07.2022 14:30 Відповісти
Чому ніхто не скаже "обеспокоенньім", що за бажаня,Україна може продавати московицьку трофейну зброю,від автомату до гаубиці ,і від бронемашин до САУ!
І не по одиніцях,а на вагу! Від "мосінки" до " утес" - на будь який смак!
3 тони АК + 2 тони рпг різних типів,наприклад?! Або "панцир"? Потрібно?
Хто продає? РАША!
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14.07.2022 15:06 Відповісти
Через що Генеральний штаб ЗСУ і є безпосереднім отримувачем озброєнь від країн-партнерів...
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14.07.2022 16:47 Відповісти
 
 