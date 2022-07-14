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На Вінниччині 15 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів РФ по обласному центру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.

Читайте: Росія - країна-терорист, яка чинить геноцид українців, це має визнати весь світ: Реакція українських політиків на обстріл Вінниці військами РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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співчуття всім родичам загиблих...Хай покояться з миром.
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14.07.2022 16:43 Відповісти
Одужання пораненим нашим.Співчуваю рідним загиблих людей.
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14.07.2022 16:59 Відповісти
выражаю соболезнования(((( в Николаеве и Харькове траур без остановки, каждый день... может @бануть хоть раз по белгороду, пусть и у них будет траур?
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14.07.2022 17:09 Відповісти
У здоровій країні після ракетної атаки розпочинають термінове виробництво власних ракет великого радіусу дії, а в ураженій хабадним саботажем країні оголошують жалобу.
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14.07.2022 19:42 Відповісти
 
 