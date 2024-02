США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пані посол написала у твіттері.

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії" - написала Брінк.

As international experts meet at the Ukraine Accountability Conference today in the Hague, Russia commits another horrific attack claiming lives of innocent civilians in Vinnytsia. The United States stands with Ukraine until Ukraine prevails against Russia’s brutal aggression.