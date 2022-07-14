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Новини Війна в Україні
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Вінниця (433) обстріл (21411) посол (1002) ракети (2848) США (14526) Брінк (157)

США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пані посол написала у твіттері.

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії" - написала Брінк.

Читайте також: РФ вдарила по Вінниці ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної - 1 770 кг, - міськрада. ФОТО

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після ракетного удару Росії по Вінниці заявив, що злочини росіян будуть розслідуванні, а винні - притягнуті до відповідальності.
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Топ коментарі
+16
Вибачте але аби були разом на справді то вже б два десятки а то й більше Ф35 патролювали небо й збивали рашистів ракети ще над їх теріторією.
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14.07.2022 17:42
+16
"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования."

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись ?
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14.07.2022 18:04
+12
Пані посол, а може треба нарешті надати ракети з дальністю хоча б 300 км? Чи боїтесь, що путен нападе?
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14.07.2022 18:01
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А коли переможемо? Кожен буде шматувати Московію сам по собі? Пропоную не зупинятися і зробити це разом!)
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14.07.2022 17:38 Відповісти
Дякуємо пані посол.
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14.07.2022 17:39 Відповісти
Вибачте але аби були разом на справді то вже б два десятки а то й більше Ф35 патролювали небо й збивали рашистів ракети ще над їх теріторією.
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14.07.2022 17:42 Відповісти
у кацапів теж є ПВО
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14.07.2022 17:55 Відповісти
Як би не підтримка США, Україна би вже не існувала, як на мене.
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14.07.2022 18:00 Відповісти
И на границе с Польшей уже стояли бы искандеры и передавали привет а в нато обсуждали бы буферную зону между новым ссср и западной Европой по примеру берлинской стены. Все они прекрасно понимают. Был бы вопрос только в Украине все решилось бы быстро и цинично.
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14.07.2022 18:54 Відповісти
В тому що ми не разом , винуваті не вони . Це наша " заслуга " ,, нашого виборця . Майже три десятки років обирали до влади всіх рівнів - кого завгодно , в основному політиків - противників зближення з НАТО , тільки не патріотів України , які до цього закликали . .
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14.07.2022 18:08 Відповісти
Щоб ф35 патрюлювали небо України, для цього треба було стати членом НАТО, а не проводити останні три роки курс проти цієї організації і паплюжити її де тільки можна. Запитайте Зе і Ко чи хочуть вони, щоб ф35 патрюлювали небо України і чи бажають Слуги замість шашликів попрацювати на оборону країни... Так що перед тим, як щось ляпнути, подумайте.)
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14.07.2022 18:17 Відповісти
Ні в якому разі не захищаю ******* бабломойського... Але є малесенький нюанс, навіть два.
По-перше, йде третя світова війна, в якій кинуто виклик західній цивілізації добра і світла. А вона, ця цивілізація, веде себе як цивілізація лайна і бариганів, нажаль. Уявіть себе, що було б, якби США не вписалися у другу світову війну. Хтозна чи повалили би гітлера союзники без США. І справа не в зброї, вірніше не тільки в зброї. Є така штука як моральний стан. Якщо люди бачать, що зо дня на день руйнуються міста і села, палиться врожай, а західна цивілізація лицемірно шукає (і знаходить!) способи обійти санкції - це дуже сильно б'є по моралі.
Ну і по-друге, таки прошу не забувати про будапештський меморандум, да? Той факт що кравчук нікчемне тупе дніще, знову ж таки, нічого не міняє. Західна цивілізація обіцяла захищати Україну? Обіцяла. Отримала в обмін на це наше ЯЗ? Нажаль, отримала. Ото і все, що важливо, все інше - це просто некрасива поведінка і спроби відмазаться від даного слова.
Тобто, говорячи коротше, справа не в зебілах і не в шибному виборі зомбованих кварталом "малоросів" (не можу цих істот назвать ан людьми, ані українцями, вибачте). Справа в одвічному протистоянні світла і темряви. В якому на шляху темряви, на свою голову, стала Україна. А світло в цей час з усіх сил намагається і рибку з'їсти, і на путінському *** посидіти.
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14.07.2022 18:27 Відповісти
Не тільки ядерну зброю.Саме США натиснула,щоб ми все віддали і літаки і іншу техніку.Бо хотіли бачити безпечну Європу.Тепер саме США має нам допомагати,в них зброї на три світові війни є.
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14.07.2022 18:42 Відповісти
Що це значить "натиснули"? під дулом автомата тримали? США за відказ від зброї заплатили Україні чималі гроші які пійшли не на фінансування армії а на дачі та маєтки. Перш ніж кричати що США тобі винне, може зелю спитаєш чому він окопи навіть не вирив перед війною? чому тероборону не розгорнув? чому замість армії займався дорогами? Захід і зараз для України робить в сто раз більше ніж Україна робить сама для себе, а повинно бути навпаки
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15.07.2022 02:04 Відповісти
Дякуємо,ваша допомога необхідна.Але ви ж тут,пані посол,ви ж краще за Сенат чи Адміністрацію Байдена бачите і знаєте,яка біда в Україні.Оте "поки переможе" замініть краще на "швидку перемогу",бо кожен день,кожна година-це загибель українців,дітей.Це страшно,пані посол,це нічим не виправдаєш,ніяк не повереш,ні за які гроші назад не купиш
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14.07.2022 17:47 Відповісти
Сегодня ночью ВСУ спросят у рашистов за Винницу, Николаев и Харьков - Арестович

