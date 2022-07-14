"Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - представник НАТО
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У НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з коментаря офіційного представника Альянсу на статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною" (NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling).
"Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників", - йдеться в коментарі.
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головне втриматися в креслах
там у них цілий рік жнива.
Але - перед цим вона транспортується Україною. А тиловики - це ще ті "прапорщикки"...
Можна торгувати кацапською,трофейною!
І не по одиніцях,а на вагу! Від "мосінки" до " утес" - на будь який смак!
3 тони АК + 2 тони рпг різних типів,наприклад?! Або "панцир"? Потрібно?
Хто продає? РАША!