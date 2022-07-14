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Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

Сьогоднішній обстріл Вінниці РФ здійснила з акваторії Чорного моря. Дві ракети рашистів Повітряні Сили ЗСУ знищили.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 14 липня, близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці. Дві ракети було знищено зенітно-ракетними військами Повітряних Сил", - сказав він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.

Читайте: Кулеба про удар РФ по Вінниці: Судитимемо російських військових за кожну краплю української крові

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Час ******* по Криму. Потім відбудуємо.
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14.07.2022 14:11
+20
сходняками в Трускавці, асфальтом, дермаками і татаровими, безглуздою, тищенками, хламідіями та іньшою зеленою наволоччю.
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14.07.2022 14:26
+19
Стреляют с подлодок, чтобы было меньше времени для обнаружения ракет. Но подлодки где-то заправляются, пополняют бк, провизию. Вот это и должно быть целями для дальнобойных хаймарсов, которые только планируют поставлять. Украине жизненно необходимо возрождать свое военное ракетостроение.
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14.07.2022 14:20
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так так....але бульбашам непробачимо
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14.07.2022 14:10 Відповісти
топити кацапські лоханки....Але чим?
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14.07.2022 14:11 Відповісти
Шаурмою
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Можно еще асфальтом
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14.07.2022 14:13 Відповісти
Єрмаком ще можна. А наводку та раннє виявлення буде робити Верещук на зонтіку.
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14.07.2022 14:23 Відповісти
Или можно юзика с самолета скинуть. Там цунами и севаштополь смоет с лиза земли заразом
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14.07.2022 14:28 Відповісти
сходняками в Трускавці, асфальтом, дермаками і татаровими, безглуздою, тищенками, хламідіями та іньшою зеленою наволоччю.
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14.07.2022 14:26 Відповісти
вибачти безмзглою
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14.07.2022 15:12 Відповісти
До тих зечмонь, що не скажеш-все в яблучко.
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14.07.2022 16:21 Відповісти
лыжным пробегом
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14.07.2022 14:15 Відповісти
Гарпунами, чим же ще
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Ракетною системою «Асфальт», розроблено конструкторським бюро імені баби Бені, головний конструктор преЗедент.
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Час ******* по Криму. Потім відбудуємо.
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14.07.2022 14:11 Відповісти
По базе в Севастополе.
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14.07.2022 14:20 Відповісти
Предоставь чем сразу и ударим
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14.07.2022 14:32 Відповісти
Я так думаю за 5 мес. мы уже сделали десяток балистических ракет типа Гром?
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14.07.2022 14:51 Відповісти
не с зелеными аниматорами.. они ссаться кротов портнова-татарова дерьмака арестовать, а те - не разрешат ничего для защиты Украины сделать, но петь в ушко Найвэлычнишому будут сладко про его найвэлычни-шисть
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14.07.2022 15:40 Відповісти
Ви ж бачите, що ракет дають тільки трошки.., спецом, мабуть, щоб ми ними не.**уярили
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14.07.2022 14:50 Відповісти
як довго світ буде зволікати з визнянням рашки державою-терористом?!
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14.07.2022 14:12 Відповісти
як тільки ядерна зброя перестане в рашці існувати, так одразу
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14.07.2022 14:13 Відповісти
значит никогда?
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14.07.2022 14:17 Відповісти
Чому одразу "ніколи"?
Період напіврозпаду Урану235 = 7,04⋅10^8 років
Для плутонію 239 - 24 360 років

