Україна виступає за створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним створення компенсаційного механізму, який допоможе жертвам агресії компенсувати їхні втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час виступу на міжнародній конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі.

"Час безжальний і грає на Росію, люди не можуть довго чекати на справедливість. І якщо справедливість забарлися, люди відчувають, нібито її нема. Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних, потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу та відбудувати все, зруйноване цією агресією", - пояснив президент.

За словами Зеленського, ворог має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб "війна стала тяжким збитком перш за все для агресора, а не для жертв".

"За всіма тисячами злочинів, скоєних під час війни Росії проти України, стоїть одна й та сама група осіб. Ті, хто віддає злочинні накази, ті, хто завжди однаково бреше, ті, хто вже дев'ятий рік думає, як зробити всім навколо гірше і болісніше. ... Життя і достаток цієї групи осіб забезпечують інші особи - фізичні та юридичні, активи, які на них записані, майно, яким вони володіють відкрито, гроші, які вони заховали в різних юрисдикціях", - продовжив глава держави.

"Україна виступала з пропозицією створити спеціальний компенсаційний механізм. Компенсація шкоди, завданої російською агресією, може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які перебувають за кордоном Росії в інших юрисдикціях", - підсумував Зеленський.

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