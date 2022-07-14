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Війська РФ вдарили по острову Зміїний, борються із залишками своєї техніки, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські війська сьогодні завдали авіаційних ударів по острову Зміїний.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територію. О 14-ій годині... мені доповіли, що противник сьогодні наніс авіаційний удар по острову Зміїний... Вони борються із залишками своєї техніки", - розповів він.

За словами Громова, українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря.

Також дивіться: ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Они думали что тупые укры высадились на остров, и теперь все будет наоборот. Кацапы на самолётах, а укры под огнем. Мы воюем с долб******.
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14.07.2022 17:07
+10
Дебіли бл*дь! Вони, мабуть, думають, що наші там залишили таємно гарнізон і той тихцем займається вивченням їхніх "нанотехнологій" Але нормальна інженерна розвідка знімає ті вцілілі вузли та агрегати які її цікавлять і вивозить на свою територію - в лабораторних умовах вивчать зручніше Що наші й зробили А залізяччя хай кришать - дрібно порване легше буде в море скидать і топить
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14.07.2022 17:10
+5
САУ "Богдана и HIMARS-ы.. этого вполне достаточно
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14.07.2022 17:37
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Они думали что тупые укры высадились на остров, и теперь все будет наоборот. Кацапы на самолётах, а укры под огнем. Мы воюем с долб******.
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14.07.2022 17:07 Відповісти
Там про зерно вчора було,добра воля орків закінчилась так і не почавши.
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14.07.2022 17:14 Відповісти
Ничего там доброго нет, для этого надо разминировать порты, а крымский перешеек мы ужеразминировали результат известен, опять на теже грабли наступаем.
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14.07.2022 17:56 Відповісти
Так они именно это и пишут у себя - как они уничтожили 100500 украинских десантников и туеву хучу украинской техники, высадившихся на Змеином. Причем на полном серьёзе.

Я тут почитываю на досуге некоторые рашистские паблики - один умеренный, пару слегка пессимистичных, и один совершенно оторванный от реальности, где раша всех побеждает, "евроамериканское оружие говно по сравнению с российским" и т.п... Очень занятно исследовать аборигенов в их естественной среде обитания
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14.07.2022 17:36 Відповісти
А кто вам сказал что наши не высадились? Высадились и вполне вероятно точку наблюдения там держат с РЭС. Надеюсь удары русни нашему личному составу потерь не нанесли.
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14.07.2022 18:04 Відповісти
Ну только если точка наблюдения под водой. Потому что пьяный орк-рукожоп опять попал в море.
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14.07.2022 18:38 Відповісти
Мы можем делать только предположения. Не надо считать всю русню глупой. Недооценка противника сами понимаете к чему приводит...
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14.07.2022 18:53 Відповісти
ZOMBIE
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14.07.2022 17:07 Відповісти
українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3354143

Дай Боже !
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14.07.2022 17:08 Відповісти
интересно чем ?
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14.07.2022 17:20 Відповісти
САУ "Богдана и HIMARS-ы.. этого вполне достаточно
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14.07.2022 17:37 Відповісти
Дебіли бл*дь! Вони, мабуть, думають, що наші там залишили таємно гарнізон і той тихцем займається вивченням їхніх "нанотехнологій" Але нормальна інженерна розвідка знімає ті вцілілі вузли та агрегати які її цікавлять і вивозить на свою територію - в лабораторних умовах вивчать зручніше Що наші й зробили А залізяччя хай кришать - дрібно порване легше буде в море скидать і топить
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14.07.2022 17:10 Відповісти
Якщо воно так, то треба не волати про це на кожному перехресті, а навпаки, пошепки передавати через ОБК чутки про втрати, які "нужно срочно тайно пополніть", влаштовувати показові "таємні" екзекуції особам, які "атвєцтвєниє за Змєінний"...
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14.07.2022 17:25 Відповісти
то вони осману нагадують про себе ! Ми ще ого го, только начинаем.
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14.07.2022 17:18 Відповісти
А хто там пропонував розмістити щось на Зміїному? Хто там такий стратєг військовий, ану нагадайте?
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14.07.2022 17:21 Відповісти
я! я пропоную там кожен раз розміщувати український прапор. і хай витрачають на нього всі свої дорогущі ракети). і портрет ху*ла іще можна)

я не проти, якщо і вимпелом опускатимуть той прапор), щоб ніхто не ризикував.
або навіть просто фотку хай розміщують в інтернеті. свинособаки павлова все одно поведуться)
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14.07.2022 20:26 Відповісти
Было понятно, что кацапы будут использовать подход "Так не достанься ты никому", для них это типично.
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14.07.2022 17:30 Відповісти
Меня интересует операция под 9 мая. Чей все таки вертолет был сбит тогда.
Одни говорят, что не было нашего десанта, т.к. нет вообще никакого смысла тогда его посылать. Я тоже согласен, что сбили тогда рашисткий вертолет. Посылать тогда вертолет - это верна смерть. Тем более, что мы могли доставать артой и байрактарами.
Другие говорят, что был наш десант и все погибли. Хотелось бы знать правду.
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14.07.2022 17:53 Відповісти
Сергій Кривонос підтвердив штурм Зміїного https://youtu.be/xCBWLGBdKis?t=1226
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14.07.2022 18:52 Відповісти
Наш был десант. Операция Буданова.
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14.07.2022 18:53 Відповісти
я взагалі нічого про це не знаю. а що там було? подивлюсь відео.

я зате прочитала, що не всіх захисників Зміїного обміняли і ще 70 наших буцімто в полоні(
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14.07.2022 20:28 Відповісти
 
 