Треба трошки зачекати
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14.07.2022 14:28 Відповісти
Хоча якщо серьозно, то там використовується дуже високоочищені ізотопи. І бомба не буде працювати набагато раніше ніж 50% активної речовини перетвориться на кізяк.
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14.07.2022 14:30 Відповісти
Взагалі ніякого зв'язку, скоріш за все до осені їх визнають терористами.
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14.07.2022 15:18 Відповісти
Є в мене мрія що цей день прийде
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку ... вся його родина.
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Калибр достаточно точная ракета. Так что не несите тут чушь что попадание в гражданский обьект притом сразу несколькими ракетами было случайным.
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14.07.2022 14:13 Відповісти
"Очень точно" - и прямо в парковку .
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14.07.2022 14:35 Відповісти
Как видно из фото видео - недостаточно точная это ракета. Точность+/- центр города, что для террористов вполне достаточно.
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14.07.2022 14:52 Відповісти
Ну как сказать, как сказать... метров 15 туда, метров 15 сюда...
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14.07.2022 15:19 Відповісти
150
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14.07.2022 15:48 Відповісти
какая разница говорил человек времен Азова...теробороны...и волонтеров..
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14.07.2022 15:59 Відповісти
Ну, не дарма ж вони там стоять на рейді. Ми повині були бути готові, що по нам будуть гатити.

Знищення севастополю може нас врятувати, якщо цього не зробити - нам буде дуже важко.
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14.07.2022 14:14 Відповісти
А нашолюдя куда девать?или предлагаете фигачить всех как в Грозном?
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14.07.2022 14:18 Відповісти
Пропоную хєрачити по флоту! Ви проти?
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14.07.2022 14:32 Відповісти
Якщо будемо "соромитися та піч колупати"-все одно на зарахується.., тому хоча б по корабелькам""(ой!!А як же "дзєрно" для голодной " милой Африки"??Низзя??
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14.07.2022 14:52 Відповісти
кто хотел, тот выехал...
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14.07.2022 16:01 Відповісти
Закидаємо ватостополь шматками асфальту та шашликами.
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14.07.2022 14:22 Відповісти
чур первый шампур мне
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14.07.2022 14:24 Відповісти
всіх кацапів на ножи
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14.07.2022 14:14 Відповісти
А это нужно делать и без шуток пока ракет дальнобойных не дают или не разрешают ими по территории раши бить наши с позволения сказать западные союзники.Чеченцы тоже так воевали палками и ножами пока трофейное оружие у цапов не набрали.Видел ещё в 2016 интервью какого то чеченского добровольца из батальйона шейха Мансура воюющего сейчас на стороне Украины где он об этом рассказывал
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14.07.2022 14:38 Відповісти
на кол
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14.07.2022 16:02 Відповісти
Когда уже будем уничтожать рашистские корабли и подлодки которые каждый день бомбят наши города? Уже вроде как все у нас для етого есть. Почему до сих пор севастопольская бухта не уничтожена?
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14.07.2022 14:15 Відповісти
А вот х#й его знает. Один пи#деж про уничтожение крымского моста,наступление на Херсон и тому подобное. Или делайте или вообще молчите.
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14.07.2022 14:17 Відповісти
Щоб дати таку відповідь клоуну потрібні бронепамперси.
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14.07.2022 14:24 Відповісти
Зараз не на часі - ведуться перемовини з паРашею про вивіз зерна для голодуючих народів африки і проголошена тимчасова тиша на морі...

