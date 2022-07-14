ЄС збирається імпортувати з Азербайджану до 20 млрд кубометрів газу, - Reuters

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.

Про це йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Проєкт меморандуму про взаєморозуміння є частиною зусиль Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російського газу через війну в Україні.

"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до Європейського Союзу Південним газовим коридором обсягом не менше ніж 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності та ринкового попиту", - йдеться у проєкті документа від 11 липня.

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Минулого року до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.

У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи.

Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.

У проєкті наголошується, що майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

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Обидві сторони повинні активізувати дії зі стримування викидів метану у своїх ланцюжках поставок.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися цього тижня після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік".