2 228 6
На Вінниччині 15 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів РФ по обласному центру
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар14.07.2022 16:43 Відповісти Мені подобається 2
Старі Корчаки
показати весь коментар14.07.2022 16:59 Відповісти Мені подобається 1
Диды Выпивали
показати весь коментар14.07.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 2
✘
✘
Luca Ima
показати весь коментар14.07.2022 19:42 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...