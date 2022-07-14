Світ має побачити й усвідомити: Росія - держава-терорист, - Зеленська про обстріл Вінниці

Перша леді закликала світову спільноту не ігнорувати обстріл у Вінниці, внаслідок якого загинуло 20 мирних мешканців, зокрема троє дітей.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олена Зеленська опублікувала фотографію маленької дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу.

"Це фото Фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета", - написала перша леді.

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Пані Зеленська закликала визнати РФ державою-терористом.

"Росія - держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", - написала вона.