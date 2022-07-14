Україна контролює кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україні чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку. Зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Міллі відзначив ефективність роботи ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.

"Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", - наголосив Залужний.

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