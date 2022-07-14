На Вінниччині 15 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів РФ по обласному центру

15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.

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