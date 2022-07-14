Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу, - в.о. голови ОВА Бутрій

Після деокупації Херсонської області стануть відомі злочини російських військових, подібні до скоєних у Бучі на Київщині.

Такої думки дотримується в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, я думаю, що ми побачимо ще одну Бучу", - сказав Бутрій на онлайн-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що "орки звіріють", посилили контроль та перевірки.

За словами в. о. голови ОВА, жителям області бажано евакуюватися, що можна зробити через Василівку Запорізької області, хоча "офіційних виїздів" не було з перших днів окупації.

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"Ми підключаємо волонтерів до евакуації та закликаємо людей по можливості залишити територію", - розповів Бутрій.

Він нагадав, що більша частина Херсонщини наразі тимчасово окупована РФ, водночас звільнено 44 населені пункти, які постійно перебувають під обстрілами російських військ.