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30% ракетних ударів протягом тижня Росія завдавала по об'єктам цивільної інфраструктури України, – Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Майже 30% ракетних ударів протягом тижня Російська Федерація завдавала по об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За тиждень ми відбили атаки ворога: жодного метра української землі не втрачено. Проте противник продовжує завдавати ракетних ударів територією України… Протягом тижня майже 30% ракетних ударів противника було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури, що свідчить про цілеспрямованість дій російського політичного та військового керівництва щодо геноциду українського народу", – сказав Громов на брифінгу у четвер.

Водночас, за його словами, порівняно з минулим тижнем ворог майже в півтора разу наростив кількість авіаційних ударів: з 70 до 118.

"Минулого тижня противник щодня завдавав від семи до 12 авіаційних ударів, а лише 8 та 9 липня його авіацією було завдано 50 ударів. Позавчора, 12 липня – 30 ударів. Вражалися здебільшого об'єкти у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях", – уточнив Громов.

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Крім того, представник Генштабу зазначив, що з початку збройної агресії противник завдав 630 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр" по території України.

Автор: Володимир Янченко
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громов ******** піздун - не вперше меле хєрню про кількість ракет і 30 відсотків теж з неба порахував
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14.07.2022 15:50 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

2 ч

В зоне поражения нашими ствольными и реактивными средствами на территории россии предостаточно военных объектов. Именно военных. Настолько предостаточно, что мы можем вдоль контролируемой части границы устроить зарево, которое будет видно из Кремля Хватит играть в толерантность
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14.07.2022 15:57 Відповісти
Зе не дозволяэ.
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14.07.2022 16:05 Відповісти
Припустимо, що "завтра" Громов відрапортує, що 100% ракетних ударів протягом тижня (місяця, кварталу, року) Росія завдавала по об'єктам цивільної інфраструктури, наростив кількість авіаційних ударів і т.п., але що далі? Які дії Україна здійснить у відповідь?
Так війна може тривати не скінчено довго, але достатньо, якщо буде зруйнована промислові об'єкти і інфраструктура життєзабезпечення населених пунктів , тоді безробітні і голодні громадяни зустрінуть холоди без електроенергії, води, тепла і газу. Без симетричної військової відповіді, хоча б по прикордонним територіям рашки, ми приречені повернутися по умовам життя на 100 років назад.
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14.07.2022 22:54 Відповісти
 
 