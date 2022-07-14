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Рашисти планують запустити сєверодонецький "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азот,гайдай,сєверодонецьк

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині рашисти хочуть знову запустити хімічне підприємство "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск "Азоту" може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод", - зазначив він.

За словами Гайдая, днями рашисти у своїх пропагандистських ЗМІ заявили про свої плани відновити діяльність сєверодонецького "Азоту".

"У свою чергу Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату та неможливо без належних спеціалістів.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС", - пояснив очільник ОВА.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
В Мариуполе горит завод "Сателлит"



Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще
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14.07.2022 18:29
+3
Взоровать его на хер, этот Азот!! И так пол-Украины отдали врагу, почти 5 областей! Сколько можно побеждая -отступать и на блюдечке всё оставлять окупантам и зерно и заводы и фабрики и транспорт и людей!! А за сдачу Херсонской и Запорожкой областей кто-нибудь ответит??..Уже пять месяцев прошло со времени предательства нашего высшего эшалона власти! Никак не выродят предателей!!Наверное слишком высокая шишка?? Если не первое лицо???
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14.07.2022 18:57
+2
Якщо кому цікаво що таке ІПСО то оцей вкид якраз ним і є. Загорнуте в словоблуддя про "можливу катастрофу", повідомлення про запуск заводу. Цей придурок вже не вперше розповсюджує подібне, свідомо чи ні - х/з...
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14.07.2022 18:15
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А рашистам что с того? Чем нам хуже, тем им лучше.
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14.07.2022 18:14 Відповісти
якщо все так пошкоджене - чого перейматись? ці орки просто на металобрухт розберуть все..кабеліі, мабудь, вже давно позрізали, повикопували і поштою роїсі додому відправили
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14.07.2022 18:15 Відповісти
Якщо кому цікаво що таке ІПСО то оцей вкид якраз ним і є. Загорнуте в словоблуддя про "можливу катастрофу", повідомлення про запуск заводу. Цей придурок вже не вперше розповсюджує подібне, свідомо чи ні - х/з...
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14.07.2022 18:15 Відповісти
Было надо скрывать, что рашисты запускают завод?
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15.07.2022 11:55 Відповісти
Если собираются запускать, значит, не так там всё плохо. Передали обезьянам завод? Передали...
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14.07.2022 18:17 Відповісти
триндіти не мішки вантажити...те підприємство аби як з пня не запустити..а воно роздовбане і розобране вхлам
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14.07.2022 18:26 Відповісти
Дочекались хімічної бімби.
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14.07.2022 18:18 Відповісти
В Мариуполе горит завод "Сателлит"



Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще
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14.07.2022 18:29 Відповісти
чому раніше його не підірвали??
Чому відходячи порт не падірван??
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14.07.2022 22:27 Відповісти
Взоровать его на хер, этот Азот!! И так пол-Украины отдали врагу, почти 5 областей! Сколько можно побеждая -отступать и на блюдечке всё оставлять окупантам и зерно и заводы и фабрики и транспорт и людей!! А за сдачу Херсонской и Запорожкой областей кто-нибудь ответит??..Уже пять месяцев прошло со времени предательства нашего высшего эшалона власти! Никак не выродят предателей!!Наверное слишком высокая шишка?? Если не первое лицо???
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14.07.2022 18:57 Відповісти
Якщо би усі коментатори цензора пішли у ЗСУ то ми вже давно перемогли. Дивуюсь у нас стільки наполеонов и гай юлій цезарів з дивана.
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14.07.2022 19:03 Відповісти
Судячи великий процент сепаратистів осталося..
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14.07.2022 19:14 Відповісти
Далбасс техногенная катастрофа с 1918 года

.когда краснопузые бараны вошли в Юзовку...
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14.07.2022 19:22 Відповісти
 
 