Запоріжсталь закликала міжнародних партнерів та операторів морських портів не купувати вкрадену Росією сталь: лист

ПАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" компанії Метінвест звернулося з листом до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів із закликом ретельно перевіряти метал, який привозять із російських міст – адже з великою часткою ймовірності цей метал було викрадено Росією з окупованих українських територій. Натомість підприємство просить повідомляти компанію про спроби продати таку продукцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційних листах заводу.

"24 лютого 2022 року почалася російська військова агресія проти України. Значна частина бойових дій точилася в Маріуполі, який зараз перебуває під російською окупацією. У перший день війни в Маріупольському порту була металургійна продукція, вироблена на Запорізькому металургійному комбінаті. Наразі ми не маємо фізичного доступу до таких продуктів і контролю над ними", - вказано у листах.

За даними відкритих джерел, які наводить підприємство, російська компанія "Ріка-море" у співпраці з російськими представниками почала завантаження судна "РМ-3" металургійною продукцією – хоча не має жодних повноважень на такі дії.

"Цим ми заявляємо, що є велика ймовірність розкрадання та контрабанди нашої металургійної продукції. Незаконні дії щодо захоплення та відновлення діяльності Маріупольського порту свідчать про те, що наша крадена металургійна продукція може бути незаконно експортована та пропонована для продажу вам як можливим клієнтам", - попереджають на підприємстві.

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У компанії запевнили, що вживатимуть усіх можливих юридичних зусиль, щоб домогтися суворої юридичної відповідальності для всіх злочинців та їхніх спільників, і повернути продукцію законним власникам.

"Ми просимо вас сприяти захисту прав на викрадену продукцію та відхиляти будь-які пропозиції щодо викраденої металургійної продукції. Будь-яка покупка таких крадених продуктів не вважатиметься добросовісною. Натомість просимо ретельно перевіряти кожну угоду та/або домовленості щодо будь-якої металургійної продукції сумнівного походження, особливо такої продукції, яка походить з тимчасово окупованих українських міст - Маріуполя, Херсона та/або Севастополя, або походить з російських міст Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, але яка ніколи раніше не постачалася з таких міст", - наголошують на підприємстві.

Також у компанії закликали ретельно перевіряти сертифікати походження та товаросупровідні документи на металургійну продукцію, яку намагатиметься продати Росія, та відхиляти угоди, які викликають підозру. А натомість – повідомляти компанію про спроби такого продажу.

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Як відомо, Росія викрала вже мінімум три кораблі українського металу з маріупольського порту. Красти більше заважала відсутність електро- та водопостачання в порту. Але, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, роботу порту наразі повністю відновили, тож Росія готова до "мародерства у промислових масштабах".

Раніше заводи "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, розташовані у Маріуполі, звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу стосовно грабунку росіянами продукції, яка належить українським заводам. У свою чергу бізнесмен, акціонер компанії Метінвест Рінат Ахметов заявив, що компанія SCM вимагатиме від Росії компенсації за те, що вона "цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі", що є пограбуванням та нахабним порушенням міжнародного права.