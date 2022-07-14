ЄС збирається імпортувати з Азербайджану до 20 млрд кубометрів газу, - Reuters
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Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.
Про це йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Проєкт меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.
"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу Південним газовим коридором обсягом не менше ніж 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності та ринкового попиту", - йдеться у проєкті документа від 11 липня.
Минулого року до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.
У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи.
Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.
У проєкті наголошується, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.
Обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках поставок.
Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік".
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Meanwhile, the European Union imported 155 bcm of Russian gas in 2021, consisting in 142 bcm of pipeline gas and 14 bcm of LNG. The EU depends on Russian gas for 45 percent of its imports and around 40 percent of its consumption.
To put these numbers in perspective:
Russia is by far Europe's largest supplier. The second largest source of external gas supply in 2021 was LNG from various nations (excluding Russia), at 90 bcm. Other pipeline suppliers such as Algeria, Azerbaijan, Iran, and Libya contributed about 60 bcm. Europe's domestic gas production is about 190 bcm. Russia's pipeline gas exports to Europe are equivalent to about a third of global LNG trade as of 2021. If Europe were to replace all Russian pipeline gas with LNG, it would need to import about 275 bcm (based on Europe's balance in 2021): this represents more than 53 percent of the global LNG trade. Europe would also need to find alternative LNG sources to replace Russian LNG. Russian pipeline gas exports are in the same range as the current gas use in Europe's power sector. If Europe wanted to replace the equivalent of Russian gas imports with renewables, it would need to build an additional 370 gigawatts (GW) of wind to replace this gas (on top of 215 GW installed as of 2020). Europe has installed on average 14 GW of wind capacity per year between 2015 and 2020. Alternatively, Europe would need to add another 105 GW of nuclear capacity, close to the existing capacity installed in 2021 (115 GW).
Сумарно фитрачають до 500 , а орієнтовно 45 відсотків з них сраша. Там в постланні гарно описано і є інфографіки.