УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15274 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 493 19
Білорусь (5972) війна (56913) розвідка (3609) фейк (648)

ЗМІ окупантів поширюють фейк щодо підготовки ЗСУ ударів по Білорусі, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

У Головному управлінні розвідки Міноборони спростували заяви російських і білоруських ЗМІ про нібито підготовку ЗСУ до ударів по Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Зазначається, що протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

У ГУР заявляють, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться РФ з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України.

Також дивіться: Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
так так ми не готуємося....но як тільки будемо готові то *******...
показати весь коментар
14.07.2022 17:35
+6
Ну это цирк какой то!!! Я бы на месте наших даже не заморачивался, а наоборот сказал бы - СУКИ СПИТЕ И ДУМАЙТЕ, КОГДА ВАМ НА БАШКУ РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ!!!
показати весь коментар
14.07.2022 17:36
+5
Друге питання - навіщщо? В нам окупований Крим та пів півдня, а ми такі фашисти підемо на білорусь, а Херсон най зачекає?
показати весь коментар
14.07.2022 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так так ми не готуємося....но як тільки будемо готові то *******...
показати весь коментар
14.07.2022 17:35 Відповісти
Чим? За їхніми змі в нас вже три місяці як немає авіації усіх танків та половини солдатів
показати весь коментар
14.07.2022 17:35 Відповісти
Ну это цирк какой то!!! Я бы на месте наших даже не заморачивался, а наоборот сказал бы - СУКИ СПИТЕ И ДУМАЙТЕ, КОГДА ВАМ НА БАШКУ РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ!!!
показати весь коментар
14.07.2022 17:36 Відповісти
Друге питання - навіщщо? В нам окупований Крим та пів півдня, а ми такі фашисти підемо на білорусь, а Херсон най зачекає?
показати весь коментар
14.07.2022 17:38 Відповісти
***** син сатани знає як "вмотивувати" на війну. Білорашисти гадали їх омине.....
показати весь коментар
14.07.2022 17:39 Відповісти
який він там син сатани? Чмо сцикливе і закомплексоване .
показати весь коментар
14.07.2022 17:46 Відповісти
канэшно погладимо -- шоб не вииобувались
показати весь коментар
14.07.2022 17:45 Відповісти
Це має бути не фейк ...
показати весь коментар
14.07.2022 17:46 Відповісти
Значит еще раз будут атаковать с территории беларуси.
показати весь коментар
14.07.2022 17:47 Відповісти
Господи, Україна мріє про день, коли вже ми почнемо валить ворогів на їх території.
показати весь коментар
14.07.2022 17:48 Відповісти
Наші якщо і битимуть - то по паливних базах, НПЗ і арсеналах - щоб позбавить бульбашів можливості наступать Нахрєна їм та РЛС раннього оповіщення? Вона все одно "хаймарсів" не бачить!
Тільки нащо нам з ними воювать? Скоро "х*й" без солі гризтимуть - їх же від доступу валюти відрізали! Самі запросять миру
показати весь коментар
14.07.2022 17:51 Відповісти
Вот как раз доедающее куй без соли население проще всего на войну затянуть. Буряты и прочие калмыки из касапских епеней подтвердят
показати весь коментар
14.07.2022 18:48 Відповісти
ЗСУ ждут команду из бункера от пуйла .
показати весь коментар
14.07.2022 17:52 Відповісти
почему фейк?
какая фсбшная падла туда пролезла и воняет?
очень похоже что этим ведомством руководят совершенно чужие Украине люди.
с территории враждебного государства осуществляется агрессия против граждан Украини, обстреливают и убивают мирных граждан.
а тем временем протухшие фсбшные консервы продолжают поддерживать с этими тварями дипломатические отношения. как понимать?
обязанность вооруженных сил - прекратить агрессию всеми имеющимися в наличии вооруженными силами и всеми доступными средствами, а не препядствовать и заявлять о провокации
что вам непонятно, фсбшные ублюдки!!!
показати весь коментар
14.07.2022 18:36 Відповісти
гомна им закинуть туда с турнепсовой начинкой
показати весь коментар
14.07.2022 18:41 Відповісти
слова материальны, если долго просить, то сбудется
показати весь коментар
14.07.2022 18:47 Відповісти
Спецназ нападет на стратегические запасы картохи.
показати весь коментар
14.07.2022 18:51 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
14.07.2022 19:49 Відповісти
Давно пора ******* чтоб не думали а знали что можем и будем
показати весь коментар
15.07.2022 08:48 Відповісти
 
 