Отже - гівнокомандувач веде велику політику.
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14.07.2022 15:01 Відповісти
НАТО-Україні терміново потрібні ракети дальнього радіусу дії...І визнайте нарешті лапотних терористів-терористами,бо вони і є такими...
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14.07.2022 14:16 Відповісти
нато боится...
а то вдруг путин на них нападет...
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14.07.2022 14:18 Відповісти
***** напало, вісім років тому. Та три роки тому, завдяки бені з ******, нарід приколовся і обрав роззброєння, заглядання в очі, тому ж *****, і кротоферму, того ж ***** та бабломойського, на чолі держави.
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14.07.2022 14:37 Відповісти
Какие дальнобойные ракеты очнись уже наконец .Они то и хаймарсами нам запретили по территории раши бить
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14.07.2022 14:39 Відповісти
бо могут осєрчать!!Ай-ай!!
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14.07.2022 14:54 Відповісти
ОП не повинен коментувати ,а давати наказ про наступ ,або вразити ціль в Криму ,якусь ..по путлєра дачі наприклад ...Але ніззя давать отвєтку бо ракети Х-22 прилетят в ОП ..
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14.07.2022 14:18 Відповісти
ОПа має планувати зустрічі зЕзидента та купувати туалентний папір зЕзиденту, а не коментувати, а тим більше впливати на внутрішню, зовнішню політики та оборону держави.
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14.07.2022 14:39 Відповісти
ударьте по мосту не тяните
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14.07.2022 14:19 Відповісти
Предоставь чем сразу и ударим
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14.07.2022 14:40 Відповісти
Наш "верховный боневтик" прикажет нанести ответный удар компании "Автомагистраль-Юг" !!!
Асфальтом и откатами.....
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14.07.2022 14:19 Відповісти
Стреляют с подлодок, чтобы было меньше времени для обнаружения ракет. Но подлодки где-то заправляются, пополняют бк, провизию. Вот это и должно быть целями для дальнобойных хаймарсов, которые только планируют поставлять. Украине жизненно необходимо возрождать свое военное ракетостроение.
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14.07.2022 14:20 Відповісти
Якщо кожен із 73% відламає шматок асфальту із нової дороги, і жбурне ним у кацапський підводний човен, то ми вирішимо проблему обстрілів?
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Думаю, потрібно крутити пісню про асфальт цілодобово по «Єдиному телемарафону».
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14.07.2022 14:29 Відповісти
главное не Порох...торговля на крови......вы это помните?....результат на лицо
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14.07.2022 16:06 Відповісти
коли вже розїбуть севастополь з усім шо там щє пришвартоване?
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Чим? Увесь бюджет ВМС був витрачений зеленим на будівництво Туреччиною корветів. Тепер у нас в запасі є корпуси корветів, які навіть якби були добудовані, довелося би притопити як Сагайдачний, бо такий великий корабель у Чорному морі "не жилець".
Відповідно, ні підводних човнів, ні москітного флоту, ні підводних дронів ми просто не мали на що придбати. І це при затвердженій у державі концепції побудови москітного флоту.
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14.07.2022 14:26 Відповісти
Севастополь будет раздолбан с воздуха, при чём тут наши корабли.
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14.07.2022 14:38 Відповісти
не роскачивайте лодку...в мае на шашлыки
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14.07.2022 16:08 Відповісти
Україна признає Крим своїм, так що не гони пургу
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14.07.2022 14:30 Відповісти
палити базу у гавностопалі
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14.07.2022 14:23 Відповісти
Чому ці кораблі ще на плаву а моряки раків не кормлять ? Поки плавали собі тихенько то можна було би іх і не чипати . Але тепер за кожно вбитого і пораненого мають відповісти перед Богом , народом Украіни і Нептуном !!!
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14.07.2022 14:26 Відповісти
Моряки нагулюють жир.
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14.07.2022 14:36 Відповісти
Как ни прискорбно, но у кацапни нет другого выхода кроме терактов, дела на фронте весьма плохи, на днях после работы химерок будет контрнаступление ВСУ. Северодонецк и Лисичанск отдали на месячишку для профилактики, прививка от русского мира для местной сепарни, которую сейчас обносят бурято-кадыр-дагестан вояки.
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14.07.2022 14:27 Відповісти
Но у них это Очень даже удачно получается!!(терактами могут достичь очень многого!!
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14.07.2022 14:55 Відповісти
нічого вони терактами не досягнуть. Ну хіба що з'являться течії, чи окремі громадяни, які всупереч позиції офіційної нашої влади розпочнуть терористичну війну на цивільних об'єктах в РФ.
Це не дуже властиво українцям як нації... але чим більше отаких вбивств жінок та дітей, ця ймовірність зростає.
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14.07.2022 16:12 Відповісти
Кримські міста це теж окуповані території, не забувайте
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14.07.2022 14:29 Відповісти
Причём там от "наши люди" мало ,что и осталось за 8 лет, Большинство выдавили .а на их место кацапья из раши позаселяли в ещё больших количествах
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14.07.2022 14:44 Відповісти
скоро по раша тв
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14.07.2022 14:30 Відповісти
Залп підводного човна - 4 ракети.
Прилетіло 3, збили 2.
Зебіли, що у вас з арифметикою?
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14.07.2022 14:34 Відповісти
База подлодок в Балаклаве пойдёт в расход раньше
Крымско-Чернобаевского моста.
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14.07.2022 14:35 Відповісти
видишь рузкого унтерменша хищного ,зверькового ? НЕ ЖАЛЕЙ ПАТРОНОВ !
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14.07.2022 14:42 Відповісти
"Дмитро Вовнянко:

Отже. Крилата ракета "Нептун".

