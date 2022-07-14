Україна контролює кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів, - Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україні чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку. Зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
Водночас Міллі відзначив ефективність роботи ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.
"Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", - наголосив Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Шапталі вірю.
ОП і ЗЕ
НЕ ВІРЮ!!!
Вон ветеринарові теж приходиться зі свинями працювати!
Тем паче, що зараз по російськіих пабликах крутять видео, де скритою камерою знято як з багажника цівільного авто продають NLAW та Javelin.
Торговці, звісно, розмовляють гарною українською.
Але - перед цим вона транспортується Україною. А тиловики - це ще ті "прапорщикки"...
Є відповідальні за постачання зброї посадові особи, вони ж відповідальні за їх належну доставку, експедицію, зберігання та призначення осіб, які це здійснюють.
- США надає ЗСУ ********** до цієї зброї.
- США указує ЗСУ практично онлайн координати цілей.
Тепер питання:
де в цій схемі героічний Верховний Боневтік, і весь його кротячий ОПУ разом з Ермаком?
(с)
А тепер нам почнуть розповідати зелені, що сенаторка неправа, бо бачте, ми зброю контролюємо.
Так, тут вона не права, а те що Єрмак зрадник, на рахунку якого Оман, розмінований Чонгар і т.п., це факт!
Самі на нуль не поїдуть,а будуть вимагати для рахуваня та обліку доствити їм у безпечне місце!
В кремлі аплодують такому.
Від автоматів до гаубіц,і від бронемашин до танків і САУ!
І всі можуть звинувачувати рашку!
Если они украденные комбайны видели,то думаеш гаубицу не видят?!
Есть такая штука - активные и пассивные трекеры,их в фильмах даже показывают!
Vse oni tam boljno takie "zaxvatnye' (libo za-vatnye).
Ne uveren, čto ne s botom tolkuju, no obščee pravilo dokazyvanija, - dokazyvaet utverždajuščij, a ne otricajuščij. Tak čto ot vašego komenta isxodit takoj ne očenj sebe zapašok..
Гарний текст -- https://petrimazepa.com/uk/nova_molytva_armiyi