Обстріл Вінниці військами РФ: Кількість жертв зросла до 20, зокрема загинули 3 дитини

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 20, зокрема загинули троє дітей.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Читайте: Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