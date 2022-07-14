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Вінниця (433) війна (56913) обстріл (21411) Порошенко (13191) Тимошенко (4640) Яценюк (2461) Голос партія (497)

Росія - країна-терорист, яка чинить геноцид українців, це має визнати весь світ: Реакція українських політиків на обстріл Вінниці військами РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Українські політики прокоментували ракетний удар російських окупантів по Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко зазначив: "У центрі моєї рідної Вінниці зараз - справжнє пекло. російські окупанти влучили в цивільні об’єкти, вже відомо про щонайменше 12 загиблих, серед яких маленька дитина. росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок. росія - це держава-терорист, яка вчиняє геноцид українців. Світ має це визнати і покарати путіна та його банду".

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила, що світ мусить офіційно визнати Росію терористичною державою й запровадити санкції, яких досі не знала історія.

"Санкції, що за лічені місяці поховають путінський режим! А ЗСУ мають негайно отримати зброю, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети по українських ТРЦ, багатоповерхівках, лікарнях та дитячих садках", - додала вона.

Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк заявив: "Черговий злочин нациста путіна і його орди. Ще один трагічний факт для тих, для кого досі все "неоднозначно". Росія - країна-терорист. Це має бути визнано всім світом. Путін має відповісти у міжнародному трибуналі".

Партія "Голос" також закликає світ визнати РФ державою-терористом.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.

Читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Если бы в 2019 году переизбрали Пороха, у нас было бы чем ответить на эти зверства, не стоя с протянутой рукой перед Западом..
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14.07.2022 14:44
+12
Чому ж немає такої вимоги у слуг урода?
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14.07.2022 14:38
+12
Поки не почнем вбивати усіх хто причетний до узкого міра,це буде продовжуватись,українцям потрібно стати нацією егоїстів,та не зважати взагалі ні на кого,зробив щось,сказав щось проти України,повинен здохнути.
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14.07.2022 14:40
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14.07.2022 14:40 Відповісти
накидуєш гівно на вентилятор?
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14.07.2022 14:43 Відповісти
АОН - АБЄСПАКОЕН
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14.07.2022 14:36 Відповісти
а верещук с митрофановым выступили? или они только на союзников гавкают?
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14.07.2022 14:37 Відповісти
на кого президент Ермак пальцем тыкнет, на того и гавкают)
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14.07.2022 14:58 Відповісти
Дєрьмак проти цього, це навіть Конгрес знає, але проти дерьмака він слабкий
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14.07.2022 15:50 Відповісти
А головний мерзенний терорист ховається у бункері...
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14.07.2022 14:38 Відповісти
Чому ж немає такої вимоги у слуг урода?
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14.07.2022 14:38 Відповісти
бо не на часі і не треба провокувати путіна
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14.07.2022 14:56 Відповісти
це страшно, так роблять тільки терористи.... загинули люди, в тому числі й діти... але в мене одне питання до наших громадян - чому ви не вивозите дітей за кордон? я вивезла свою внучку в німеччину, інша внучка в нідерландах.... я вважаю, що дітей зараз не має бути в Україні!!! по перше, так ми збережемо свій генофонд, а по друге, Європа буде швидше чесатися, якщо там будуть мільйони українських біженців!
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14.07.2022 14:40 Відповісти
Деякі країни вже не надають допомогу біженцям. Також зняти житло там зараз дуже важко.
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14.07.2022 15:32 Відповісти
Отже де саме ваші онуки мешкають, у притулку?
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14.07.2022 15:33 Відповісти
в готелі, з триразовим харчуванням (нідерланди), і в приватному будинку з усіма зручностями (німеччина)
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14.07.2022 15:52 Відповісти
То як це, в готелі 4 місяці, хто платить за готель, школа чи дитячий заклад? Кому належіть приватний будинок та скільки це коштує?
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14.07.2022 17:50 Відповісти
за готель і харчування платить уряд нідерландів, а за будинок - німецька родина, яка прихистила моїх рідних, а їм компенсує уряд...
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14.07.2022 18:22 Відповісти
в нідерландах дитину вже зарахували в школу, там дітки ходять туди з 4-х років... щоправда, важкувато без знання місцевої фризської мови, але нічого - внучка справиться...
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14.07.2022 18:24 Відповісти
Подивимось, зважаючи на те що шкільна програма там зовсім інша, то тестування в Україні дитина може не скласти іспит.
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14.07.2022 19:44 Відповісти
Поки не почнем вбивати усіх хто причетний до узкого міра,це буде продовжуватись,українцям потрібно стати нацією егоїстів,та не зважати взагалі ні на кого,зробив щось,сказав щось проти України,повинен здохнути.
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14.07.2022 14:40 Відповісти
так, потрібно, щоб вони нас боялися... інакше, це ніколи не припиниться.... терор можна зупинити лише справедливою карою за нього... тільки страх зупинить москалів... чому досі жоден їх політик, причетний до війни, не вбитий? невже це так складно зробити? якщо не в росії, то за кордоном, їх потрібно прибирати.... і пофіг, що скаже світ.... так далі продовжуватися не може...
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Ага как Израиль .тем долее ,что и евреев в руководстве нашей страны не меньше чем там
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14.07.2022 14:47 Відповісти
На жаль це не євреї,це більшовики,у яких із кацапами спільні цінності.
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14.07.2022 14:51 Відповісти
Бабюля намалювалась. Цікаво звідки?
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14.07.2022 14:43 Відповісти
Ага, давно не было слышно
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14.07.2022 14:43 Відповісти
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14.07.2022 15:33 Відповісти
И к чему этот высер?
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14.07.2022 15:39 Відповісти
chekaemo na ivana sulimu))))
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14.07.2022 18:23 Відповісти
Тільки вчора про неї думала,де це Юля.І на тобі,з'явилася.До чого б це?На дощ,чи на дострокові вибори,хоч це і не реально під час війни.
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14.07.2022 14:51 Відповісти
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14.07.2022 15:12 Відповісти
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14.07.2022 15:31 Відповісти
ЄВРОПА МОВЧАЛА
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