2014 р. - початок робіт з розробки.
2015 р. - вигляд ракети представили на виставці "Зброя і безпека - 2015".
2017 р. - перші випробування готової ракети.
2018 р. - проведено низку успішних випробувань ракети "Нептун". Ракет успішно вразила цільна відстані 280 км.
2019 р. - успішні випробування вдосконаленої ракети "Нептун".
2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р.

Спільний марафон по ТБ розповідає про неймовірний успіх команди президента Зеленського і взагалі не згадує про долю участі Петра Порошенка і Олександра Турчинова."
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14.07.2022 14:51 Відповісти
Кучмо, падла, как тебе спиться?
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14.07.2022 14:52 Відповісти
нормально ему спится!!За 10,5 лет так "натрудился", что сон аки у дитяти..
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14.07.2022 15:02 Відповісти
в них ше є Новоросіиськ з Каспія можут по Києву втулити -- так шо не все так просто
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14.07.2022 14:58 Відповісти
А ведь трагедия в Виннице! Коменты не в тему многие, бросьте убогую иронию и настохеревший убогий стёб. Там сегодня беда лютая.та если бы только в Виннице?! Нам пора решать. В смысле Яо. Иначе твари нас к осени и города сотрут. Нам терять нечего, мы потеряли все. Грохнуть напоследок. Ну нет иного варианта. Скоты пусть заживо дохнут. Скотам так положено. Скот морали не имеет.
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Шаланды полные глубинных бомб, наш Костя из Одессы выводил...
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14.07.2022 14:59 Відповісти
А ми теж маємо підводні човни могутні - вони є навіть у степах України, ім'я їм - Лють-помста до окупанта. Дістанемо всю скажену кацапню, навіть з-під води! Час вже свої ракети пускати на землю грішну агресорську, годі цяцькатися та грати в дипломатію, коли люд мирний український гине!
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14.07.2022 15:01 Відповісти
Нажаль, слово віри і правди проти ракет "недуже" якось..
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14.07.2022 15:03 Відповісти
Как тебе спитса крейсер "Аврора?
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14.07.2022 15:11 Відповісти
Потрібен максимальний, всесвітній розголос!!! Кременчук, Часів Яр, Вінниця!!! Скільки ще захід буде стурбовуватись і затягувати з постачанням зброї! Звісно до Зепрезика багато запитань але зараз потрібно з виродками, нелюдами розібратись, а без західної допомоги нам не впоратись!!!
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14.07.2022 15:15 Відповісти
ЄС вже почав допомагати, розглядають зняття санкцій з тих, хто на це поскаржився. Звичайно, що і майно цим олігархам повернуть та рахунки розблокують.
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14.07.2022 15:22 Відповісти
Ціль №1 на даний час-Чорноморський флот,тобто севастополь і кримський міст!!! Дійте і чим поскоріш!!!! Помстимося за діточок!!!
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14.07.2022 15:18 Відповісти
Кораблик московії можна потопити з гумового кораблика оснащеного
відповідним озброєнням.
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14.07.2022 15:19 Відповісти
Чудово!! вояків для цього ми найдемо...., тебе посадимо за кермо тієї гуми.
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14.07.2022 15:28 Відповісти
відчуваю фібрами... в наступний пакет допомоги союзників будуть включені ракети 300+... це було зрозуміло ще з самого начала допомоги, так як без них кацапа в лігові не знищити... а безкінечна війна нікому не потрібна.
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14.07.2022 15:32 Відповісти
А по черноморской базе этих мразей ни ни.
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14.07.2022 18:48 Відповісти
 
 