Месть будет очень жестокой, но все равно не такой, какую они заслуживают 😡
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14.07.2022 17:48 Відповісти
молодець, попередив.
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14.07.2022 17:58 Відповісти
Балаболич звісно ще той тіп, але в даному контексті правильно сказав. Хай сидять і сцються, що по ним тепер в любу секунду може прилетіти. З такою мораллю сам швидше свалять з позицій.
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14.07.2022 18:09 Відповісти
Щиро дякуємо, Америко!
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14.07.2022 17:49 Відповісти
побаююця ядерноі рашки
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14.07.2022 17:51 Відповісти
США має "інструменти" щоб рашисти не те що стріляти навіть гавкати у бік України боялись
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14.07.2022 17:54 Відповісти
а ще США мають тісні корупційні зв'язки з парашею. невже ти ще не зрозумів по історії. що рашка-ссср потрібні були США, вони їх *смотрящій* за Європою, всі ці санкції шманкції - куркам на сміх, серйозної відмови від урану, від нафти. нічого такого не було, Їх міністерва оборони спілкуються постійно. Вдумайся просто - ВОНИ спілкуються! це якби в 1941ому році, вони спілкувалися з Вермахтом і питали як там в них справи, може щось потрібно
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14.07.2022 18:00 Відповісти
Та взагалі тотальна зрада! Тільки є нюанс. Якби не США - билися вже б за Львів.
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14.07.2022 18:11 Відповісти
Рашисты принципиально показывают что плевали они на международные законы и тем более на жизни людей. Меня больше интересует как у некоторых поворачивается язык говорить о каких либо переговорах с етими тварями
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14.07.2022 17:57 Відповісти
Цікаво, що після перемоги буде навпаки - з московією???)))
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14.07.2022 17:57 Відповісти
Американці повинні визнати чмошсію державою терористом! але тільки після нашої вр!
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14.07.2022 17:59 Відповісти
Пані посол, а може треба нарешті надати ракети з дальністю хоча б 300 км? Чи боїтесь, що путен нападе?
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14.07.2022 18:01 Відповісти
Я так розумію Україна має сама перемогти рашу проти якої сциться воювать цілий блок НАТО з штатами на чолі? Чотирма хаймарсами?
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14.07.2022 18:03 Відповісти
"Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования."

Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись ?
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14.07.2022 18:04 Відповісти
ну так, а у нас всі на ту Спартц нападають, а єрмак рже і звітує шо всьо по плану
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14.07.2022 18:09 Відповісти
нехай навозять! а ми їх тут бахнем! вірю в ЗСУ! вірю в Залужного!
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14.07.2022 18:11 Відповісти
а до чого тут віра?
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14.07.2022 18:26 Відповісти
физдять. поки нас не добили - з нами. А закінчимся ми - ну шо ж
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14.07.2022 18:06 Відповісти
Sergey Naumovich

1 ч ·

Проблема, когда твой враг - террорист: ты не можешь ответить террористическим актом на террористический акт. Иначе ты тоже превращается в террориста. Да, иногда в порыве ярости хочется, чтобы ВСУ зеркально ударили тоже по супермаркетам на россии, но нельзя и это недопустимо, это исключено. Украина точно не будет это делать.

Россия - классическая террористическая организация. К ней относятся не только те, кто в Кремле, кстати, но и все, кто поддерживает то, что называется «спецоперацией». Её отличие от других подобных организаций - она огромная, у неё есть ядерное оружие. Всё, что мы можем сделать, - продолжать бить по военным объектам. И мы будем уничтожать военную инфраструктуру и живую силу террористов. Планомерно и жестоко! Самое интересное начнётся в августе!
Росія - терористична організація! Світ мусить це визнати!
Удар по центру города в Виннице был нанесён осознанно и преднамеренно высокоточными ракетами во время конференции в Гааге, посвящённой военным преступлениям российских оккупантов в Украине.
Оцените этот «плевок» в лицо цивилизации, эту зловещую не прикрытую кровавую игру маньяка! Зло просто смеётся во весь оскал своей пасти..

По суті вони перетворились в Хамас з балістичними ракетами. Встали з колін, перетворившись у засніжений Сектор Газа. Один великий клоповник з терористами.

З такою терористичною ордою не може впоратись одна країна. Весь світ повинен в решті решт піднятись.
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14.07.2022 18:07 Відповісти
Бла бла бла дамаг контроль.

