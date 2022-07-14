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Обстріл Вінниці військами РФ: Кількість жертв зросла до 20, зокрема загинули 3 дитини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 20, зокрема загинули троє дітей.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Читайте: Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Для глухих та сліпих у НАТО-Україні конче потрібні ракети дальньоого радіусу дії та визнайте вже нарешті лапотних терористів терористами...
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14.07.2022 14:20
+25
Израиль из-за одного терракта со спортсменами создал Комитет-Х. У нас счет жертв террактов уже идет за тысячи, и ни одна срань не почесалась сделать что-то для ответки кацапью.
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14.07.2022 14:24
+21
як там проходять переговори щодо зерна для вічно голодних негрів у форматі Україна-Росія-Туреччина?

Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
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14.07.2022 14:20
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Ну ти й мерзота!
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14.07.2022 14:18 Відповісти
поймать тебя тварюку и нарезать на ломтики мразь
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14.07.2022 14:20 Відповісти
Ніколи Вінниця не була ватним містом , тому не базікай зайвого !
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14.07.2022 14:20 Відповісти
брехня
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14.07.2022 14:35 Відповісти
п@здобол
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14.07.2022 14:55 Відповісти
Погано ти знаєш Вінницю,там хто розмовляв(розмовляє) українською називають поважним словом»бики»,так що не кизди!!! І вати там більш чим потрібно!
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14.07.2022 18:36 Відповісти
Головне, шо Європа буде продовжувати фінансувати газових терористів.

Ім ***** на нас.
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14.07.2022 14:19 Відповісти
Вже може й не дадуть. Милованов за вказівкою ОПи постарався.
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14.07.2022 14:35 Відповісти
як там проходять переговори щодо зерна для вічно голодних негрів у форматі Україна-Росія-Туреччина?

Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
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14.07.2022 14:20 Відповісти
так нехай сенегальці пришлють 2-3 батальони різати кацапів
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14.07.2022 14:27 Відповісти
Для глухих та сліпих у НАТО-Україні конче потрібні ракети дальньоого радіусу дії та визнайте вже нарешті лапотних терористів терористами...
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14.07.2022 14:20 Відповісти
У всьому винна Європа? Чи у всьому винна уся планета?! Світ споглядає на єрмаків-татарових і тихо рже... Хе-хе споконвічно українські прізвища...
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Чтоб устроить в ответку неколько взрывов домов в Москве и нескольких станций метро не нужно никакого заморского оружия.
Нужно всего лишь отдать приказ 2-3 человекам......
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14.07.2022 15:04 Відповісти
До населения России дошло, что у них идет чеченская война, что убивают, бомбят, запытывают до смерти десятки тысяч чеченцев, только после захвата "Норд-Оста".
До этого им было на это плевать, пока не коснулось их.
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14.07.2022 16:23 Відповісти
Теракт в Нордосте организовал Путин. Об этом в интервью Гордона сообщил его близкий соратник Сергей Пугачёв.
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14.07.2022 16:33 Відповісти
и коротко про русскую биомассу

Мамка Снайпер

@ShinodaKatron

·

38 мин

Підараси,що ви гнили заживо
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14.07.2022 14:22 Відповісти
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Израиль из-за одного терракта со спортсменами создал Комитет-Х. У нас счет жертв террактов уже идет за тысячи, и ни одна срань не почесалась сделать что-то для ответки кацапью.
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14.07.2022 14:24 Відповісти
буде відосік
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14.07.2022 14:26 Відповісти
І так буде тривати й далі, доки при владі сидітиме ворог.
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14.07.2022 14:29 Відповісти
Ти, вража тварина, хочеш на радість ворогу змінити владу в країні?! Іди на х.й!!!
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14.07.2022 15:31 Відповісти
вже в 2019 році на радість змінили
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14.07.2022 16:27 Відповісти
а тому що евреям при владі пох на загибель Українців
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14.07.2022 14:35 Відповісти
Срюська біомасса скоро здихатиме з голоду , але всеодно путлєр для них буде боХом , так як ця біомасса зазомбована навіки !
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14.07.2022 14:26 Відповісти
отвечать не будем- это приведет к эскалации конфликта.... (Зеленский)
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14.07.2022 14:27 Відповісти
Блиц» (англ. The *****; в некоторых источниках также встречаются названия «Лондонский блиц» и «Большой блиц») - бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии в период с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года, часть Битвы за Британию. Хотя «Блиц» был направлен на многие города по всей стране, он начался с бомбардировки Лондона в течение 57 ночей подряд. К концу мая 1941 года более 40 тысяч мирных жителей, половина из них в Лондоне, были убиты в результате бомбардировок. Большое количество домов в Лондоне было разрушено или повреждено.

