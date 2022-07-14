Світ має побачити й усвідомити: Росія - держава-терорист, - Зеленська про обстріл Вінниці
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Перша леді закликала світову спільноту не ігнорувати обстріл у Вінниці, внаслідок якого загинуло 20 мирних мешканців, зокрема троє дітей.
Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Олена Зеленська опублікувала фотографію маленької дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу.
"Це фото Фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета", - написала перша леді.
Пані Зеленська закликала визнати РФ державою-терористом.
"Росія - держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", - написала вона.
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Получив бабосік і все в нього нормосік
Закатав в асфальті стугни і ракети
Зазбирався членограй знову на банкети
То і Їште шашлики та гівно з кварталу
Бо цукерок від рошену вам було замало
Переговоры по экспорту зерна из Украины с этими ублюдками можно считать закрытыми. За каждую ракету по мирному городу должен быть уничтожен носитель. Самолёт, корабль, стационарная установка вместе с военной частью. Миру нужно наше зерно? Мир должен нам помочь прекратить убийства наших граждан.
Интересно, кто в Украине скажет, что исходя из политических и экономических интересов надо продолжать переговоры? Пусть свои семьи привезут на постоянное место жительства в Украину и потом говорят. А с этими кровавыми ублюдками разговора не выйдет. Либо они, либо мы. До конца.