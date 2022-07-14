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війна (56913) Київ (13837) ракети (2848) Залужний (630) Брінк (157)

Під Київ бойові дії різко не перенесуть, головна небезпека - ракетні удари, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужный,залужний

Збройні сили витиснили ворожі війська з-під Києва та організували надійну оборону столиці. Головну небезпеку зараз становлять ракетні удари.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час зустрічі з послом США Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

"У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угрупування військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ - неможливе", - сказав він.

Залужний наголосив, що головну небезпеку для українців зараз становлять ракетні удари. При цьому захисники України збивають чимало ракет ворога.

Також читайте: РФ застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було, - речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат

"ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизить до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак, при спробі наступу ворога, ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети", - додав Залужний.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
То вони нас ракетами поступово і знищать. Треба наносити удари у відповідь. Саме по тому місцю звідки був запуск на нас. Бо інакше це ніколи не припиниться.
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14.07.2022 16:38
+16
вислюк с дерьмаком говорят - низзя. Обидятся хозяева.
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14.07.2022 16:40
+10
пока не начнём уничтожать их инфраструктуру,как то водоканалы,электроподстанции,производства...ничего не изменится.
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14.07.2022 16:43
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То хіба мало ракет??Всю країну руйнують..Навіщо їм наземна війна??
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14.07.2022 16:34 Відповісти
То вони нас ракетами поступово і знищать. Треба наносити удари у відповідь. Саме по тому місцю звідки був запуск на нас. Бо інакше це ніколи не припиниться.
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14.07.2022 16:38 Відповісти
вислюк с дерьмаком говорят - низзя. Обидятся хозяева.
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14.07.2022 16:40 Відповісти
Это ты про зяму?
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14.07.2022 17:00 Відповісти
А ПВО нащо тоді?
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14.07.2022 20:02 Відповісти
Уже почти 3000 ракетных ударов нанесено, и знищить не получилось. Крылатыми ракетами уничтожить страну невозможно даже имея ресурсы США. А у РФ современных ракет не так много, а старые советские часто не долетают и часто сбиваются. К сожалению не всегда, поэтому нужно побольше нормального ПВО.
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14.07.2022 21:10 Відповісти
Головний пріоритет для ЗСУ відродження безжально винищених Кучмою РВСП. 21 століття - сторічяя ракет та ЯЗ. 1Мт байдуже скільки техніки, солдат на 50 км2 хоч 1 хоть 100 тис. Сила іншого виміру - яка дозволяє меншим триматись проти більших. Ізраїлю в оточенні сотень мільйонів арабів, Пакистану проти півтора мільярда індусів.
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14.07.2022 16:39 Відповісти
пока не начнём уничтожать их инфраструктуру,как то водоканалы,электроподстанции,производства...ничего не изменится.
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14.07.2022 16:43 Відповісти
А чого Залужний про бєлорашку не згадує?
Із протикорабельними ракетами все зрозуміло.
А протибульбашні ракети ми будемо застосовувати, якщо з білорашки прилітає?
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14.07.2022 16:44 Відповісти
а не різке перенесення типу можливе? уже продуманий відхідний маневр чи нах таке ліпити?
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14.07.2022 16:48 Відповісти
звісно можливе, подивіться на схід
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14.07.2022 16:53 Відповісти
я дивлюсь й хочу знати де наш мільйонний мобрезерв. Поки він схожий на міліард зе-дерев. Тому залужному б менше піздіти, а формувати нові бригади треба. Скільки ще маневрувати ***
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14.07.2022 16:58 Відповісти
йди ***** зєлєбоб. Я питаю чому попасну й рубіжне рота бійців утримувала, а в цей час в тернополі окопи зе-армія рила??????????? якже ви ******* маневрувачі до києва. У нас одних ментів в два рази більше ніж армія вторгнення, а ми не можемо 2 тисячі луганонських мобіків з козачої лопані викурити звідки вони мільйонний кошмарять
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14.07.2022 17:19 Відповісти
Найшли блд вояків,менти це найбільші сцикуни та зрадники,підготувати бійців не так просто,із ста мобілізованих до реальних бойових дій готові лише двоє,іншим потрібно витирати соплі та сраки обісрані після першого прильоту.
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14.07.2022 17:41 Відповісти
проблема не в мобіках, проблема в артилерії, яка нищить наші позиції з теріторії кацапії. До мобіків ще треба підійти якось.
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14.07.2022 17:43 Відповісти
Хлопців є вдосталь,але вони поки сидять без діла!
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14.07.2022 18:53 Відповісти
Судячі по тому, як раша безкарно нищить ракетами Україну, у мене виникає питання, на чиєму боці Зе-верховно-командувач?
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14.07.2022 16:48 Відповісти
ЗЕко-мандувач займається "зерновим перемир'ям" -- найсправедливіший хоче нагодувати дітей в Африці...
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14.07.2022 17:29 Відповісти
На боці *****,це зрозуміло було ще з його "жартів",але багатьом подобалось,зараз мають наслідки своїх вподобань та вибору.
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14.07.2022 17:43 Відповісти
Ракетний террор - це єдине що у каців залишилося із конвенціональної зброї. Коли ЗСУ будуть наближатися до Херсону, може статись так, що орки завдадуть масованого ракетного удару з усіх напрямків (100-150 ракет одночасно) наприклад по Київу, що буде дорівнювати за руйнівною силою тактичному ЯО..ПРО проти таких ударів безсилі, навіть **********..
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14.07.2022 16:53 Відповісти
Шо, кацапе, лякати намагаєшся? Йди на *** зі своїми ракетами обдристаними!
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14.07.2022 17:55 Відповісти
Валера , пока у Вас в Киеве сидит Ермак и Татаров возможно все Хотите выиграть эту войну , для начала избавьтесь от от агентов ФСБ в АП
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14.07.2022 16:56 Відповісти
+100500!!!
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14.07.2022 17:26 Відповісти
Друже,у зеленського псевдо Буратіно,завербований фсб ще у 2004році.
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14.07.2022 17:45 Відповісти
Абсолютно правильно.Якщо главзебіл не розуміє вже прямих натяків,мабуть треба комусь йому допомогти.Бо так як зараз,вже суттєвого прогресу не буде...
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14.07.2022 20:04 Відповісти
та **....ть нарешті по севастополю і їхнім кораблях. ну скільки ж можна уже....
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14.07.2022 16:59 Відповісти
Це натяк, що область не захищена, чи українці тільки в києві?
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14.07.2022 18:55 Відповісти
Залужний сказав, як в калюжу перднув! Київ це прифронтове місто, отже постійно буде тепер знаходитись в небезпеці, як Миколаїв, Запоріжжя або Харків
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14.07.2022 19:49 Відповісти
Дальнісь залпового вогню Торнадо 120 км, став на кордоні Білорусі і накривай хоч Печерські пагорби
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14.07.2022 19:56 Відповісти
Залужный, ты же вроде грамотный генерал, а такую фигню несёшь. То что ты сказал напоминает слова зельца сказанные в январе - «не нагнетайте». Помнишь? Что из этого получилось ты знаешь. На дежавю разве не похоже
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14.07.2022 20:35 Відповісти
 
 