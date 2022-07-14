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Війська РФ вдарили по острову Зміїний, борються із залишками своєї техніки, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська сьогодні завдали авіаційних ударів по острову Зміїний.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територію. О 14-ій годині... мені доповіли, що противник сьогодні наніс авіаційний удар по острову Зміїний... Вони борються із залишками своєї техніки", - розповів він.
За словами Громова, українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря.
Топ коментарі
+21 Chandler Bing
показати весь коментар14.07.2022 17:07
+10 Яр Холодний
показати весь коментар14.07.2022 17:10
+5 Андрей Даркин
показати весь коментар14.07.2022 17:37
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Будь ласка, зачекайте...
Я тут почитываю на досуге некоторые рашистские паблики - один умеренный, пару слегка пессимистичных, и один совершенно оторванный от реальности, где раша всех побеждает, "евроамериканское оружие говно по сравнению с российским" и т.п... Очень занятно исследовать аборигенов в их естественной среде обитания
Дай Боже !
я не проти, якщо і вимпелом опускатимуть той прапор), щоб ніхто не ризикував.
або навіть просто фотку хай розміщують в інтернеті. свинособаки павлова все одно поведуться)
Одни говорят, что не было нашего десанта, т.к. нет вообще никакого смысла тогда его посылать. Я тоже согласен, что сбили тогда рашисткий вертолет. Посылать тогда вертолет - это верна смерть. Тем более, что мы могли доставать артой и байрактарами.
Другие говорят, что был наш десант и все погибли. Хотелось бы знать правду.
я зате прочитала, що не всіх захисників Зміїного обміняли і ще 70 наших буцімто в полоні(