Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Вінниці загинула 21 особа.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:35:



- Загиблих 21 (з них 3 дитини),

- за медичною допомогою звернулася 91 особа,

- 52 особи госпіталізовано (з них 4 дитини),

- у важкому стані перебувають 34 особи.



Тривають пошуки 42-х осіб, з якими відсутній зв'язок", - йдеться в повідомленні.

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