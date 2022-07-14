Росія - країна-терорист, яка чинить геноцид українців, це має визнати весь світ: Реакція українських політиків на обстріл Вінниці військами РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські політики прокоментували ракетний удар російських окупантів по Вінниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко зазначив: "У центрі моєї рідної Вінниці зараз - справжнє пекло. російські окупанти влучили в цивільні об’єкти, вже відомо про щонайменше 12 загиблих, серед яких маленька дитина. росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок. росія - це держава-терорист, яка вчиняє геноцид українців. Світ має це визнати і покарати путіна та його банду".
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила, що світ мусить офіційно визнати Росію терористичною державою й запровадити санкції, яких досі не знала історія.
"Санкції, що за лічені місяці поховають путінський режим! А ЗСУ мають негайно отримати зброю, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети по українських ТРЦ, багатоповерхівках, лікарнях та дитячих садках", - додала вона.
Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк заявив: "Черговий злочин нациста путіна і його орди. Ще один трагічний факт для тих, для кого досі все "неоднозначно". Росія - країна-терорист. Це має бути визнано всім світом. Путін має відповісти у міжнародному трибуналі".
Партія "Голос" також закликає світ визнати РФ державою-терористом.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.
Будь ласка, зачекайте...
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
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Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...
22.08.1931г.
1 ч ·
Терористи та вбивці.
Абсолютно всі хто роками, десятиліттями та століттями приводив до влади на росіі путіністів, сталіністів, лєніністів та всіх інших ліквідаторів живого на землі.
Всі вони винні. Всі вони мовчали, мовчать і будуть мовчати. А більшість з них радіє. Захлинається в радості до горя.
Вінниця, 14.07.2022.
Ще один злочин з тисяч інших злочинів проти України та всього людства.
Не розповідайте про «хороших», не розповідайте про «миритись», не говоріть про «дипломатичних шлях врегулювання». Бо без ліквідації такої терористичної недодержави як расія нічого не буде.
Вічна пам'ять всім хто сьогодні загинув…
Але в будь-якому випадку давно вже, хоча б два місяці потрібно на такий терор відповідати - ударами по цивільних об'єктах Росії. Допоможе це це чи ні - але тільки так!! Якщо Зеля для цього слабенький - нехай забирає Єрмака і їде до батьків до Ізраїлю, йому тут не місце.
Я вам скажу следующее.Западу не до лампочки.Запад вообще заинтересован,чтоб война в Украине продолжалась максимально дольше,чтоб устраивать энергетический кризис,который по цепочке тянет за собой повышение цен на продукты и т.д.
Заинтересованы,чтоб понижался уровень жизни,чтоб людям сложнее было выживать,чтоб уменьшить количество населения планеты.
У мировых элит,устраивающие нам войны,кризисы и пандемии,уже начало получаться уменьшить рождаемость. доклад ООН Население мира растет все медленнее
Если бы Запад хотел быстро прихлопнуть путина,они бы быстро ввели все необходимые санкции,чтоб россия не смогла бы себя обеспечивать материально,и за это время войны быстро бы накачали Украину оружием.Но они всё тянут под различными предлогами.