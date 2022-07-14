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Обстріл Вінниці військами РФ: Кількість жертв зросла до 20, зокрема загинули 3 дитини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 20, зокрема загинули троє дітей.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.
Триває рятувальна операція.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.07.2022 14:20
+25 Светлана Круп
показати весь коментар14.07.2022 14:24
+21 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар14.07.2022 14:20
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Будь ласка, зачекайте...
Ім ***** на нас.
Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
Нужно всего лишь отдать приказ 2-3 человекам......
До этого им было на это плевать, пока не коснулось их.
Мамка Снайпер
@ShinodaKatron
·
38 мин
Підараси,що ви гнили заживо
Украина воют с ещё большим злом,но уже 21 веке.И все эти удары рассчитаны только на ОДНО заставить Украину задаться!!!!ВСУ ****** этих СУК без жалости,а мирные люди не будьте БЕЗПЕЧНЫМИ и хотябы когда объявляют тревогу не гуляйте с колясками по улицам думая что Винница это глубокий тыл!!!Берегите себя МЫ все должны дожить до нашей ПОБЕДЫ!!!!
Бубочка будувало дороги за 6 млрд грн (подяка від раше-танків)
Чому не ППО? Бо не 30%.
Нема а гешефту, нема ППО...
І байдуже ракети - для их потрібні носії.
І головне - де логіка - якщо у противника є ракети - то не захищатися?
Якась зебільна точка зору. Вгадав?
54 мин. ·
Почему Путлер проводит циничные террористические акты, как в Виннице?
Это попытка психологически сломить наше общество перед планируемой аннексией. Попытка вызвать когнитивный диссонанс. Когда тебе по ТВ говорят, как рашисты бегут от «химерсов» и мы целыми днями разносим их военные склады, а тут далеко в тыл прилетают ракеты, убивающие среди дня десятки мирных людей.
Это одна их технологий по расколу и запугиванию нашего общества, используемая Кремлем…
ждая смерть мирных людей от ракет не только на руках кровавого Путлера. Но и на руках западных стран, которые почти за пять месяцев войны не дали нам системы ПРО, чтобы сбивать ракеты рашистов. Хотя бы над областными центрами.
Украина - это один сплошной тир для путлеровских ракет…
Хай москалі 200 кратно отримають те що вони посіяли в Україні по всій рф
("радник" - робітник, "сельак" = селянин)
По словам Симоньян, удар был нанесен по городскому Дому офицеров, в котором размещались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"», - сообщила медиаменеджер.
Также Симоньян рассказала, что ведомство прислало ей фотографию, которую она прикрепила к публикации в своем блоге. На фото изображена карта города с отмеченными на ней объектами инфраструктуры, а также снимки этих же объектов после удара. На некоторых фото присутствуют люди в камуфляже, которых в Минобороны обвели в кружок.
Горіти у Вогні УСІМ кацапам та підкацапним вірменам! Покидьки людства...
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.