Украина воют с ещё большим злом,но уже 21 веке.И все эти удары рассчитаны только на ОДНО заставить Украину задаться!!!!ВСУ ****** этих СУК без жалости,а мирные люди не будьте БЕЗПЕЧНЫМИ и хотябы когда объявляют тревогу не гуляйте с колясками по улицам думая что Винница это глубокий тыл!!!Берегите себя МЫ все должны дожить до нашей ПОБЕДЫ!!!!
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14.07.2022 14:29 Відповісти
"БЕЗПЕЧНЫМИ" -- це якою мовою?
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14.07.2022 15:23 Відповісти
Бубочка будувало не системи ППО, які пропонувало КБ Луч за 1 млрд грн
Бубочка будувало дороги за 6 млрд грн (подяка від раше-танків)
Чому не ППО? Бо не 30%.
Нема а гешефту, нема ППО...
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14.07.2022 14:29 Відповісти
ну почали би бодувати ППО ті почали би більше ракет робити....вони ж то все відслідковують ... там ресурів дуже багато: що людей, що і запасів природних....
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14.07.2022 14:36 Відповісти
Вони ракети зараз не роблять - немає електроніки..
І байдуже ракети - для их потрібні носії.
І головне - де логіка - якщо у противника є ракети - то не захищатися?
Якась зебільна точка зору. Вгадав?
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Віталій Ковальчук 348eeb8a Бубочка будувало дороги...

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14.07.2022 16:19 Відповісти
це страшно, так роблять тільки терористи.... загинули люди, в тому числі й діти... але в мене одне питання до наших громадян - чому ви не вивозите дітей за кордон? я вивезла свою внучку в німеччину, інша внучка в нідерландах.... я вважаю, що дітей зараз не має бути в Україні!!! по перше, так ми збережемо свій генофонд, а по друге, Європа буде швидше чесатися, якщо там будуть мільйони українських біженців!
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14.07.2022 14:30 Відповісти
у внучки с кем должны жить? с мамами? а папы где? а семьи которые 5 мес. не видятся? это семья разве? а работа, а родители, а дома, и еще много чего...не все так просто
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14.07.2022 15:30 Відповісти
Да уже сейчас невозможно про крупным немецким городам сто метров не пройти, чтоб не услышать либо украинскую речь, либо, чаще, русскую с украинским акцентом. Но вы правильно сделали, что спасаете своих внуков.
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14.07.2022 15:32 Відповісти
Ой да ладно. В Германии меньше миллиона беженцев. Я редко их вижу на улицах Берлина. Какие каждые сто метров?
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14.07.2022 15:37 Відповісти
"...невозможно про крупным немецким городам сто метров не пройти..." Это они вам так мешают , шо вы уже и пройти не можете или мова напрягает .
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14.07.2022 16:14 Відповісти
А батьки онучок де?
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14.07.2022 15:49 Відповісти
Балоболи з США та Европи ну да просрал наш президент будевництво далекобійних ракет каемось за цього дурня ну а де ж ваш гуманізм і защита слабкого дайте вже ж наконенц системи ППО дайте дальнобійни ракети скільки можно терпіпи вбивство мирних жителів та дітей обезумевшим фюрером ********** хвате балакати дурні бо нас вбивають ! після нас будете ви !
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14.07.2022 14:37 Відповісти
Да они от мысли о ***** обсираются. Лишь бы его не разгневить, у него же ЯО.
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14.07.2022 14:42 Відповісти
Тобі штати щось винні? Вони тобі чимсь зобов'язані? Коли блазень прибере єрмаків, тоді буде інша розмова. А поки що ...
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14.07.2022 14:58 Відповісти
Звичайно, зобов'язані. Вони на пару з рашею забрали у нас ядерну зброю. І хай той меморандум до кінця не затвердили, а з моральної точки зору - зобов'язані. А то розвели гірше, ніж індіанців, ті хоч дзеркальця і намисто отримали, а ми папірець, який нічого не вартий. Багато людей позичають одним одному гроші під чесне слово, і якщо порядні люди - повертають борги.
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14.07.2022 15:35 Відповісти
Я до речі, за Петра голосувала і в першому і другому турі і погоджуюсь, що ермака, татарова, Демченко, аразамію, верещук, гетьманцева і всю ту зелену шоблу треба забрати. Але США з Британію зобов'язані нам допомогти, як не з правової, то хоча б з моральної точки зору.
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14.07.2022 15:39 Відповісти
Хіба ти при владі?
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14.07.2022 14:42 Відповісти
Нельзя оценить жизнь человека,но.... как то же надо этих мразей наказывать, погиб человек - с ******** снять 10 000 000 у.е (а то и больше) за жизнь... Я не верю что найдут виновных и дадут хотя б пожизненное, да и годы на это уйдут...
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14.07.2022 14:47 Відповісти
каким образом снять?
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14.07.2022 15:32 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

54 мин. ·

Почему Путлер проводит циничные террористические акты, как в Виннице?

