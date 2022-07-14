22 людини загинули внаслідок удару РФ по Вінниці, вдалося ідентифікувати 6 загиблих, - Нацполіція. ВIДЕО
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Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці продовжує зростати. Відомо про 22 загиблих.
Про це у Facebook повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетні удари по Вінниці: станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00
Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей. Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів", - зазначив глава Нацполіції.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Будь ласка, зачекайте...
От тільки в Європі цього ще не усвідомили.
14.07.2022, 17:31•315• 0
"Есть у меня впечатление, что Путин и его банда проверяют нас "на слабо". И не только нас, но и тех, кто считается нашими союзниками. Вот я вас так! А вы мне что? Ничего? Тогда вот еще! Ловите! Что теперь? Ничего? Ну, так теперь вот так! Что? Съели! Вот, я вам еще по губам повожу! Слабаки! Нет у вас методов против Володьки Путина! Нет! И у мира нет методов против Володьки! Потому что Володька с*ать хотел на мир и его правила!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org.
"Ракеты по Виннице - явно не последний удар по мирным объектам. Он прекрасно понимает, что мы по мирняку в Белгороде не ударим, что по Москве и Питеру ничего не полетит. Наверное, страшно ему за Крымский мост, но не настолько страшно, чтобы изменить линию поведения.
Он будет убивать и дальше.
И, если я все-таки верю в наши возможности отвоевать юг, то не могу представить, как мы остановим ракетный террор. Сколько еще лет Мордор будет бросаться в нас своим ржавым железом?
Год? Два? Десять?
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Жаль винничан. Сегодня в их городе преступная армия преступной страны по приказу преступной власти организовала теракт. 20 погибших. Из них трое детей. 90 раненых разной степени тяжести. 4 ракеты сбиты ПВО, иначе результаты теракта были бы еще страшнее.
Ни один военный объект не пострадал. Да и цели такой не было у террористов.
Российские паблики веселятся и пляшут: убитый ребенок и разорванная на части мать - это, конечно, огромная победа русского оружия. Впору песнь сочинять!
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Так где же эта пресловутая красная линия? Что еще должен отмочить бункерный дед, чтобы получить по заслугам? Ударить по Варшаве? По Парижу? По Берлину?
Он такой! Он и проверить может!
Интересно, наши западные партнеры понимают, как недалеко от красной линии их дома, их жены и их дети? Или таки не понимают до сих пор?", - завершает Валетов.
Води Чорного моря біля берегів Анапи в краснодарському краї рф забарвилися в червоний колір і подекуди мають темно-рожевий відтінок. У соціальних мережах кадри з узбережжя публікують очевидці, котрі відпочивали на ділянці від Варварівки до Супсеха.
Тільки СМЕРТЬ москалям!!!
Любой контакт с Путиным любого мирового политика - это легимитизация путинского террора.
Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему возможность думать, что он все делает правильно.
Любой взгляд мирового политика на него не через прицел оружия он воспринимает, как слабость и никчемность смотрящего.
Любой купленный у России товар - это деньги на его войну.
Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего мира. В прямом эфире.
И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европейских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"...
И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. Они все меня боятся.
И продолжает с удовольствием убивать.
А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.
Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.
Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого желания.
И воли нет.