22 людини загинули внаслідок удару РФ по Вінниці, вдалося ідентифікувати 6 загиблих, - Нацполіція. ВIДЕО

Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці продовжує зростати. Відомо про 22 загиблих.

Про це у Facebook повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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"Ракетні удари по Вінниці: станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей. Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів", - зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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