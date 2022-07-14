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Вінниця (433) війна (56913) обстріл (21411) жертви (1273) ДСНС (4464)

Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Вінниці загинула 21 особа.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:35:

- Загиблих 21 (з них 3 дитини),
- за медичною допомогою звернулася 91 особа,
- 52 особи госпіталізовано (з них 4 дитини),
- у важкому стані перебувають 34 особи.

Тривають пошуки 42-х осіб, з якими відсутній зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник зв'язок. ФОТОрепортаж

Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС 01
Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС 02
Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС 03
Кількість жертв обстрілу Вінниці російськими окупантами зросла до 21, - ДСНС 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Щоб ви здохли всі свинособаки москальські!!!
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14.07.2022 16:53
+18
Кацапня повина зникнути з лиця землi. Ця гнила наволочь повина бути випалена до останього.
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14.07.2022 16:58
+11
вот так они радуются нашим смертям, их резать нужно на куски, по всему миру , в европе, штатах, африке, эмиратах, китае, они должны сдохнуть все !!!!!!
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14.07.2022 17:05
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https://twitter.com/i/status/1547571381302202371
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14.07.2022 16:53 Відповісти
Щоб ви здохли всі свинособаки москальські!!!
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14.07.2022 16:53 Відповісти
Кацапня повина зникнути з лиця землi. Ця гнила наволочь повина бути випалена до останього.
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14.07.2022 16:58 Відповісти
🤬Коментарі у одному із рашистський пабліків після ракетного удару по Вінниці
Ось так звичайні росіяни «не підтримують» путіна і криваву війну проти українців
https://www.youtube.com/watch?v=bRRUXIqCd7w
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14.07.2022 17:01 Відповісти
Хто б сумнівався,,,
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14.07.2022 17:05 Відповісти
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14.07.2022 17:03 Відповісти
вот так они радуются нашим смертям, их резать нужно на куски, по всему миру , в европе, штатах, африке, эмиратах, китае, они должны сдохнуть все !!!!!!
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14.07.2022 17:05 Відповісти
Як можно було так зазомбуватт народ
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14.07.2022 17:08 Відповісти
Та ніхто їх не зомбував... кацапи по ДНК нелюди.
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14.07.2022 17:14 Відповісти
25 кадр..може якісь ще технології..свекруха росіянка...була завжди жінкою при здоровому глузді..плювалась на те, що в них твориться..хвилювалась за нас..а доби 2 назад чоловік зі своєю мамою у гівно розісрався - вона йому таке несла про біндірівців і про те, що ми самі себе обстрілюємо..
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14.07.2022 17:16 Відповісти
І що демократичний світ!? ООН, ОБСЄ і ,може хоть швидше зброю давать будуть,
Щоб цих тварюк знищить. на нашій землі
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14.07.2022 17:04 Відповісти
это ж не негров убивают! вот тогда бы... ого-го! а так - какие-то украинцы....
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14.07.2022 17:20 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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14.07.2022 17:07 Відповісти
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15.07.2022 01:25 Відповісти
 
 