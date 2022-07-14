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ЄС збирається імпортувати з Азербайджану до 20 млрд кубометрів газу, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,рф

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.

Про це йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Проєкт меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.

"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу Південним газовим коридором обсягом не менше ніж 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності та ринкового попиту", - йдеться у проєкті документа від 11 липня.

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Минулого року до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.

У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи.

Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.

У проєкті наголошується, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

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Обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках поставок.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
нарешті якісь зрушення. вже й зима недалеко. а вони лише планують. добре хоч труба вже є. зараз з папірцями владнають і росгаз йде лісом.
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14.07.2022 17:07
+1
Так, але ЄС споживає 350-400 млрд кубометрів на рік, 95% припадає на природний газ, і лише 5% - на ті "чисті" гази, які Єврокомісія сватає йому на заміну.
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14.07.2022 17:15
+1
Газ попруть через Грузію на Туреччину?
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14.07.2022 17:16
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нарешті якісь зрушення. вже й зима недалеко. а вони лише планують. добре хоч труба вже є. зараз з папірцями владнають і росгаз йде лісом.
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14.07.2022 17:07 Відповісти
Так, але ЄС споживає 350-400 млрд кубометрів на рік, 95% припадає на природний газ, і лише 5% - на ті "чисті" гази, які Єврокомісія сватає йому на заміну.
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14.07.2022 17:15 Відповісти
Газ попруть через Грузію на Туреччину?
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14.07.2022 17:16 Відповісти
То султан дозволив.
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14.07.2022 17:35 Відповісти
Уже те,що Азербайджан підставляє рашку ,є хорошим знаком
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14.07.2022 17:42 Відповісти
Нарешті до довбойобів дішло, що газом не тільки парашка торгує.
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14.07.2022 17:47 Відповісти
Десь прозвучала цифра, що річні проблеми Європі у газі становлять 150 млрд кубометрів, і звідки це набрати - поки незрозуміло. Одразу скажу, що сам у цих цифрах не впевнений (більш того, хотів би, щоб це не було правдою), тому буду вдячний, якщо хто небудь, хто в темі, це спростує або підтвердить .
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14.07.2022 18:21 Відповісти
* річні проблеми потреби
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14.07.2022 18:23 Відповісти
In 2020, Europe, including Turkey, imported about 185 billion cubic meters (bcm) of Russian gas: 168 bcm of pipeline gas and 17 bcm of liquefied natural gas (LNG). This equates to about 36 percent of Europe's total gas demand of 512 bcm. In 2021, by my estimates, Europe imported the same amount and in the same pipeline/LNG proportion, now approximately 34 percent of the higher 540 bcm of demand.

Meanwhile, the European Union imported 155 bcm of Russian gas in 2021, consisting in 142 bcm of pipeline gas and 14 bcm of LNG. The EU depends on Russian gas for 45 percent of its imports and around 40 percent of its consumption.

To put these numbers in perspective:
Russia is by far Europe's largest supplier. The second largest source of external gas supply in 2021 was LNG from various nations (excluding Russia), at 90 bcm. Other pipeline suppliers such as Algeria, Azerbaijan, Iran, and Libya contributed about 60 bcm. Europe's domestic gas production is about 190 bcm. Russia's pipeline gas exports to Europe are equivalent to about a third of global LNG trade as of 2021. If Europe were to replace all Russian pipeline gas with LNG, it would need to import about 275 bcm (based on Europe's balance in 2021): this represents more than 53 percent of the global LNG trade. Europe would also need to find alternative LNG sources to replace Russian LNG. Russian pipeline gas exports are in the same range as the current gas use in Europe's power sector. If Europe wanted to replace the equivalent of Russian gas imports with renewables, it would need to build an additional 370 gigawatts (GW) of wind to replace this gas (on top of 215 GW installed as of 2020). Europe has installed on average 14 GW of wind capacity per year between 2015 and 2020. Alternatively, Europe would need to add another 105 GW of nuclear capacity, close to the existing capacity installed in 2021 (115 GW).
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14.07.2022 20:10 Відповісти
https://news.climate.columbia.edu/2022/03/14/qa-how-deep-is-europes-dependence-on-russian-oil/


Сумарно фитрачають до 500 , а орієнтовно 45 відсотків з них сраша. Там в постланні гарно описано і є інфографіки.
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14.07.2022 20:09 Відповісти
Алієв, як і казахи, - х-й поклав на кацапів і їх газ та нафту.
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14.07.2022 19:04 Відповісти
Пильнуйте за газогоном і вишками, бо кацапи вміють тільки одне - здійснювати теракти.
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14.07.2022 19:43 Відповісти
Зараз кацапські боти почнуть розповідати нашому охлосу, як Європі потрібен расєйський газ. Одна вже почала.
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14.07.2022 20:14 Відповісти
Доходить до тупих європейців, що диверсифікація поставок---єдиний вихід. Але робити це потрібно було починати пару років тому.
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14.07.2022 22:12 Відповісти
 
 