Это попытка психологически сломить наше общество перед планируемой аннексией. Попытка вызвать когнитивный диссонанс. Когда тебе по ТВ говорят, как рашисты бегут от «химерсов» и мы целыми днями разносим их военные склады, а тут далеко в тыл прилетают ракеты, убивающие среди дня десятки мирных людей.

Это одна их технологий по расколу и запугиванию нашего общества, используемая Кремлем…

ждая смерть мирных людей от ракет не только на руках кровавого Путлера. Но и на руках западных стран, которые почти за пять месяцев войны не дали нам системы ПРО, чтобы сбивать ракеты рашистов. Хотя бы над областными центрами.

Украина - это один сплошной тир для путлеровских ракет…
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14.07.2022 14:48 Відповісти
Кожен день гинуть люди, що в селах, що в містах, раша зробила з нашої країни смертницю, коли вже буде адекватна відповідь по терористам, але Європа і США якось уже не дуже поспішають надавати ленд-ліз, бо йде недовіра до нашої влади, а у владі зовсім не ті, що потрібні Україні, скільки років наступаєм на ті самі граблі.
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14.07.2022 14:57 Відповісти
Но главное с террористами договориться о вывозе зерна, не так ли? Защитить мир от голода.
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Знову повітряна тривога. Обережно, можуть знову бити по Вінниці.
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14.07.2022 15:12 Відповісти
Боже знищ цю недоімперію росію, так щоб вона більше ніколи не вставала.
Хай москалі 200 кратно отримають те що вони посіяли в Україні по всій рф
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14.07.2022 15:19 Відповісти
Українців від малих до старих поставили до стінки і розстрілюють. В цей час Зе-влада домовляється з вбивцями про продаж українського хліба
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14.07.2022 15:21 Відповісти
путин , ты *******, порезать тебя и всех руссосвиней на куски!!! Гореть вам ******* в ядерном пекле!!!
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14.07.2022 15:23 Відповісти
Чому дисих пір мацкалячі міста не палають у відповідь?! Де справедливість?!
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14.07.2022 15:29 Відповісти
Кацапські злочинці не вперше відзначилися у Вінниці.

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14.07.2022 15:30 Відповісти
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14.07.2022 15:31 Відповісти
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14.07.2022 15:34 Відповісти
Сербський плакат, присвячений геноциду українців більшовиками у Вінниці.
("радник" - робітник, "сельак" = селянин)

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14.07.2022 15:40 Відповісти
Твітер не відкривається тільки у мене?
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14.07.2022 15:35 Відповісти
Целью удара Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был пункт размещения военных. Такой ответ дало российское Министерство обороны на запрос главы RT Маргариты Симоньян. Ответ военного ведомства она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, удар был нанесен по городскому Дому офицеров, в котором размещались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"», - сообщила медиаменеджер.

Также Симоньян рассказала, что ведомство прислало ей фотографию, которую она прикрепила к публикации в своем блоге. На фото изображена карта города с отмеченными на ней объектами инфраструктуры, а также снимки этих же объектов после удара. На некоторых фото присутствуют люди в камуфляже, которых в Минобороны обвели в кружок.

Горіти у Вогні УСІМ кацапам та підкацапним вірменам! Покидьки людства...
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14.07.2022 15:39 Відповісти
З путіним та кацапами давно все зрозуміло, з європою та штатами теж більше менше.
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.
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14.07.2022 15:55 Відповісти
Потрібно обмінювати зерно на протиракетну оборону. Це останній шанс. Бо переб'ють усіх.
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14.07.2022 16:02 Відповісти
Обратите внимание, удар по Виннице был нанесён после того как Канада вернула РФ турбину и ЕС пошёл на уступки по транзиту в Калининград. А этих левацких терпил ведь предупреждали, что, чем больше уступок государству-террористу, тем больше будет гибнуть мирных укринцев.
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14.07.2022 16:29 Відповісти
****** российские .Твари никогда вам не будет жизни среди людей .Вы навечно прокляты.Будете гнить только у себя в *********.Будете у чуркобесов рабами в москве.
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14.07.2022 16:30 Відповісти
 
 