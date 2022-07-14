Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару військ РФ по Вінниці загинула 21 особа.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16:35:
- Загиблих 21 (з них 3 дитини),
- за медичною допомогою звернулася 91 особа,
- 52 особи госпіталізовано (з них 4 дитини),
- у важкому стані перебувають 34 особи.
Тривають пошуки 42-х осіб, з якими відсутній зв'язок", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Lena Mulyk
показати весь коментар14.07.2022 16:53
+18 Тульман Шупельпельц
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+11 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар14.07.2022 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
Ось так звичайні росіяни «не підтримують» путіна і криваву війну проти українців
https://www.youtube.com/watch?v=bRRUXIqCd7w
Щоб цих тварюк знищить. на нашій землі
Одужання пораненим.