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Вінниця (433) війна (56913) обстріл (21411) Олена Зеленська (220)

Світ має побачити й усвідомити: Росія - держава-терорист, - Зеленська про обстріл Вінниці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перша леді закликала світову спільноту не ігнорувати обстріл у Вінниці, внаслідок якого загинуло 20 мирних мешканців, зокрема троє дітей.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олена Зеленська опублікувала фотографію маленької дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу.

"Це фото Фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета", - написала перша леді.

Також читайте: Обстріл Вінниці військами РФ: Кількість жертв зросла до 20, зокрема загинули 3 дитини

Пані Зеленська закликала визнати РФ державою-терористом.

"Росія - держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", - написала вона.

Світ має побачити й усвідомити: Росія - держава-терорист, - Зеленська про обстріл Вінниці 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Ленка иди на хер. Кровь этого ребенка на руках твоего *****, конченная ты овца. Какого хера вы маланцы сраные во власть полезли? Из-за вас квартальных дрыщей вся эта канитель... КВН против КГБ. Я б тоже напал при таких раскладах
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14.07.2022 16:20
+17
когда это говорит зеленский - это как минимум смешно, чувак у которого руки по локоть в крови от погибших мирных жителей, кого-то призывает что-то там делать, ты мудак до перврго дня войны сцал в трусы и не мог назвать роиссю страной - агрессором, грош тебе цена в базарный день , ты никто и звать тебя- никак, все понты твоего героизма основаны на пропаганде и политтехнологиях , все что ты умеешь - играть членом на роьяле , так бы и продолжал, но нет-же захотелось большего, вот и получили войну и десятки тысяч убитых мирных жителей и сотни детей. а ленка твоя чем занимается ? кофиек днем и винчик по вечерам в европейских барах попивает на ворованных деньгах сидит и горя не знает .
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14.07.2022 16:31
+13
краще б ото відео виклала..де дівча ще живе було..й мама з ногами...приберіть цю гадюку..і так зешобла з її чоловіком дістала відосиками, так ще вона виперлась харею торгувати
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14.07.2022 16:24
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Пора уже на гос. уровне признать рф государством террористом
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14.07.2022 16:18 Відповісти
Как тогда гейропчики будут газ покупать у страны террориста? Выходит они дэ-юре становятся соучастниками (спонсорами терроризма), ходя де-факто они уже таковыми и являются!!!
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14.07.2022 16:24 Відповісти
Потому и не объявляют. Тогда обрежется вся торговля.
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14.07.2022 16:38 Відповісти
А с другой стороны, а кому щас легко?
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14.07.2022 16:44 Відповісти
Ленка иди на хер. Кровь этого ребенка на руках твоего *****, конченная ты овца. Какого хера вы маланцы сраные во власть полезли? Из-за вас квартальных дрыщей вся эта канитель... КВН против КГБ. Я б тоже напал при таких раскладах
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14.07.2022 16:20 Відповісти
Да тут вопрос не как полезли, а как их вообще могли выбрать? Это какая же эпидемия *********** в стране случилась, что КВН у власти оказалось.
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14.07.2022 16:40 Відповісти
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14.07.2022 16:42 Відповісти
який влучний нік. Підлога. Як можна таке постити на таку трагічну новину? Ви з росії?
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14.07.2022 18:46 Відповісти
Світ має визнати россію державою-3,14дарасом!
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14.07.2022 16:20 Відповісти
краще б ото відео виклала..де дівча ще живе було..й мама з ногами...приберіть цю гадюку..і так зешобла з її чоловіком дістала відосиками, так ще вона виперлась харею торгувати
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14.07.2022 16:24 Відповісти
А Часів Яр теж 48 життів, але в такі тяжкі години не потрібні коменти ні перших леді, ні ще когось, потрібно було готуватись до такого, ця сатана півроку стояла на кордоні.
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14.07.2022 16:25 Відповісти
Вилізла.Закрийте хтось її пельку.
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14.07.2022 16:27 Відповісти
Пішла ти у сраку курва,ми тобі твої жарти ще згадаємо,ти також причетна до цього.
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14.07.2022 16:28 Відповісти
Вот не верю не единому ее слову!!!
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14.07.2022 16:28 Відповісти
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14.07.2022 16:29 Відповісти
Всіх зробили і поставили раком!
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28.07.2022 22:52 Відповісти
когда это говорит зеленский - это как минимум смешно, чувак у которого руки по локоть в крови от погибших мирных жителей, кого-то призывает что-то там делать, ты мудак до перврго дня войны сцал в трусы и не мог назвать роиссю страной - агрессором, грош тебе цена в базарный день , ты никто и звать тебя- никак, все понты твоего героизма основаны на пропаганде и политтехнологиях , все что ты умеешь - играть членом на роьяле , так бы и продолжал, но нет-же захотелось большего, вот и получили войну и десятки тысяч убитых мирных жителей и сотни детей. а ленка твоя чем занимается ? кофиек днем и винчик по вечерам в европейских барах попивает на ворованных деньгах сидит и горя не знает .
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14.07.2022 16:31 Відповісти
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14.07.2022 16:31 Відповісти
Пора вже називати путіна і його злочину кліку ,вбивцями ,вєними злочинцями ,катами українського народу. росію варварським терористичним утворенням,їхню армію рашиськими варварами.А ідологію "русского мира" як злчипа нациська ,а те що вони творять не що інше як геноцид проти українського народу.
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14.07.2022 16:33 Відповісти
А наш гундосік запілив відосік,
Получив бабосік і все в нього нормосік

Закатав в асфальті стугни і ракети

Зазбирався членограй знову на банкети

То і Їште шашлики та гівно з кварталу
Бо цукерок від рошену вам було замало
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14.07.2022 16:37 Відповісти
чого до сих пір ВР не визнала Законодавчо рф - країною терористом!?!?!? подонки,га???
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14.07.2022 16:55 Відповісти
Табун підарасів з ВР 8 років не могли адназначна визнати РФ країною агресором,а вона до "світу" звертається.
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14.07.2022 17:05 Відповісти
А хто ж фотографувався з георгієвськими стрічками?
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14.07.2022 17:37 Відповісти
Березовый сок
Переговоры по экспорту зерна из Украины с этими ублюдками можно считать закрытыми. За каждую ракету по мирному городу должен быть уничтожен носитель. Самолёт, корабль, стационарная установка вместе с военной частью. Миру нужно наше зерно? Мир должен нам помочь прекратить убийства наших граждан.

Интересно, кто в Украине скажет, что исходя из политических и экономических интересов надо продолжать переговоры? Пусть свои семьи привезут на постоянное место жительства в Украину и потом говорят. А с этими кровавыми ублюдками разговора не выйдет. Либо они, либо мы. До конца.
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14.07.2022 18:04 Відповісти
Дивно, а ще недавно молилася на кацапію !
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28.07.2022 22:50 Відповісти
 
 