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Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогоднішній обстріл Вінниці РФ здійснила з акваторії Чорного моря. Дві ракети рашистів Повітряні Сили ЗСУ знищили.
Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 14 липня, близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці. Дві ракети було знищено зенітно-ракетними військами Повітряних Сил", - сказав він.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.
Топ коментарі
+34 Лысый коротышка
показати весь коментар14.07.2022 14:11
+20 Бруно Адольфович
показати весь коментар14.07.2022 14:26
+19 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.07.2022 14:20
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Будь ласка, зачекайте...
Період напіврозпаду Урану235 = 7,04⋅10^8 років
Для плутонію 239 - 24 360 років
Треба трошки зачекати
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку ... вся його родина.
Знищення севастополю може нас врятувати, якщо цього не зробити - нам буде дуже важко.
Отже - гівнокомандувач веде велику політику.
а то вдруг путин на них нападет...
Асфальтом и откатами.....
Відповідно, ні підводних човнів, ні москітного флоту, ні підводних дронів ми просто не мали на що придбати. І це при затвердженій у державі концепції побудови москітного флоту.
Це не дуже властиво українцям як нації... але чим більше отаких вбивств жінок та дітей, ця ймовірність зростає.
Прилетіло 3, збили 2.
Зебіли, що у вас з арифметикою?
Крымско-Чернобаевского моста.
Отже. Крилата ракета "Нептун".
2014 р. - початок робіт з розробки.
2015 р. - вигляд ракети представили на виставці "Зброя і безпека - 2015".
2017 р. - перші випробування готової ракети.
2018 р. - проведено низку успішних випробувань ракети "Нептун". Ракет успішно вразила цільна відстані 280 км.
2019 р. - успішні випробування вдосконаленої ракети "Нептун".
2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р.
Спільний марафон по ТБ розповідає про неймовірний успіх команди президента Зеленського і взагалі не згадує про долю участі Петра Порошенка і Олександра Турчинова."
відповідним озброєнням.