Чого це раптом ми не можемо взять і ******* по растову чи бєлгороду? путєн нападе?
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14.07.2022 18:32 Відповісти
Нам прекратят поставлять оружие. И долго мы провоюем без него?
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14.07.2022 19:07 Відповісти
Рискну показаться циником, но все же скажу: каждый такой удар, как сегодня по офису в Виннице, добавляет нашим союзникам решительности и радикальности. Пример: недавний визит в Ирпень помог прозреть Шольцу.
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14.07.2022 19:50 Відповісти
Хтось заважає купить своє, за яке не треба звітувать?
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14.07.2022 20:00 Відповісти
Слова підтримки - це добре та дуже важливо, але ще краще - далекобійні снаряди до Хаймерсів та дозвіл використовувати їх по території країни-агресора. Можемо навіть дати слово, що не будемо цілити по цивільних об'єктах.
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14.07.2022 18:15 Відповісти
Молюсь за те щоб Бог і Америка не відвернулись від України та українського народу не зважаючи на внутрішніх і зовнішніх ворогів.
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14.07.2022 18:17 Відповісти
Скільки ще терактів має бти щоб Гаага трохи порухалася?Кли вже запрацює той ленд-ліз?
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14.07.2022 18:21 Відповісти
Перед изгнанием российских подонков нужно обязательно закрывать небо хотя бы над крупными городами. Пример Киева говорит, что это вполне возможно.
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14.07.2022 18:22 Відповісти
Да пошли Вы нах...со своим конченым маразматиком Байденом.Великая блд страна. С таким лендлизом(несостоявшимся до сих пор) и такой помощью издевательской по 4 хаймарса в месяц,видно прекрасно отношение Америки к Украине и Украинцам.Дикарям оставили и поставили горы оружия,теперь оно в руках талибана,все технологии, пр...на 100млрд баксов,а здесь война с неадекватным агрессором и как то пох...Чем больше с обеих сторон умрет и чем дольше не будет победы ни у кого,тем лучше Америке,судя по всему..Что это за политика такая??
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14.07.2022 18:23 Відповісти
А скільки українців має ще загинути, або виїхати до "перемоги". Ви, так звані "американські і європейські друзі" вже достали своїми мантрами про перемогу. Перемогу якобю ціною, до останнього українця? Чим ви кращі за путінських вбивць, якщо маючі дійсно найпотужнішу армію у світі, продовжуєте тільки про стурбованість говорити і кормити обіцянками.
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14.07.2022 18:41 Відповісти
"поки Україна не переможе" ?

якийсь дивний переклад

амбасадорка, мабуть, мала на увазі "до перемоги"

а місцевий перекладач чомусь поділив підтримку на "до" - та "після"
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14.07.2022 18:52 Відповісти
а за суттю: там у Словаччині є "петріоти", стоять і спостерігають на радарах, як кацапи валять ракетами по Вінниці...

цікава служба
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14.07.2022 18:55 Відповісти
С самого первого дня войны те же "пэтриот" наблюдают, как орки ежедневными ракетными ударами разрушают Харьков, убивая его жителей. О какой скорой победе может идти речь?
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14.07.2022 19:07 Відповісти
Харків мордують переважно кацапські РСЗВ, сумніваюсь, що система петріот їх узагалі бачить

для цього (щоб їх притлумити) могли б використовувати хаймарси, якби їх було не кілька штук, а бодай кількадесят

і хто Вам казав про швидку перемогу? -- швидкою буває переважно Настя
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14.07.2022 19:23 Відповісти
Это, конечно, очень хорошо, но может, сделаете свою поддержку более материальной? И дадите нормальный объем оружия, а не будете цедить по чайной ложке, пока охреневший террорист уничтожает наших детей ракетами?
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14.07.2022 19:10 Відповісти
США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії" - написала Брінк. Брінк, удар по Вінниці і по- багатьох українських містах ,та селах в котрих гинуть сотні українців,говорить про те, що США на словах з українським народом.а на ділі дозволяє рашисту винищувати українців .
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14.07.2022 19:24 Відповісти
краще гальмо в якості союзника, ніж узагалі ніхто, нам на це не варто витрачати нервову енергію, бо афекти ніц не змінять

(американські урядовці щось про себе самих знають, про що сказати вголос було б не цілком пристойно)

амбасадорка ж озвучує виключно урядову позицію: крок уліво - крок управо вважається несанкціонованим ексцесом, а вона ж зовсім недавно наважилася взагалі приїхати до Києва й було б якось неправильно повертатися додому раптом
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14.07.2022 19:43 Відповісти
"Госпожа посол" - и пол женский уже "видим", и правила узкого изыга не нарушены.

А могло бы быть послыня, послесса, посолка. Но как-то исторически не сложилось...
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14.07.2022 20:43 Відповісти
трындеть вы гаразды.
Где признание кацапов страной террористом??!
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14.07.2022 23:37 Відповісти
Привлекайте скорее спецов из американских ЧВК. Это гарантия, что оружие будет в нужных руках, и что продукты, амуниция и медикаменты точно дойдут до ВСУ.
А хитрые любители откатов идут лесом - по курсу крейсера "Москва".
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14.07.2022 23:51 Відповісти
 
 