***
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

22.08.1931г.
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14.07.2022 14:43 Відповісти
Если бы в 2019 году переизбрали Пороха, у нас было бы чем ответить на эти зверства, не стоя с протянутой рукой перед Западом..
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14.07.2022 14:44 Відповісти
Можливо фуйло б і засцяв відкрито нападати. А так - шашличник розвалив армію озброєння побудував гарні дороги для ординських танків.
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14.07.2022 14:54 Відповісти
Михайло Дідух

1 ч ·

Терористи та вбивці.

Абсолютно всі хто роками, десятиліттями та століттями приводив до влади на росіі путіністів, сталіністів, лєніністів та всіх інших ліквідаторів живого на землі.

Всі вони винні. Всі вони мовчали, мовчать і будуть мовчати. А більшість з них радіє. Захлинається в радості до горя.

Вінниця, 14.07.2022.

Ще один злочин з тисяч інших злочинів проти України та всього людства.

Не розповідайте про «хороших», не розповідайте про «миритись», не говоріть про «дипломатичних шлях врегулювання». Бо без ліквідації такої терористичної недодержави як расія нічого не буде.

Вічна пам'ять всім хто сьогодні загинув…
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14.07.2022 14:45 Відповісти
Світ буде продовжувати купувати газ у терористів. А незабаром і санкції почне знімати.
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14.07.2022 14:46 Відповісти
Обстрілюють все окрім Банкової, Ради, Конча-Заспи... там багато свої по них РФ не валить...
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14.07.2022 14:46 Відповісти
А шашличники - співучасники
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14.07.2022 14:49 Відповісти
Яка ж вона країна-терорист коли ми ведимо з нею переговори, москалі так дякують за збереження їхньої репутації.
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14.07.2022 14:50 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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14.07.2022 14:52 Відповісти
Жулька, а как же *ниодин украинский танк не должен покинуть военную базу....*?
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14.07.2022 14:53 Відповісти
Интересно девки пляшут. Вы ж только вчера за одним столом сидели и ручкались с этими террористами в Стамбуле. Вы хоть своей головой думали что Рашка тем самым вас использует для своей легализации?
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14.07.2022 14:55 Відповісти
Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
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14.07.2022 14:56 Відповісти
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Чим бомбити? Шашликами? «Літаки летять - будем всех бамбіть»
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14.07.2022 15:08 Відповісти
напакувались розкраданням бюджету та міжнародних кредитів, на газових аферах з путіним, повтікали за кордон ще до війни і скулять там. Ідіть вслід за рускім корабльом !
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14.07.2022 14:59 Відповісти
Світу узагалі пофіг на все це, багато хто навіть підтримує рашку
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14.07.2022 15:07 Відповісти
Нанести удар по центру города в 400 км от зоны боевых действий, без угрозы с той стороны, просто по жилым кварталам - это уже не война даже, это массовое убийство
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14.07.2022 15:08 Відповісти
население на расии - тоже террористы.
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14.07.2022 15:22 Відповісти
********* сам просится на звание террориста, стреляя по мирным жителям или на территории Украины нет уже с начала войны военных объектов по которым фашисты могут стрелять? Цивилизованный Мир просто заради собственной безопасности должен ликвидировать кровавый роzzийский рейх.
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14.07.2022 15:52 Відповісти
З путіним та кацапами давно все зрозуміло, з європою та штатами теж більше менше.
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах Росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.
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14.07.2022 15:57 Відповісти
Не хочется никого обижать, но Эти все заявления как минеральная вода ни пользы ни вреда, а судя по темпам поставок оружия и хваленного land lease, то это коллективному западу США вообще до лампочки.
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14.07.2022 16:07 Відповісти
коллективному западу США вообще до лампочки.
Я вам скажу следующее.Западу не до лампочки.Запад вообще заинтересован,чтоб война в Украине продолжалась максимально дольше,чтоб устраивать энергетический кризис,который по цепочке тянет за собой повышение цен на продукты и т.д.
Заинтересованы,чтоб понижался уровень жизни,чтоб людям сложнее было выживать,чтоб уменьшить количество населения планеты.
У мировых элит,устраивающие нам войны,кризисы и пандемии,уже начало получаться уменьшить рождаемость. доклад ООН Население мира растет все медленнее
Если бы Запад хотел быстро прихлопнуть путина,они бы быстро ввели все необходимые санкции,чтоб россия не смогла бы себя обеспечивать материально,и за это время войны быстро бы накачали Украину оружием.Но они всё тянут под различными предлогами.
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14.07.2022 22:10 Відповісти
Гройсман де цікаво?
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14.07.2022 16:34 Відповісти
"Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк" - це що таке? Звідки воно знову впало на нашу голову?!
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14.07.2022 23:00 Відповісти
Для того щоб хтось визнав росію державою-террористом спочатку наша Верховна Рада мусить то зробити і закликати, то зробити увесь світ на рівні парламентів. Як процес почнеться тоді і Сенат то зробить, а після цього в росії буде жити ще гірше, бо весь світ буде порівнювати звичайного пересічного москаля з бійцем ІДІЛу...
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15.07.2022 00:17 Відповісти
 
 